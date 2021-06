Obos-opprøret tapte kamp om maktseter

– Det kan fort bli et langt møte, sa styreleder Roar Engeland til NRK minutter før generalforsamlingen i Obos startet 16.30 tirsdag ettermiddag.

Møtet kan vare til midnatt. Rekordmange Obos-medlemmer møter som delegater på vegne av 500.000 medlemmer. I underkanta v 600 har dukket opp i det digitale møtet, ifølge stemmesystemet til Obos.

NRK forklarer Hva skjer på generalforsamlingen i Obos? Bla videre Obos eies av medlemmene Norges største boligbygger er et boligbyggelag som er organisert som et samvirke. En halv million nordmenn er medlem. Boligeierne er medlem gjennom borettslaget sitt. Boligsøkerne er medlemmer om de betaler 200 kroner i medlemskontingent hvert år. Medlemmene bestemmer over Obos Medlemmene er øverste myndighet i Obos gjennom generalforsamlingen. Representanter for medlemmene møtes én gang i året. De stemmer over hvem som skal sitte i tilsynsorganet Representantskapet, som igjen bestemmer hvem som skal være i styret. Styret er Obos øverste forvaltningsorgan. Konsernsjefen blir utpekt av styret. Hvor mange møter i generalforsamlingen? Representantene kan velges fra to grupper: Boligsøkerne kan være opptil 771 representanter, men stiller som regel med en tiendedel. I år vil 368 representanter møte fra denne gruppen. 6 av 10 er ansatte i Obos.

kan være opptil 771 representanter, men stiller som regel med en tiendedel. I år vil 368 representanter møte fra denne gruppen. 6 av 10 er ansatte i Obos. Boligeeierne kan stille med masksimalt 620 delegater fra borettslagene. Ingen vet hvor mange som vil møte i år, men engasjementet er større enn ellers. Hvor mange møter opp i år? Tirsdag 22. juni har 700 medlemmer møtt opp til den digitale generalforsamlingen. Representantene stemmer digitalt, og kan holde innlegg på inntil 2 minutter for å debattere sakene. Uvanlig mange møter fordi mange er misfornøyd med hvordan Obos styres. Hvor mange forslag har kommet inn? 87 forslag skal stemmes over og debatteres. I fjor kom ett forslag inn. Hva skal generalforsamlingen stemme over i år? Under generalforsamlingen skal representantene godkjenne årsregnskapet for 2020.

De skal også diskutere og stemme over 49 forslag. I fjor kom det inn ett forslag.



Medlemmene stemmer over forslag om hvordan Obos skal drives og styres. For eksempel er et forslag at Obos ikke skal selge boliger til investorer. Medlemmene skal velge nye tillitsvalgte Medlemmene møtes bare én gang i året for å påvirke Obos. De velger et Representantskap som består av Obos-medlemmer. Sammensetningen av Representantskapet er viktig fordi organet holder ledelsen i ørene og velger styret. Styret utnevner igjen konsernsjefen. Et medlemsopprør vil i år forsøke å erstatte flere representanter i Representantskapet. Hva skal til for å vinne frem med et forslag? De fleste forslag krever at minst halvparten av generalforsamlingen stemmer for. Forslag som handler om å endre vedtektene, som er Obos "grunnlov", krever at to av tre stemmer for. Hva skjer hvis et forslag blir vedtatt? Ledelsen i Obos er forpliktet til å gjøre det generalforsamlingen har bestemt. I år er medlemmene ekstra spent før generalforsamlingen. Store endringer er foreslått etter flere nyheter om hvordan Obos driver forretninger. Her kan du lese mer om Obos-opprøret Forrige kort Neste kort

Kamp om maktseter

Representantskapet er et viktig kontrollorgan for medlemmene som blir valgt på generalforsamlingen. Rundt 70 representanter skal velges dit. Valgkomiteen har innstilt på at nesten alle representantene som sitter i dag skal bli gjenvalgt.

Aksjonsgruppen «Et medlemsstyrt Obos» har samlet medlemmer på Facebook som er kritisk til hvordan Obos drives.

Fire som sitter i Representantskapet i dag har også meldt seg inn i et «Et medlemsstyrt Obos», opplyste leder av den store valgkomiteen, Gaute Holmin, til forsamlingen.

Aksjonsgruppen «Et medlemsstyrt Obos» har kommet med mange benkeforslag for å få inn representanter. Fristen for å vise interesse for setene gikk ut i januar, mens fristen for å komme med benkeforslag gikk ut for en måned siden.

Totalt 24 personer konkurrerte om å komme inn i Representantskapet, men 4 personer var ikke valgbare.

