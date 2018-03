Hareide avslører ikke om han vil felle Thommessen

– KrF vil ikke lage polemikk rundt denne saken. Til det er den alt for alvorlig. Vi har ikke konkludert i saken. Vi vil gå inn i arbeidet som Stortinget skal gjøre, før vi konkluderer, sier Hareide.

Olemic Thommessen (H) gjentok tirsdag at han ikke fikk nok informasjon til å advare Stortinget og byggesprekken. Flere stortingsrepresentanter mener han burde ha gjort mer for å få slik informasjon.

Hele opposisjonen, med unntak av KrF, har nå sagt at Thommessen bør gå av. Men Hareide sier han først vil følge behandlingen av saken i finanskomiteen.

– Må vurdere ansvaret

Etter Thommessens redegjørelse understrekte regjeringspartiene at det er flere enn Thommessen som har ansvar i saken. Venstres parlamentariske leder Terje Breivik gikk likevel langt i å antyde at presidentskapet bør vurdere om de skal fortsette.

– Hvordan det politiske ansvaret skal tydeliggjøres utover det som er iverksatt, så forutsetter jeg at presidentskapet nå gjør grundige og helt nødvendige vurderinger av det, sier Breivik.

-Sterkt at Stortingets største parti ber Olemic Thommessen trekke seg som stortingspresident Du trenger javascript for å se video.

Fikk ikke svar

De andre opposisjonspartiene gjentok sine oppfordringer om at Thommessen må gå av etter byggeskandalen. De mener han burde gjort noe aktivt for å finne ut av hvor galt det sto til.

Foto: Peder Bergholt / NRK

– Dette er en president som beklager at han ikke har blitt meddelt. Men hva har han gjort for å få den informasjonen? spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Thommessen ble forrige uke bedt om å orientere alle stortingsrepresentantene om saken. Flere stortingsrepresentanter sa de hadde ubesvarte spørsmål om hvordan budsjettet igjen kunne sprekke med 500 millioner kroner.

Støre ga ikke inntrykk av å ha fått svar på disse spørsmålene i redegjørelsen.

– President, du lyder altfor sterkt av et ekko av det vi hørte i salen i juni i fjor. Ingen forventer at presidentskapet blir utøvende entreprenør. Men her har det vært en avstand, bygget på firkantet formalisme som bryter med hva Stortinget kunne forvente av oppfølging, sier Støre.

Jonas Gahr Støre mener Thommessen bør trekke seg Du trenger javascript for å se video.

– Kan spørre hvem han vil

Også SV og Sp hadde ønsket seg flere svar fra Thommessen. Marit Arnstad (Sp) skjønner ikke at Thommessen ikke spurte om oppdaterte månedsrapporter før han forsikret Stortinget om at budsjettet ville holde.

– Det er en merkelig forklaring at presidenten ikke kunne henvende seg til prosjektet. Selvsagt bør presidenten og presidentskapet kunne henvende seg til akkurat hvem de vil for å få et oppdatert bilde av prosjektet før de orienterer Stortinget om det, sier Arnstad.

– Det var en redegjørelse med for mye ansvarsfraskrivelse, og for lite ansvar, var SV-leder Audun Lysbakkens konklusjon.