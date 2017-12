Solberg: – Viktig for oss å fortelle hva Norge og USA kan få til sammen

Statsminister Erna Solberg skal møte USAs president Donald Trump 10. januar, meldte Det hvite hus onsdag kveld.

Solberg bekrefter i dag at hun kommer til å ta opp klimaspørsmål med Trump, selv om det ikke er blant sakene Det hvite hus i går varsla som tema for møtet.

– Jeg er helt sikker på at Trump kommer til å ta opp noen tema som ikke nødvendigvis står i den pressemeldingen, og at jeg kommer til å ta opp noen tema som vi synes er viktig. Det er vi forberedt på, sier Solberg.

Etter nyheten om møtet mellom Solberg og Trump ble kjent, har flere uttalt at Solberg bør ta opp klimaspørsmål med Trump. USA trakk seg ut av FNs klimaavtale i sommer.

– Vi kommer til å understreke at Parisavtalen, og oppfølginga av den, er viktig for Norge. Det gjør vi i alle internasjonel fora, sier Solberg.

– Vil du oppfordre ham til å tre inn i avtalen igjen?

– Jeg tror jeg skal få lov til å forberede meg til møtet, og ha samtalen med Trump, før jeg forteller alt hva vi skal snakke om, sier hun.

En professor i statsvitenskap sier til NRK i dag at hun tror det personlige blir viktigere enn det politiske når de to møtes.

– En samtale om vårt samarbeid

Solberg sier samtalen mellom de to statslederne i utgangspunktet skal være en samtale om landenes samarbeid og hvordan det skal viderutvikles.

– For oss er det viktig å fortelle USAs president hva Norge og USA i samarbeid kan få til. Hva vi gjør i forhold til sikkerhetspolitiske utfordringer. Hva vi gjør i Nato, hvordan vi samarbeider økonomisk og den type ting, sier Solberg.

– Er det noen tema du vil ligge lavt på?

– Det er det selvfølgelig sånn at internasjonalt rammeverk er viktig for Norge, noe vi vil understreke, men utover det vet jeg ikke om jeg får tid til å snakka om flere tema enn de jeg har nevnt, sier hun.

Forsker: – Viktig å ikke fornærme Trump

En professor i statsvitenskap ved NTNU mener det ikke nødvendigvis er noe poeng i å ta opp alle vanskelige saker med Trump når statslederne møtes.

– Konkrete saker som abortlovene eller klimaspørsmål vil det være liten vits i å ta opp, selv om det kan være viktig for Solberg å vise sine prinsipper og hva Norge står for, sier hun.

– Trump responderer veldig på skryt. Det er ikke så vanskelig, det er bare å si mange fine ting. Overflaten er viktig, sier amerikanske Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU. Foto: NTNU

Bailey mener det å få et godt forhold til den amerikanske presidenten, er viktigere med Trump enn med tidligere presidenter.

– Trump er veldig personlig orientert. Han er mindre utdanna i utenrikspolitikk, og stoler mer på et personlig forhold til andre statsledere, sier den amerikanske professoren Jennifer Leigh Bailey, som har fulgt forholdet mellom Norge og USA tett over mange år.

Bailey tror ikke møtet vil føre til noen politiske endringer, men at det vil være et viktig mål for Solberg å styrke det personlige forholdet til Trump.

– Trump tar alt personlig, han vet hvem som er med ham og hvem som er mot ham. Det er en fin balanse Solberg må finne i dette møtet. Det er viktig for Norge å være Norge, men det er også viktig å ikke vise seg som for opposisjonell mot Trump. Han må ikke fornærmes, sier Bailey.

Kan overrumple

Kristin Haugevik, seniorforsker ved NUPI, mener en viktig effekt ved Trump-møtet kan være et bedre innpass i Trump-administrasjonen.

– Jeg er sikker på at Solberg stiller godt forberedt til møtet, sier Kristin Haugevik, seniorforsker ved NUPI. Foto: Christopher Olssøn / NUPI

Haugevik mener Trump er mer uforutsigbar enn tidligere amerikanske presidenter, og at resultatet fra møtet dermed er vanskelig å spå.

– Et møte med Trump er en litt annerledes diplomatisk øvelse enn møter ved andre amerikanske presidenter. Trump har noen ganger vist at han kan gå utenfor manus og faste formuleringer, noe som kan overrumple de som møter ham. Men jeg er sikker på at Solberg stiller godt forberedt, sier Haugevik.