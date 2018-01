Kjell Magne Bondevik møtte president Bush i 2003. Jens Stoltenberg møtte aldri Bush i Det hvite hus, men ble invitert til president Obama i 2011, tre år etter at han tiltrådte.

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik møtte USAs president George W. Bush i Det ovale rom i Det hvite hus i Washington Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I morgen tas en norsk statsminister imot i det ovale kontor bare et knapt år etter at Donald Trump flyttet inn. Noen europeiske ledere har allerede vært der, men ikke så mange og mest de fra store land.

Norske diplomater i Washington jobbet for å få til et slikt besøk gjennom høsten i fjor. Men et par uker før jul fikk ble det klart at møtet ville finne sted raskt.

Hvorfor er Trump-administrasjonen såpass interessert i Norge?

Trolig er det tette forsvarssamarbeidet er en viktig årsak. I november var de tre første F35-flyene på plass på Værnes. Norge er en solid og trofast partner i det amerikanske kampflyprogrammet, noe amerikanerne har takket for mange ganger også når det kostbare programmet har fått kritikk på hjemmebane.

USA har marineinfanterister stasjonert i Norge og forhåndslagrer materiell der.

To prosent-målet og admiralambassadør

Trump administrasjonens krav om at alle Nato-land må betale to prosent av BNP til forsvar er noe Norge har lovet å imøtekomme selv om statsminister Erna Solberg innrømmet at det er et stykke igjen i Politisk Kvarter 2. januar.

Sikkerhetspolitikk blir utvilsomt det viktigste temaet på møtet i Det hvite hus.

21. desember ble den pensjonerte marineadmiralen Kenneth Braithwaite godkjent av senatet som ny ambassadør til Norge. Han vil tiltre i løpet av vinteren. Trump-administrasjonen skal ifølge NRKs kilder ha vært opptatt av å sende en ambassadør til Norge med militær bakgrunn fordi de mener det militære samarbeidet er så viktig.

Søreides gode venn

Med til Washington er også utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun har lenge hatt et godt forhold til en av dem President Trump lytter mest til, forsvarsminister James Mattis.

Da NRK møtte daværende forsvarsminister Søreide og Mattis i Pentagon, 17. mai i fjor, skrøt Mattis Norge opp i skyene og følte seg sikker på at Norge vil øke forsvarsbudsjettene slik USA ønsker.

Mattis kjenner Norge godt fra sin tid som general i marineinfanteriet.

Søreide er også med til Washington, der hun foruten et privat møte med Mattis, også skal møte Trumps sikkerhetsrådgiver HR MC Master, kongressleder Paul Ryan og trolig utenriksminister Rex Tillerson. For en fersk utenriksminister er det spesielt å få møte hele den utenrikspolitiske toppledelsen i USA under ett og samme besøk.

Hva vil Norge kreve under møtet?

Det blir ingen langsamtale mellom Erna Solberg og Donald Trump når de to møtes klokken 2000 i morgen.

Kanskje så lite som ti minutter, muligens litt mer. Størst spenning er det knyttet til den felles pressekonferansen de to skal holde etterpå, ca. 21.10 norsk tid.

Solberg har også sagt at sikkerhetspolitikk blir et viktig tema, men at hun også ønsker å ta opp Trumps holdning til Parisavtalen og internasjonal klimapolitikk.

– Jeg hat tenkt å si hvorfor klimapolitikk er viktig for Norge og at vi ønsker et aktivt USA i klimapolitikken. Men jeg tror aldri man bør gå i møter med pekefinger først. USA er vår viktigste allierte uansett hvem som er president, sa Solberg til NRK 2. januar.