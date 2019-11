Hoff kirke hadde åpen kirke etter ønske fra familien. De rundt 150 som hadde møtt opp fikk høre en preget sogneprest, Eystein Alexander Elde, snakke om håp som brast.

ÅPEN KIRKE: Sogneprest i Hoff menighet, Eystein Alexander Elde, sier at folk må hjelpe hverandre i ei vanskelig tid. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Vi har håpet og bedt i fire uker. Mandag kom sjokket og den tunge beskjeden, sa Elde, sogneprest i Hoff menighet.

Gutten ble livstruende skadet av sin egen far, i hjemmet på Kapp i Østre Toten den 9. oktober. Etter at 15-åringen døde mandag, er faren siktet for drap på sønnen.

TENTE LYS: De oppmøtte i Hoff Kirke tente lys. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Ubeskrivelig og smertefullt

Mange unge som har stått rundt den drepte gutten, kom til den åpne kirka.

Sognepresten sier folk i lokalsamfunnet hadde behov for å komme sammen, tenne lys og finne håp og trøst.

– Dette er ubeskrivelig og smertefullt. Vi må finne kraft til å stå sammen, og hjelpe hverandre i tida som ligger foran oss, sier Elde.

SORG: Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad, sier sjokket over drapet har gått over i sorg. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Også ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad, beskriver tida etter voldshendelsen som ei vond tid.

– Mange har det vondt og vi må ta vare på hverandre. Jeg håper denne verdige stunden gjør inntrykk, spesielt på alle ungdommene som var her, sier Helgestad.

ÅPEN KIRKE: Over 150 personer møtte opp i Hoff kirke etter at en 15 år gammel gutt døde etter vold. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Gjøvik videregående skole, hvor den drepte 15-åringen var elev, vil avholde en minnemarkering for skolens 1300 elever og ansatte neste uke, skriver Oppland Arbeiderblad.

Utvida siktelse

Det var på morgenen for en knapp måned siden at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen, som fant sted i familiens hjem.

Faren er i tillegg til å være siktet for drap, også siktet for seksuell omgang med en person under 14 år. Dette forholdet gjelder den nå avdøde gutten.

Mannen er også siktet for frihetsberøvelse.