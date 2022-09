– Vi har gjort nye anslag. De viser at staten vil ha ekstraordinære inntekter, utover normalår, fra vannkraften på 70 milliarder kroner i 2022.

Det sier Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien til NRK.

Det er fire hovedgrunner til at inntektene skyter i været.

– Det dreier seg særlig om den såkalte grunnrenteskatten, altså den ekstraordinære verdien av vannkraften. I tillegg er det moms, avgifter og utbytte til eierne gjennom at det betales ut utbytte til staten, sier Kroepelien.

Også i januar skrev NRK om hvor mye ekstra staten kunne tjene på de skyhøye strømprisene i år. Da var anslaget 18 milliarder kroner ekstra til staten.

Allerede etter første halvår var ekstrainntektene langt høyere enn dette, på 25 milliarder kroner.

56 milliarder i skatt

Kroepelin understreker at det er vanskelig å si hvordan strømprisen vil utvikle seg i årets fire siste måneder.

De totalt 73 milliardene staten får inn i ekstra fortjeneste, fordeler seg på 56 milliarder kroner i skatt, 3 milliarder i merverdiavgift og 14 milliarder i utbytte til eier.

Slik har Energi Norge gjort sitt anslag Ekspandér faktaboks I scenarioet interesseorganisasjonen har beregnet, er det lagt inn en veid, gjennomsnittlig kraftpris på 3 kroner per kilowattime i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5).

For Midt- og Nord-Norge er det lagt inn en snittpris på 40 øre i andre halvår (NO3 og NO4).

Samtidig er det lagt til grunn en produksjon for andre halvår på omkring 90 prosent av første halvår. Det var slik produksjonen fordelte seg i fjor.

Samlet sett forventer Energi Norge en vannkraftproduksjon på 90 prosent av fjoråret. Lite regn utover høsten kan trekke denne prosenten ytterligere ned.

Det er lagt til grunn et forbruk tilsvarende 80 prosent sammenlignet med første halvår (2021 er referanse). (Kilde: Energi Norge)

– Det er enorme beløp?

– Ja, vannkraften vår er veldig verdifull. Det som er bra i Norge, er at vi har et system med å tilbakeføre disse ekstraordinære inntektene til fellesskapet, sier Kroepelien.

– 70 milliarder viser at vi her dekker inn strømstøtte-ordningen til husholdninger og bedriftsordningen. I tillegg gir vi mulighet for fellesskapet til å finansiere andre velferdsgoder. Så dette er gode nyheter for Norge.

Den forventede statlige superprofitten på vel 70 milliarder er på nivå med hele årets norske forsvarsbudsjett.

ANSLAG: Energi Norges sjef Knut Kroepelien slår fast at staten kommer til å tjene enorme summer på at strømmen er dyr i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Krav om makspris

Regjeringen anslår i år å bruke 41 milliarder kroner på strømstøtte til husholdningene. Staten dekker nå 90 prosent av en snittpris på over 70 øre per kilowattime.

Samtidig ble regjeringen nylig enig med partene i arbeidslivet om en støtteordning for næringslivet. Den har en ramme på 3 milliarder kroner i år.

Også neste år vil det gå titalls milliarder kroner til strømstøtte, kunne finansministeren nylig fortelle NRK.

De enorme inntektene har fått mange til å kreve at staten bruker enda flere milliarder på strømstøtte. Rødt, Fremskrittspartiet og KrF vil alle ha en makspris på 50 øre per kilowattime.

– Vi tror at hvis man betaler inntil 50 øre og får kompensert det over, i tillegg til nettleie og avgifter, så vil det koste mye for folk uansett. Men da gir vi en større håndsrekning til dem, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Men regjeringspartiene vil ikke ha makspris. Det vil heller ikke KrFs tidligere koalisjonspartner Venstre.

– Det vil sette et pristak som gjør at det ikke vil være noen insentiver for å få mer produksjon eller energiøkonomisering, sier Venstres Ola Elvestuen.

Han får støtte fra Energi Norge.

– Vårt budskap er at hvis du setter en makspris eller kompensasjon på 100 prosent, risikerer man å opprettholde et høyt forbruksnivå og forsterke problemene på sikt, sier Kroepelin, og viser til knapphet på energi.

– Hva tror du de siste anslagene fra dere gjør med diskusjonen om makspris og økt støtte?

– Jeg tror det er viktig at strømstøtteordningen nå evalueres og videreføres. Jeg tror diskusjonen om hvorvidt man bør gi et større støttebeløp til de med lavest inntekt og som er mest sårbare, er viktig å ta.

Regjeringens budsjettpartner SV har for lengst krevd at regjeringen setter seg med dem for å forhandle fram en mer sosialt rettferdig ordning med strømstøtte.

P. S. I tillegg til at staten tjener store penger på de høye strømprisene, får også mange kommuner inn betydelige merinntekter i år. Årsaken er at de eier kraftselskaper.