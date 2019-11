Kapp-saken: Far er siktet for drap på sønnen (15)

Faren har tidligere erkjent drapsforsøk på sønnen, som han også var siktet for.

Det var på morgenen for en knapp måned siden at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen, som fant sted i familiens hjem. Da de ankom, fant politiet den 15 år gamle gutten livløs. Han ble fraktet til Ullevål sykehus samme dag, og har vært innlagt siden.

Mandag ettermiddag 4. november ble han erklært død.

Politiet har besluttet å obdusere gutten, og fortsetter arbeidet med etterforskningen. Han ble sendt til obduksjon i dag.

– Familien har det forferdelig vanskelig, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen til NRK.

– Mor ble låst inne på soverom

Mannen er også siktet for seksuell omgang med en person under 14 år. Dette forholdet gjelder den nå avdøde gutten.

– Vi ønsker ikke å gå videre i detalj på dette punktet, sier påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle.

Faren er også siktet for frihetsberøvelse av guttens mor.

– Mor ble låst inne på et soverom, og kom seg til slutt ut på balkongen, sier Hasle.

Politiadvokaten opplyser videre at strafferammen mot mannen, slik det foreligger nå, er 10 år eller mer i fengsel.

ÅSTEDET: Politifolk ved huset på Kapp i Østre Toten der den 15 år gamle gutten ble livstruende skadet av sin egen far om morgenen 9. oktober i år. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi vet ikke noe om den siktedes reaksjon på dette. Han ble informert i går, sier etterforskningsleder John Eivind Melbye.

Politiet: – Vi må unngå tunnelsyn

Faren har i tidligere avhør erkjent samtlige forhold han har blitt siktet for.

– Når vi får en tilståelse som gir såpass mange svar, så har vi jobbet hardt får å unngå feilkilder og tunnelsyn. Det har blitt dykket dypt i en grundig etterforskningsprosess, sier Melbye.

Likevel legger han til at det ikke har kommet noen overraskelser i løpet av etterforskningen.

PÅGREPET: Guttens far ble pågrepet i bilen sin, kort tid etter voldshendelsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Min klient har gitt en sammenhengende lang forklaring, og avsluttet med å erkjenne seg skyldig, sa forsvarer Håvard Fremstadi forbindelse med et tidligere fengslingsmøtet.

Forsvareren sier til NRK i dag at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Ifølge politiet har siktede samarbeidet under avhørene. Han skal ha tegnet et klart bilde av hendelsesforløpet, og har gjennomført en rekonstruksjon av hendelsen. Faren skal også ha fortalt om motivet for handlingen, men politiet vil ikke utdypet dette videre.

– Vi ønsker heller ikke å kommentere hvilke skader gutten fikk under voldshendelsen. Vi venter på en obduksjonsrapporten nå, sier Mari Lauritzen Hasle.

Politiet har opplyst at det ikke ble brukt noe våpen under voldshendelsen.