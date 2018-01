Obama-rådgivers råd til Erna: Du må smigre Trump

– Hun bør si det samme poenget mange ganger. For det er tungt å nå fram til ham. Han klarer ikke holde konsentrasjonen så lenge av gangen. Det høres ut som en spøk, men det er faktisk et ekte råd, sier Jon Favreau (36) til NRK.

Jon Favreau er en av grunnleggerne av Crooked Media, og medprogramleder for den politiske podkasten Pod Save America. Før det var han Barack Obamas sjefstaleskriver fra 2005 til 2013, og var delaktig i utformingen av praktisk talt alle presidentens større taler.

«Obama-gutta»

Tirsdag snakket han under NHOs årskonferanse sammen med medgründerne Jon Lovett (35) og Tommy Vietor (37). De har alle hatt sentrale stillinger for Barack Obama, og går i USA under betegnelsen «Obama-gutta».

Erna Solberg møter Donald Trump onsdag.

MØTER TRUMP: Erna Solberg møter president Donald Trump i Det hvite hus onsdag klokken 20.00 norsk tid. Foto: NRK

Tommy Vietor mener Solberg bør skryte uhemmet av Trump for å få ham med på laget.

– Det er en enkel regel for å gjøre ham blid og at han skal være enig med deg: Det er å smigre ham. Si at ingen har vært mer populær i Norge. Si at det er bannere med ansiktet hans i gatene. Han vil tro henne, sier Vietor.

Han var president Obamas sikkerhets- og utenrikspolitisk talsperson, og assisterende pressesekretær i Det hvite hus, med ansvar for utenrikspolitikk, utdanning og arbeidsliv.

Onsdag spiller gutta inn podkastsuksessen Pod Save America i Norge. Det er første gang den spilles inn utenfor USA.

Pod Save America har en klar anti-Trump-profil, og er den udiskutable kongen av de over 1600 politiske podkastene som har dukket opp siden 2016-valget. Pod Save America har i gjennomsnitt 1,5 millioner lyttere per episode, og programmet er lastet ned hele 120 millioner ganger, ifølge en artikkel i New York Times.

Trumps rareste utsagn

Jon Favreau mener det rareste Trump har gjort hittil er å tvitre om sin mentale helse.

– At en president tvitrer om at han er mentalt stabil er veldig uvanlig. Det har skjedd mange rare ting, men at en president gjør dette på et offentlig forum, det ser du ikke ofte, sier Favreau.

I den ferske boken «Fire and Fury» stiller medarbeidere i Det hvite hus spørsmål ved Trumps evne til å styre landet. Presidenten tok til motmæle Twitter.

Vietor kommer på en annen sak i året som er gått.

– Han angrep en kvinnelig journalist med å lyve og si at hun blødde fra fjeset i et selskap. Det er ganske horribelt og barnslig.

De ønsker ikke å gi Trump noen diagnose, men Favreau karakteriserer ham slik:

– Han har ikke vist noen intellektuell nysgjerrighet, han bryr seg ikke mye om politikk. Han får informasjon fra tv-show som sprer konspirasjonsteorier. Ting er rett og slett ikke bra. Jeg tror det er grunn til bekymring, sier han.