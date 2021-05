Obos-sjefen vil ta nye grep: – Nødt til å ta medlemmene mer på alvor

Ukene telles ned til generalforsamling i Obos 22. juni. Representanter fra opprørte medlemmer fra hele landet skal stemme over forslag som kan endre Norges største boligbygger.

Enkelte kjefter på ledelsen i sosiale medier for ikke å lytte mer til medlemmene. Men fredag var stemningen i Obos lokaler i Oslo langt fra den uforsonlige tonen i sosiale medier.

– Det er alltid slik at når man kan møte fysisk blir det en helt annen dialog. Det var veldig nyttig, sier styreleder Roar Engeland til NRK.

Styreleder Roar Engeland i Obos. Foto: Margret Helland / NRK

Sammen med konsernsjef Daniel Siraj snakket han med Obos-medlemmene Benjamin Endre Larsen og Knut Roger Andersen i et timelangt møte.

– Vi fikk mange gode innspill. Grunnlinjen i det er at vi som ledelse og styre er nødt til å ta medlemmene mer på alvor, i hvordan vi fremstår og agerer. Det har vi tenkt til å gjøre, sier Siraj til NRK.

– Forstår alvoret

Over tid har spenningen mellom medlemmene og ledelsen bygget seg opp. For salget av en boligblokk til et utleieselskap har fått både medlemmer og politikere i Norge til å reagere.

Da NRK også kunne melde at generalforsamlingen ville bestå av uvanlig mange Obos-ansatte etter Sirajs oppfordring, fryktet Larsen for medlemsdemokratiet.

Han står bak Facebook-gruppen «Et medlemsstyrt Obos», som har fått tusenvis av medlemmer den siste uken. Målet er å skape nok engasjement til å stemme frem endringer i Obos på generalforsamlingen i år.

Han forteller at møtet var godt, og snakker i likhet med ledelsen om Obos som et «vi».

– Jeg har inntrykk av at styreleder og administrerende direktør forstår alvoret i situasjonen vi står i, og at de er innstilt på å jobbe også sammen med andre for å styrke medlemsdemokratiet i organisasjonen, sier Larsen til NRK.

MØTTES FOR FØRSTE GANG: Styreleder Roar Engeland (t.v.) tok imot Obos-medlemmene Benjamin Endre (t.h.) Larsen og Knut Roger Andersen (i.m.) fredag i Obos hovedkvarter i Oslo. Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

Dette vil Obos-sjefen endre

Siraj ga et løfte til Larsen og Andersen om å snakke mer med medlemmene fremover.

– Jeg oppfatter en tydelig kritikk på enkelte punkter, men samtidig en saklig undertone. Vi ønsker at vi skal jobbe sammen for dette. Vi ønsker ikke krig, men samarbeid, sier Siraj.

Siraj og resten av ledelsen starter nå et omfattende arbeid for å gjøre det lettere for medlemmene å bli hørt. Noen av tiltakene er allerede klare:

Konsernsjefen vil holde medlemsmøter minst fire ganger i året for å informere og diskutere med medlemmene.

En forslagskasse opprettes som alle medlemmene kan bruke til å si ifra om hvordan Obos kan bli bedre.

Medlemmene skal fremover gi innspill til planlegging av reguleringer av boliger på et tidlig tidspunkt.

Granskningen legges frem under generalforsamlingen

Under møtet fredag var det viktig for Larsen og Andersen å få forsikringer om at alle medlemmene får god informasjon om hvordan generalforsamlingen i år vil foregå.

Årets møte blir uvanlig fordi ledelsen i Obos er under gransking av KPMG. Etter NRKs saker undersøker revisjon- og advokatfirmaet salget av utleieboligene, og habiliteten til boligdirektøren i Obos som fikk familien på investorsiden til utleieselskapet.

Rapporten skal legges frem 22. juni på generalforsamlingen. Men tilliten til representantene for medlemmene som skal vurdere granskingsrapporten fikk en knekk da NRK meldte at 6 av 10 delegerte fra hussøkerne er Obos-ansatte.

Larsen krevde fredag at en person utenfor Obos skal lede møtet. Det gikk Siraj og Engeland med på.

– De som nå har meldt seg som delegerte skal kunne føle seg trygge på at møtet blir profesjonelt gjennomført, sier Larsen.

Foreløpig vet ingen hvor mange representanter som vil møte på generalforsamlingen, og hvor stor andel de ansatte vil utgjøre.

Borettslagene i Obos stemmer over hvem som skal representere boligeiere på generalforsamlingen. Representantene vil få en innkalling av Obos til årets generalforsamling.