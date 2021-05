– Det blir ikke flere boliger til den prisen, det kan du være sikker på, sier Obos-styreleder Roar Engeland til NRK.

Han sikter til penthouse-leiligheten som skuer over Frognerparken fra Middelthun-prosjektet på Majorstuen i Oslo.

Medlemmene kritiserte Obos for å ha beveget seg for langt unna det boligsosiale prosjektet da de så leiligheten med privat spa og takterrasse til 95 millioner kroner i 2018.

– Akkurat den ene leiligheten på Middelthunet, som var uheldig, har ødelagt litt av inntrykket av hva vi egentlig bygger. Det aller meste vi bygger er for folk flest, sier han.

Styret fremmer egne forslag

Selv om Obos har økt byggetakten kraftig de siste årene, fortsetter prisene i boligmarkedet å øke, mens lønningene til innbyggerne knapt har vokst.

Styret i Obos har vært i tenkeboksen gjennom våren mens medlemsopprøret har vokst.

Det ble for alvor vekket da NRK omtalte at boligbyggeren for første gang har solgt en blokk til en utleieinvestor. Kritikken ble skarpere etter NRK omtalte at generalforsamlingen i år vil bestå av uvanlige mange ansatte og direktører etter oppfordring fra konsernsjefen.

Om en måned skal over 50 forslag stemmes over i generalforsamlingen, mot ett forslag i fjor. Styret har selv meldt inn tre forslag som svarer ut kritikken. De ser at prisene er høye, og at særlig enslige med én inntekt sliter med å kjøpe.

Et av forslagene fra styret er at Obos skal tilby over halvparten av nye boliger i pressområdene med alternative kjøpsmodeller (se faktaboks). Boligene gir billigere inngangspris enn i markedet ellers, men mot vilkår som gjør at kjøperen ikke kan stikke av med rabatten.

Dette er forslagene fra styret i Obos Ekspandér faktaboks Styret, ledelsen og administrasjonen ellers i Obos er enige om å fremme tre forslag på generalforsamlingen 22. juni: Styrke medlemsdemokratiet med forslag etter innstilling fra et utvalg som ledes av jussprofessor Tore Bråthen.

Styret bes avsette 250 millioner kroner for bruk over 5 år, 50 millioner kroner per år, til satsing på bomiljø, klima- og miljøtiltak i eksisterende Obos-tilknyttede borettslag.

Styret bes utrede en styrking av medlemmenes valgfrihet ved kjøp av nybolig gjennom å tilby nye innstegsmodeller som Obos Bostart og Obos Deleie som alternativ til å kjøpe boligen til markedspris, på en dominerende andel av boligene i byområder med press på boligprisene. Styret vil redegjøre for valgt strategi for innstegsmodellene på generalforsamlingen i 2022.

Styret bes påse at en stor majoritet av leiligheter som Obos bygger i byområder bygges som borettslagsboliger. De alternative boligkjøpsmodellene i Obos ble rullet ut i 2018. I 2021 er det planlagt å tilby 700 til 800 leiligheter. Debatten blant medlemmene om Obos boligsosiale rolle er bakgrunnen for at styret i Obos vil gire opp satsingen de neste årene. Hittil har 10-20 prosent av boligene som er blitt bygget vært mulig å kjøpe med billigere inngangsbillett. Den ene ordningen innebærer at boligen selges lavere enn markedspris, mot at Obos kan kjøpe tilbake leiligheten med verdistigningen som ellers har vært i markedet. Den andre modellen er leie til eie, og innebærer at folk kan kjøpe halve leiligheten og leie resten av Obos.

Forslag kan bremse boligbyggingen

Haken er at forslaget byr på et dilemma for medlemmene. Obos har i underkant av 50 milliarder i reell egenkapital, hvor store deler er bundet opp i boligbygging.

Mindre boligbygging enn befolkningsveksten er blitt pekt på som én av driverne for boligprisveksten de siste årene. Hvis salgsprisen fra Obos går ned med flere alternative modeller, vil Obos få mindre penger til å kjøpe tomter og å øke byggingen på sikt.

– Nå må vi se på volumet. Skal vi prioritere videre vekst, eller prioritere å tilby flere boliger med kjøpsmodeller som hjelper folk inn på markedet? Vi tror at vi må prioritere å hjelpe flere folk inn i boligmarkedet, særlig i tettbebygde områder som Oslo, sier Engeland og fortsetter:

– Vi vil ha medlemmenes syn før vi treffer vårt endelige valg, sier han og viser til generalforsamlingens myndighet.

Styreleder Roar Engeland i Obos er klar til å legge om strategien i milliardkonsernet. Foto: Margret Helland / NRK

2022 kan bli skjebneåret for Obos

Fra medlemmenes side handler rundt halvparten av forslagene til generalforsamlingen om å styrke medlemsdemokratiet. Forslagene er så omfattende at styret i Obos har hyret inn jussprofessor Tore Bråthen til å lede et demokratiutvalg.

– Vi setter opp en meget sterk faggruppe av jurister og praktikere som kan se på alle spørsmål knyttet til demokratiutfordringer i et samvirkeselskap, inkludert et 20-talls innkomne forslag til generalforsamlingen, sier Engeland.

Utvalget er uavhengig og skal jobbe sammen med en referansegruppe med Obos-medlemmer. Utvalgets innstilling blir klar over nyttår 2022. Deretter skal styret lage forslag til endringer som legges frem på generalforsamlingen neste år.

– Hva betyr dette for medlemmene som håpet på endringer allerede ved årets generalforsamling?

– De fleste sakene på generalforsamlingen dreier seg om noe annet enn demokrati, og vil avgjøres ved valg på møtet 22. juni. Demokratiutvalget vil fokusere på nettopp demokratisaker bredt definert, saker som kan gi store konsekvenser både hver for seg og akkumulert, sier han.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Margret Helland / NRK

Først ved generalforsamlingen i 2022 kan de største omveltningene komme.

– Det å revolusjonere Obos med nesten 100 års historie på en kveld uten de vurderinger som bør gjøres for å være sikker på konsekvensene, er ikke nødvendigvis en god ide.

– I lys av kritikken mot prosjekter som Middelthunet, eller salget av boliger til utleieselskapet på Ulven, anser styret det naturlig at Siraj leder Obos videre med den nye strategien?

– Ja. Det er veldig naturlig. Dette er også hans strategi, sier Engeland.

SV vil fortsatt endre loven

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er i ferd med å foreslå lovendring i Stortinget. Den skal hindre at ansatte kan stemme i generalforsamlingen. I tillegg fremmer SV et forslag om at informasjonen til vanlige medlemmer må bli bedre.

Demokratiprosjektet til Obos stanser ikke planen til Kaski om å få endret loven.

– Det er selvsagt positivt at de styrker medlemsdemokratiet, men det skulle bare mangle. Loven er for svak når Obos har kunnet fått holde på sånn de har gjort, sier hun til NRK.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Aps boligpolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen mener derimot at det er bedre at styret utreder løsninger enn at politikerne tvinger frem lovendringer i Stortinget.

– Det er en god start at styret har invitert en ekstern ekspert til å se på hvordan medlemsdemokratiet kan styrkes. Jeg er redd for at neste års generalforsamling blir en tøff runde for administrasjonen i Obos hvis ikke medlemmene opplever at det gjøres substansielle endringer som imøtekommer de kravene som nå stilles nedenfra, sier hun til NRK.