Thommessen skylder på tidligere direktør: – Jeg må kunne forvente å få informasjon

Thommessen møtte tirsdag i stortingssalen for å forklare seg om hvordan byggeprosjektet kunne sprekke igjen med 500 millioner kroner i februar, selv om han før jul slo fast at det var satt av nok penger.

– Det er skapt et inntrykk av at presidentskapet ikke har hatt kontakt med direktøren fra slutten av desember til 1. februar. Det medfører ikke riktighet, sier Thommessen.

Han sier han møtte stortingsdirektør Ida Børresen flere ganger etter at hun hadde sett en rapport som varslet økte kostnader. Børresen gikk som kjent av etter den siste budsjettsprekken.

– Gitt den tette kontakten vi hadde, fremstår det som uforståelig at direktøren ikke viderbragte den nye informasjonen, sier han.

Ida Børresen ønsker ikke å kommentere Thommessens redegjørelse overfor NRK.

Sterkt at Stortingets største parti ber Olemic Thommessen trekke seg som stortingspresident

– Burde kanskje gjort mer

Etter orienteringen sier Thommessen til NRK at han ikke vet hvordan han skulle sikret seg mer informasjon.

– Hva tar du selvkritikk for?

– Det er at man kunne ha fulgt opp tettere, kanskje, svarer Thommessen.

– Kanskje?

– Ja, altså, jeg klarer ikke å sette fingeren på hvilke punkter. Men man bærer jo et stort ansvar fra Stortinget. Presidentskapet er ledelsen for Stortinget.

– Mange krever nå at du går av. Hvorfor vil du ikke trekke deg?

– Det er klart at dette er krevende for meg å håndtere og forholde meg til, det har vært en veldig vanskelig sak. Men jeg er valgt til å gjøre en jobb, svarer Thommessen.

Et stort pressekrops fulgte Thommessens redegjørelse på Stortinget. Foto: Peder Bergholt / NRK

Fikk vite i februar

Stortingets representanter fikk tirsdag høre at Thommessen først i februar fikk se prosjektets månedsrapporter for november og desember. De varslet om store kostnadsoverskridelser.

Rapporten for november lå allerede på Ida Børresens bord 19. desember, dagen før Thommessen forsikret Stortinget om at budsjettet kunne videreføres. De to møttes blant annet 15. januar, men Thommessen holder fast ved at han ikke fikk høre om innholdet i rapportene.

– Dette var sjokkerende og svært overraskende, også for oss i presidentskapet. Jeg har forståelse for at det kan fremstå som underlig, men det var faktisk ikke ventet at prosjektet skulle ta en så brå vending på så kort tid, sier Thommessen.

– Flere har stilt seg undrende til hvorfor presidentskapet ikke har etterspurt informasjon i denne perioden. Til det er det å si at forholdet mellom presidentskap og direktør, må være basert på tillit, sier han.

Olemic Thommessen på vei inn til Stortingssalen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Vurderer økt erstatningskrav

Thommessen vedgår at det er vanskelig å forstå hvordan prosjektet kunne bli så dyrt. Han sier Stortingets presidentskap nå vurderer å øke erstatningskravet de har rettet mot Multiconsult.

– Dette prosjektet har gjennomgått tre større økninger i kostnader. Det er sterkt beklagelig, og en utikling vi alle er svært bekymret for. Særlig den siste økningen er vanskelig å forstå, siden den kom så kort tid etter budsjettbehandlingen før jul, sier Thommessen.

Han mener mange av konstnadene som har dukket opp underveis, er nødvendige, selv om de ikke var del av det opprinnelige prosjektet.

– Det er åpenbart grunn til å spørre seg hvordan dette kan være mulig. Jeg vil understreke at dette var et usedvanlig komplisert byggeprosjekt, som har blitt undervurdert av både oss som byggherre og av Multiconsult, sier stortingspresidenten.