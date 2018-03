Slik har Stortinget brukt pengene i byggeskandalen

Konsulentselskapet Multiconsult og entreprenør Veidekke/ KF utgjør de største utgiftspostene og kostnadssprekkene i Stortingets byggesak. Men tall som NRK har fått innsyn i, viser også utbetalinger til hotellovernattinger, hamburgere, leie av møterom for FrP og 354 000 kroner til veskebutikken Louis Vuitton.

– Utbetalingene til Louis Vuitton gjelder kontorleie av prosjektkontorer i Akersgaten hvor byggherreorganisasjonen i en periode hadde tilhold, skriver Elianne Kemble-Clarkson i Stortingets administrasjon i en e-post.

MANGLET STYRING: Byggeprosjektet på Stortinget utviklet seg fra et rent oppussingsprosjekt av et kontorbygg til totalrenovering og bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Byggekostnadene på Stortinget sprakk for alvor da man bestemte seg for bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel.

I 2014 ble prosjektet anslått til å koste 1,1 milliarder kroner – men det varte ikke lenge.

Året etter ble kostnadsramma økt til 1,4 milliarder, står det i en innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Kontrollkomiteen reagerte på ekstrakostnaden. I 2016 ble anslaget økt til 1,8 milliarder.

Etter en grundig gjennomgang ble det klart at byggeprosjektet nå er beregnet til å koste 2,32 milliarder kroner. Det tilsvarer en sprekk på 1,2 milliarder kroner.

Flere hundre millioner i konsulenttjenester

NRK har bedt om innsyn i hva Stortinget har betalt ut til hver leverandør under byggeprosjektet og har mottatt en oversikt på utgifter på tilsammen 1,319 milliarder kroner.

Hovedandelen av pengene har Stortinget betalt til ulike entreprenør- og konsulenttjenester.

Konsulenttjenestene utgjør over 306 millioner kroner totalt. Utgiftene til arkitektfirmaer utgjør over 30 millioner kroner.

I alt har Veidekke og Multiconsult fått utbetalt de største summene, på henholdsvis over 751 millioner kroner og 246 millioner kroner.

