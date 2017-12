IKKJE SOM ANDRE STATSLEIARAR: Stemninga ser ut til å ha vore god under G20-toppmøtet i Hamburg i sommar. No skal statsminister Erna Solberg møte USAs president Donald Trump til samtalar åleine for første gong. Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik meiner det er noko anna å møte Trump enn tidlegare amerikanske presidentar og andre statsleiarar.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix