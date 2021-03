Familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor på Ulven

Daniel Siraj representerte Obos Eiendom AS som eneaksjonær i Ulven Bolig AS under generalforsamlingen. Han valgte Arne Baumann og Daniel Siraj som styremedlem for ett år, ifølge protokollen i Brønnøysundregistrene. Siraj sa at protokollen ble nedskrevet feil, og at Baumann ikke ble gjenvalgt. Isteden trådte Birgitte Moldstad inn som styremedlem, ifølge Siraj. Hun ble aldri registrert som styremedlem i Ulven Bolig AS, ifølge Foretaksregisteret.