Utbetaling per leverandør i Stortingets byggeprosjekt del 1 Ekspandér faktaboks Veidekke Entreprenør AS: 751.623.916 kroner Multiconsult AS: 246.285.152 kroner KF Entreprenør AS: 162.903.200 kroner Link Arkitektur AS: 29.281.103 kroner ÅF Advansia AS: 27.531.782 kroner Erstad & Lekven Oslo AS: 17.151.674 kroner Hafslund Nett AS: 16.783.890 kroner OEC Gruppen AS: 13.419.924 kroner Oslo kommune, Bymiljøetaten: 13.046.739 kroner PA Entreprenør AS: 6.452.705 kroner EDA Elektro Data A.S: 3.669.679 kroner Sporveien Oslo AS: 2.855.909 kroner Høyer Finseth AS: 2.649.375 kroner Oslo Byggentreprenør AS: 2.361.875 kroner Nedre Vollgate 3 AS: 2.247.734 kroner TDC AS: 1.944.116 kroner Broadnet AS: 1.434.373 kroner Telenor Norge AS – Bedrift: 1.137.620 kroner COWI AS: 940.722 kroner Aanerud entreprenør: 932.487 kroner Stanley Security Solutions: 893.880 kroner Berg-Hansen Reisebureau AS: 866.231 kroner Oslo kommune Plan- og bygningsetaten: 745.672 kr. Amdahl Strøm & Cappelen Arkitekter AS: 731.951 kr. Manpower AS: 678.179 kroner Forsvarsbygg: 675.747 kroner RANDEM & HÛBERT A/S: 575.603 kroner Hans Haugerud AS: 560.655 kroner R21arkitekter AS: 457.598 kroner Rådhusgaten 23 AS: 451.524 kroner Datek Installasjon AS: 436.900 kroner Dr. techn. Olav Olsen AS: 436.563 kroner Hafslund Tellier AS: 426.009 kroner PricewaterhouseCoopersAS: 413.928 kroner Louis Vuitton: 354.267 kroner Nedre Voldgate 8AS: 327.350 kroner MHA Entreprenør AS: 303.270 kroner TT Eiendomsselskap AS: 293.617 kroner Hjellnes Consult as: 240.234 kroner NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning: 232.345 kr Det Norske Veritas AS: 225.937 kroner Aerocom Norge AS: 223.549 kroner Olaf Johansens Efft. AS: 210.477 kroner Profilservice AS: 209.995 kroner GK Norge AS, avd. AKF: 197.220 kroner Skaaret Landskap AS: 187.303 kroner Metier AS: 185.000 kroner Sweco Norge AS: 182.460 kroner Tanum FDVU-rådgivning AS: 179.041 kroner JoTe Systems AS: 167.039 kroner Atkins Norge AS: 150.000 kroner NFB Relocations services AS: 145.383 kroner Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt - NGI: 142.269 kroner PowerTech Information Systems AS: 139.538 kroner Dustin Norway AS: 138.105 kroner AS Bygganalyse: 119.313 kroner Fremskrittspartiet: 108.000 kroner T-2 Prosjekt AS: 106.875 kroner dRofus AS: 94.500 kroner Infotech AS: 78.800 kroner Den Norske Frimurerorden: 77.453 kroner Brodin AS: 72.495 kroner Kai J. Karlsen: 71.407 kroner Jegard Handel AS: 64.594 kroner Murmesternes Forening: 62.529 kroner Konsis Grafisk AS: 61.450 kroner Sundvolden Hotel: 60.665 kroner Profilforum AS: 51.000 kroner Total Renhold AS: 48.653 kroner Apro Tele og Data As: 45.326 kroner Relacom AS: 42.839 kroner Sodexo AS: 41.865 kroner Ing.F.Malnes og Endresen AS: 39.000 kroner Presentations Data AS: 36.105 kroner Euro-Heis AS: 36.105 kroner Buck's BBQ AS: 33.000 kroner Norsk Telegrambyrå AS: 27.188 kroner Nedre Voldgate 4 AS: 26.243 kroner Fjordkraft: 25.753 kroner Stiftelsen SINTEF: 25.750 kroner Royal Renhold AS: 24.850 kroner MYCOTEAM AS: 18.924 Automatisk montasje AS: 18.903 kroner Project Experts AS: 18.425 kroner Narud Stokke Wiig AS: 17.060 Oslo Transportservice SA: 16.453 kroner Auto-Maskin AS: 13.072 kroner Finn Clausen Arkivsystem As: 11.250 kroner Wikborg, Rein & CO: 10.313 kroner Arbeidstilsynet: 10.000 kroner Design Belysning AS: 9968 kroner Gravco AS: 9026 kroner Recover Nordic AS: 8983 kroner Polygon AS: 8575 kroner Glassmester Ove Blegen AS: 7838 kroner Oslo kommune Brann- og redningsetaten: 7686 kroner Andvord eiendom AS: 7270 kroner Eurest AS: 6810 kroner H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS: 6221 kroner Amundsen Takst AS: 6125 kroner Treider Fagskoler AS: 5000 kroner Standard Online AS: 4751 kroner Norsecraft geo AS: 4200 kroner Akersgaten 1-5 AS: 4188 kroner Infratek Norge AS: 4125 kroner Clas Ohlsson AS: 4089 kroner Eurocard: 1884 kroner Lindorff AS: 1796 kroner Solvencia AS: 1660 kroner Allkopi AS: 1621 kroner Oslo Taxi AS: 1322 kroner Intrum Justitia: 525 kroner Teknisk seksjon: 155 kroner OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS: 122 kroner Svilosen, Øyvind: 100 kroner SG Factoring: 54 kroner Kilde: Stortinget. Basert på tall tilsendt pr. 27. februar 2018.

Ifølge Multiconsult er hele summen knyttet til prosjekteringsarbeid bestilt av Stortingets prosjektorganisasjon.

– 116 millioner kroner lå til grunn for budsjettet ved byggestart i 2014, uttaler Kemble-Clarkson.

