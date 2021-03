Reagerer på Obos-salg til utleiere: – Det er et varsko

– Det er et varsko når selv Obos velger å selge til profesjonelle investorer, sier Aps boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen.

På Ulven i Oslo reises en ny bydel bygget av Obos. Den skal huse en næringsklynge og 2000–3000 leiligheter.

Boligbyggelaget har solgt én av blokkene i prosjektet til utleieselskapet Quality Living Residental i stedet for til medlemmene.

– Trenger utleieboliger

Det er første gang at snart 100 år gamle Obos selger et nyboligprosjekt til en profesjonell aktør i utleiemarkedet.

– Vi mener at dette området trenger utleieboliger for å utvikle seg, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos til NRK.

– Kan du skjønne at noen av medlemmene reagerer på dette salget?

– Jeg kan skjønne at noen ønsket at vi skulle legge disse boligene ut, og selge de i boligmarkedet slik det er i dag, sier Siraj.

Obos-sjef Daniel Siraj har øverste ansvar for utbyggingen av den nye Oslo-bydelen Ulven. Der skal en næringsklynge etableres med tusenvis av arbeidsplasser. Derfor vil Obos også ha utleieboliger i miksen av leiligheter. Foto: Johan B. Sættem

I Oslo har boligprisene steget 15 prosent det siste året, og stadig flere med normal inntekt sliter med å kjøpe et hjem.

Men høsten 2019 slet Obos med å selge leiligheter i Ulven-prosjektet, ifølge Siraj. Obos forhandlet da om å selge til Quality Living Residental, som skal drive kortidsutleie med service.

– Da diskusjonen oppsto, var boligmarkedet mye tråere, sier Siraj.

Fryktet boligprisfall

Å få solgt 182 leiligheter i et jafs, sikret at byggeaktiviteten i Ulven-prosjektet holdes oppe og at Obos fikk tilført verdier, ifølge Obos. Med garasjer fikk Obos 936 millioner kroner.

Avtalen med selskapet Quality Living Residential AS ble underskrevet i mai i fjor. Da skapte pandemien stor usikkerhet om hvor prisene ville gå videre.

Flere økonomer, men også Obos, fryktet prisfall fra 10 til 20 prosent. Derfor virket kontrakten gunstig.

– Vi diskuterte saken med to ulike scenario for veivalg, enten selge til egne medlemmer eller selge som utleieobjekt, men konkluderte i fellesskap med at salg til investor var det riktige sporet for Obos, gitt det vi ønsket for byutviklingen på Ulven, sier Siraj.

Investorene konkurrer med folk

Mens utbyggerne raskere kan sette spaden i jorden, har kjøp av utleieboliger også vært gullkantet for investorene de siste årene.

Boliginvesteringer er forbundet med lav risiko i Norge. BI-professor Hilde Bjørnland har flere ganger påpekt at boligeierne har en årlig skattefordel på 60 milliarder kroner. Skattefordelen bidrar til at investering i boligsektoren er sikrere og mer lønnsom enn andre investeringer, som aksjer.

Når unge mennesker skal kjøpe bolig, konkurrerer de med pengesterke investorer innen eiendomsforvaltning.

I flere nye bydeler som Bjørvika, er nær halvparten av leilighetene eid av investorer. Tall fra Eiendom Norges tall viser at 41 prosent av leilighetene under 35 kvadratmeter eies av personer som ikke har folkeregistrert adresse der. Tallet for leiligheter generelt i Oslo er 30 prosent.

På Rådhuset i Oslo er byrådet bekymret over at stadig flere boliger kjøpes opp av investorer.

– Det er helt krise. Jeg synes markedsaktørene må ta ansvar for å møte boligbehovet som er i Oslo, ikke bare det investeringsbehovet en rekke aktører har, sier Rasmus Reinvang (MDG), fungerende byråd for byutvikling.

Rasmus Reinvang (MDG), fungerende byråd for byutvikling. Foto: William Jobling / NRK

Oslo Ap vil ha ekspertutvalg

Staalesen i Ap vil gjerne vite mer om hva som foregår i Oslos brennhete marked.

Stortingspolitikeren er innvalgt fra Oslo, fikk gjennomslag under årsmøtet i lokallaget i helgen for å sette ned et ekspertutvalg.

Utvalget skal finne løsninger som kan hindre at boliger blir objekter for spekulasjon.

– Dette vil vi også jobbe for å få med i partiprogrammet for neste stortingsperiode, sier Staalesen.

Hun etterlyser kunnskap om hvordan vanlige boligkjøpere blir påvirket av konkurransen fra utleiere.

– Vi ser en helt ny bransje vokse frem. Når Obos selger til forretningsutviklere i stedet for til medlemmene, må vi politikere våkne opp å se om det er noen politiske grep vi kan ta.

Siraj: – Nye signaler

Siraj skjønner lite av kritikken, fordi Ap sendte et program til høring i fjor om at partiet vil tilrettelegge for et mer profesjonelt utleiemarked.

– Vi mener at en bydel som Ulven trenger en andel utleieboliger, og siden det ikke er strategien til Obos å eie egne utleieboliger, er dette en god løsning både for oss og byutviklingen, sier Siraj, og fortsetter:

– Hvis Ap ønsker å forby en profesjonell utleiebransje å skaffe seg nye gode boliger, så er dette i så fall nye signaler for meg.

Staalesen sier Ap aldri har vedtatt at de ønsker flere utleiere.

– At vi vil bli kvitt de uprofesjonelle utleierne, betyr ikke at vi vil ha mer utleie eller forby utleie, men at vi vil ha et regelverk som trygger de som skal leie bolig, svarer hun.

STORT OSLO-PROSJEKT: Ulven skal gi 2000–3000 nye leiligheter til hovedstaden som vokser i innbyggerantall hvert år. Foto: Lise Åserud / NTB

Skeptisk til løsning fra bransjen

Halvparten av husstandene i Oslo består av én person. Hvis folk flest skal få en billigere inngangsbillett til boligmarkedet, mener boligbransjen at byrådet må gi utbyggerne lov til å bygge flere små boliger.

Aktører som Obos ber byrådet slippe opp krav til nye bygg. Leilighetsnormen sier at bare en liten andel av nye prosjekter kan være små boliger i sentrumsnære strøk.

Men leilighetsnormen har byrådet nektet å gjøre noe med i seks år, selv om byrådsleder Raymond Johansen sa under Arendalsuka i 2016 at normen bør endres.

Reinvang mener Obos-salget til en utleier illustrerer hvem som kan tjene mest på en endring.

– Jeg opplever at hvis utbyggere ikke lar boligene komme førstegangskjøpere til gode, så blir det å skyve noen andre foran seg. Det henger ikke på greip, sier han.

Siraj sier at det er få små boliger i prosjektet på Ulven.

– Kun 25 prosent av boligene er ett- til toroms. Her er mest større tre- til femromsboliger. De neste trinnene på Ulven kommer til å bli bygget som borettslag, sier Siraj.