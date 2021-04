Obos-styret har bedt KPMG gjennomføre ekstern gransking etter NRK-saker

Styret i Obos har engasjert KPMG til å gjennomføre en ekstern gransking. Det bekrefter styreleder Roar Engeland overfor NRK. Bakgrunnen er NRKs saker, og spørsmål som er dukket opp i kjølvannet av disse sakene, ifølge Engeland.

– De har en egen avdeling for slike undersøkelser, og vil da ha som mandat å undersøke alle mulige sider ved den transaksjonen hvor vi solgte noen leiligheter til et utleieselskap, sier han.

Beslutningen om gransking ble tatt av styret for drøyt en uke siden, og representantskapet ble orientert om dette på et møte tirsdag kveld.

Engeland understreker at beslutningen ikke innebærer noen mistillit til noen i administrasjonen i Obos.

– Mitt syn på saken er at den er håndtert som den skal, og at det ikke er grunnlag for å tro noe annet.

– Det eneste formålet nå er å etablere et helt uhildet og faktabasert grunnlag som det kan kommuniseres videre på, sier han.

Skapte reaksjoner

I midten mars fortalte NRK at Obos for første gang hadde solgt en blokk til et utleieselskap.

Det fikk flere politikere og medlemmer til å reagere.

– Det er et varsko når selv Obos velger å selge til profesjonelle investorer, sa Aps boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen etter NRKs sak.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos, svarte da at han mente dette området trenger utleieboliger for å utvikle seg.

– Kan du skjønne at noen av medlemmene reagerer på dette salget?

– Jeg kan skjønne at noen ønsket at vi skulle legge disse boligene ut, og selge de i boligmarkedet slik det er i dag, svarte Siraj da.

STORT OSLO-PROSJEKT: Ulven skal gi 2000–3000 nye leiligheter til hovedstaden som vokser i innbyggerantall hvert år. Foto: Lise Åserud / NTB

KPMG skal undersøke habilitet

To uker seinere kunne NRK avsløre at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven.

Obos-sjef Daniel Siraj hadde tidligere sagt til NRK at boligdirektør Arne Baumann var ute av styret da familien hans kom inn på investorsiden på Ulven.

Ifølge offisielle dokumenter satt han fortsatt i styret i Obos-selskapet Ulven Bolig, som sto på selgersiden. Siraj mener dette ikke stemmer, og sa at det hadde skjedd en «glipp» i protokollføringen.

NRK har stilt spørsmål til Siraj i flere intervjuer om hvilken rolle Baumann hadde da Obos solgte boliger til et utleieselskap hvor familien hans endte opp som én av de største investorene.

– Hva synes du om at det er en så sterk binding mellom din direktør for boligutvikling og selskapet som går inn i Ulven Vest?

– På det tidspunktet da vi gjorde avtalen, visste ikke Obos eller familien Baumann det. Dette opplever vi som helt uproblematisk. Dette ble håndtert på god måte. Først høsten 2020 visste Baumann om dette, svarte Siraj til NRK i slutten av mars.

Engeland bekrefter tirsdag kveld at spørsmålet rundt relasjoner blir en del av granskingen.

– Det vil være et av de naturlige temaene, og så vurdere eventuelle habilitetsspørsmål, sier han.

Rapporten fra KPMG skal legges fram for generalforsamlingen i Obos i juni.

Meldte seg ut i protest

Etter NRKs saker gjorde både styrelederen og kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen det klart overfor NRK at Obos ikke planlegger å selge til utleiere igjen med det første.

– Det er ingen planer om det, sier Pettersen til NRK i slutten av mars.

Men for flere av medlemmene var det for seint.

Erik Lund-Lorentzen hadde vært Obos-medlem i 50 år, men for ham ble salget av boligene på Ulven dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Hvis jeg skal være medlem et sted, må det være et sted som har en forretningsfilosofi, et sosialt ansvar og en måte å agere på som jeg kan stå inne for. Måten Obos opptrer nå er helt fremmed for meg. Det er helt usmakelig. Jeg vil nå etter 50 år melde meg ut av Obos, sa Erik Lorentzen-Lund til NRK i slutten av mars.