I en e-post til NRK skriver Multiconsult at pengene er fordelt på to kontrakter; én for rehabiliteringen og ombyggingen av Prinsens gate 26, inkludert nytt post- og varemottak og den andre for ny innkjøring til parkeringskjelleren.

– Normalt kan man si at prosjekteringshonorar ligger i området 8–15 prosent av totalkostnadene i et prosjekt. Rehabiliteringsprosjekter krever normalt mer tjenester fra prosjekterende enn nybygg, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult.

KOSTNADSSPREKK: Det ble nylig klart at utbyggingen på Stortinget blir ytterligere 500 millioner kroner dyrere enn antatt. Overskridelsen kommer på toppen av en kostnadssprekk på 700 millioner kroner som ble kraftig kritisert i fjor sommer. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Frimurerne fikk ny dør

I oversikten kommer det fram at Stortinget har betalt veskebutikken Louis Vuitton 354.267 kroner.

Louis Vuitton sier til NRK at beløpet kommer av at Stortingets administrasjon har leid et kontorlokale av dem.

MÅTTE ENDRE HOVEDINNGANG: Frimurerlosjen fikk 77.000 kroner da de måtte endre inngang til hovedkvarteret, som ligger tett inntil Stortinget. Foto: CHRISTIAN KRAKENES

77.000 kroner har også gått til Den norske frimurerorden i forbindelse med bygginga.

Ifølge pressetalsmann Helge Qvigstad i Den norske frimurerorden skyldes beløpet kompensasjon for ekstrakostnader:

– Det meste skriver seg fra at vi måtte endre hovedinngang og rømningsvei siden det ble satt opp et plankegjerde på fortauet utenfor bygget vårt. Vi måtte skifte dør og få ny elektronikk i forbindelse med blant annet brannalarm og alarm. Resten skriver seg fra kompensasjon for at vi måtte utbedre setningsskader på bygget, sier Qvigstad til NRK.

Hamburgere og hotellregninger

Det er også en utbetaling på 33.000 kroner til en bugerrestaurant. Det skal ha vært i forbindelse med en sosial sammenkomst på byggeplassen, som en markering av en milepæl i prosjektet.

– Byggherren spanderte hamburgere og brus på fagarbeidere og funksjonærer i prosjektet, skriver Stortinget.

Flere i nabolaget ble plaget av støyen fra byggeprosjektet, og noen har fått dekket hotellovernattinger. Det ga en utgift på 866.231 kroner.

– Utbetaling gjelder leie av hotellrom i Oslo som alternativ overnatting til berørte naboer i området ved Nedre Vollgate som følge av støyende nattarbeid, skriver Kemble-Clarkson, i svaret til NRK.

Frp måtte leie rom

I oversikten kommer det også frem at Fremskrittspartiet har fått utbetalt 108.000 kroner i forbindelse med Stortingets byggearbeid.

Ifølge Frp førte byggestøy til at Frps stortingsgruppe ikke hadde mulighet til å benytte rommet som Stortingets administrasjon tilbød partiet til gruppemøter.

– Gruppen måtte derfor leie et annet rom, og dette er kostnader som gikk til å dekke leien av dette rommet, svarer Maria Alseth i Frps pressegruppe i en epost til NRK. Etter det NRK kjenner til er Frp de eneste som har bedt om å få dekket utgifter til alternative møtelokaler.

Stortinget har også betalt ut 2,8 millioner kroner til Oslo Sporveier. Årsaken er at byggearbeidet krevde bygging av midlertidige trikkespor i en annen gate.

Stortingspresidenten svarte finanskomiteen

28. februar måtte stortingspresident Olemic Thommessen (H) forklare finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget hvordan regninga for byggeprosjektet kunne mer enn doble seg på fire år.

Thommessen mener rutinene ble fulgt, men innrømmer at «mye kunne ha vært gjort annerledes».

15. januar gikk Ida Børresen av som Stortingets direktør som følge av byggeskandalen, kort tid før hun skulle gå av med pensjon.