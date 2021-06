Obos-styret ved styreleder Roar Engeland ba KPMG gjennomføre ekstern gransking etter flere NRK-saker, om salget av en Obos-blokk på Ulven.

Dette er konklusjonene i granskningsrapporten som nå blir offentliggjort:

Salgsprisen er markedspris og ble profesjonelt satt.

Transaksjonen var tilstrekkelig forankret i OBOS' kompetente organer.

Konsernsjefen hadde ingen interessekonflikt.

Konserndirektør behandlet ikke saken etter at familiemedlemmer investerte.

Ulven Bolig AS gjorde feil da styreendringer ikke ble registrert.

– Rapporten viser først og fremst at hele prosessen har handlet om OBOS sitt beste, og at medlemmenes interesser har stått sentralt fra første kontakt. Granskerne avviser alle beskyldninger om inhabilitet, interessekonflikt, kameraderi eller korrupsjon. Det uttaler styreleder Roar Engeland, om rapporten som er betalt av Obos.

BOLIGDIREKTØR: Arne Baumann (t.v.)satt fremdeles formelt i styret i Ulven Bolig AS, da blokka ble solgt til blant annet hans familie. Foto: Veidekke/NRK

NRK stilte spørsmål til Siraj i flere intervjuer om hvilken rolle boligdirektør Arne Baumann hadde, da Obos solgte boliger til et utleieselskap hvor familien til Baumann endte opp som én av de største investorene.

I dag uttaler konsernsjef Daniel Siraj til NRK at han er glod for konlusjonen i KPMG-rapporten:

– Salget av boligene på Ulven har utløst et viktig engasjement, men det har også ført til mange uriktige og grove påstander og bakvaskelser. Jeg er glad for at granskningen grundig dokumenterer at prosessen har handlet om OBOS beste og vært solid forankret.

BESTILTE GRANSKING: Det var styreleder Roar Engeland som ba KPMG om å granske salget av Obos-blokka på Ulven. Foto: Margret Helland / NRK

Salget skjedde «off market», som betyr at ingen andre utleieselskap fikk mulighet til å by på blokken.

– KPMG vil ha som mandat å undersøke alle mulige sider ved den transaksjonen hvor vi solgte noen leiligheter til et utleieselskap, sa styreleder Engeland til NRK i midten av april.

Obos-sjef Daniel Siraj hadde tidligere sagt til NRK at boligdirektør Arne Baumann var ute av styret da familien hans kom inn på investorsiden på Ulven.

Ifølge offisielle dokumenter satt Baumann fortsatt i styret i Obos-selskapet som sto på selgersiden. Siraj mente dette ikke stemte, og sa at det hadde skjedd en «glipp» i protokollføringen.

I dag konkluderer KPMG:

Det er et brudd på foretaksregisterloven § 3-1 første ledd nr. 4 at de reelle styremedlemmene ikke ble registrert.

Det utgjør også brudd på foretaksregisterloven § 4-1 at det ikke ble sendt inn endringsmelding da feilen ble oppdaget ettersom endringer skal meldes uten ugrunnet opphold.

Blant investorene på Ulven er også Baard Schumann, som Obos-sjef Danieli Siraj har omtalt om kompis på soisale medier.

Første delrapport fra KPMG slo fast at selve salget ikke er i strid med vedtekene i Obos. Først i dagens delrapport ble spørsmålet om habilitet behandlet.

Påstander om kameraderi og vennetjenester gjorde at KPMG har gjennomgått eposter og SMS mellom Siraj og Schumann. I rapporten står det:

«KPMG har gjennomgått denne korrespondansen i perioden 1. januar 2018 til 21. april 2021. Oppsummert viser våre undersøkelser at kommunikasjonen bærer preg av en god personlig og tillittsbasert forretningsmessig relasjon, med en kameratslig tone. Det er hyppig kontakt.»

Konsulentselskapet konkluderer likevel med at kommunikasjonen fremstår forretningsmessig og ikke av privat karakter.

– Rapporten viser hvordan det har blitt jobbet med hvert steg av prosessen gjennom to år. Den viser at sidene av salget som har skapt debatt og engasjement, også har blitt vurdert og diskutert av oss, men at vi falt ned på den konklusjonen vi gjorde ut fra en helhetlig vurdering av hva som er best for OBOS, skriver konsernsjef Siraj til NRK.

KPMG er et konsulentselskap som blant annet gjør revisjon og granskinger. Også tidligere har KPMG hatt oppdrag for Obos.

Rapporten offentliggjort i dag er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger og dokumentasjon som er gjort tilgjengelig for KPMG av Obos.