Ingen av benkeforslagene gikk gjennom, og valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

OPPRØRET: I spissen for medlemsopprøret i Obos er Benjamin Endre Larsen (t.h.), som møtte styreleder Roar Engeland i Obos i vår for å diskutere hvordan Obos kan ta grep for å styrke medlemsdemokratiet. I midten er Knut Roger Andersen. Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

Antar «veldig mange» ansatte møter

Selv om generalforsamlingen ikke har makt til å skifte ut konsernsjefens, går et forslag på at styret og Representantskapet bør sette i gang arbeidet med å skifte ut konsernsjefen.

– Alle får fremme ytringene de ønsker. Det er slik medlemsdemokratiet er. Som toppleder må man tåle ulike syn på jobben man gjør, sier Siraj.

Møtet i år har fått stor oppmerksomhet fordi uvanlig mange ansatte er påmeldt generalforsamlingen. Ansatte har nesten en tredjedel av generalforsamlingen. Ledelsen oppfordret ansatte til å melde seg da debatten om Obos gikk ved månedsskiftet mars til april.

Nesten hele styret og konsernledelsen, inkludert Siraj, vil stemme over forslagene på linje med ordinære medlemmer i kveld.

– Hvor mange ansatte som er delegerte kommer hit?

– Det har jeg ikke full telling på, men jeg antar det er veldig mange, sier Siraj.

– Skal bli en god diskusjon

I tillegg til setene i Representantskapet, skal 87 forslag skal voteres over utover kvelden.

Det er ventet at styrets forslag om å utrede drøyt halvparten av forslagene i et demokratiutvalg vil bli vedtatt. Utvalget skal gjøre at medlemmene lettere vil bli hørt fremover. Demokratiutvalget skal være ferdig over nyttår, og endringene vil eventuelt bli vedtatt under generalforsamlingen neste år.

Konsernsjef Daniel Siraj holdt tale for forsamlingen, og viste frem historien til Obos og minnet om at alle pengene Obos tjener går til boligbygging.

– Jeg tror det skal bli en god diskusjon. Det har kommet inn mange forslag, sa konsernsjef Daniel K. Siraj til NRK før møtet.

Han beklaget hvis medlemmer har opplevd ledelsen som arrogante.

Møtet i år er digitalt, og er åpent for alle. Flere fra styret og konsernledelsen i Obos er til stede. Fysisk til stede er også KPMG, som startet møtet med å presentere en gransking av et boligsalg til en utleieinvestor. Rapporten ble offentliggjort mandag.

Dette viser KPMG-granskingen Ekspandér faktaboks Formålet til Obos er å bygge boliger til medlemmene. KPMG har gjennomført en gransking for å se om Obos kunne selge boliger til en utleieinvestor, og om det var innafor at boligdirektørens familie ble investorer i utleieprosjektet. Selve salget var lovlig, men ikke innenfor hovedformålet til Obos som er å selge boliger til medlemmer. Formålet til Obos er i vedtektene, og er bindende for hva ledelsen kan gjøre. Men Obos har sideformål som gjør at salget likevel var innenfor vedtektene til Obos.

Konsernsjef Daniel K. Siraj har et nært forretningsmessig forhold til utleieinvestoren med hyppig kontakt. Men Siraj var hverken inhabil eller hadde en interessekonflikt da han bidro til salget. Han burde imidlertid sagt ifra til styret om den nære relasjonen ut fra et føre var-prinsipp.

Boligdirektør Arne Baumann var ikke inhabil eller hadde interessekonflikter da onkelen og søskenbarnet hans ble investorer i utleieselskapet som fikk kjøpe boliger. Han hadde imidlertid en oppfordring til å avklare på et tidligere tidspunkt om familien ville investere, slik at Obos kunne klargjort om det var en interessekonflikt. Baumann kan ikke saksbehandle saken videre, mener KPMG.

Obos brøt Foretaksregisterloven to ganger, som NRK har avdekket tidligere. Baumann satt formelt i styret til selskapet som solgte utleieboligene da familien hans kom inn på investorsiden. Han ble egentlig tatt ut av styret på et tidligere tidspunkt, men Obos registrerte ikke styreskiftet. Det krever loven. Obos rettet heller ikke straks opp feilen, som også er et brudd på loven. Kilde: KPMG-rapporten. Les mer om granskingen her

NRK omtalte i mars at Obos for første gang solgte en blokk til en utleieinvestor. Siraj hadde et nært forretningsmessig forhold til utleieinvestoren og en kameratslig tone. Medlemmer ble sinte over salget.

– Vi ville ikke gjort det igjen, selv om vi mente det var riktig da, sa Engeland under generalforsamlingen i kveld.

Et forslag som ble stemt over, handlet om å kutte i lønnen til styret og andre representanter i Obos. Forslaget ble nedstemt.