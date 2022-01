Mens KrF-topp Kjell Ingolf Ropstad venter på svar fra Finansdepartementet, har Energi Norge gjort et eget anslag:

Interesseorganisasjonen tror staten, i et såkalt middels scenario, vil tjene 18 milliarder kroner mer enn normalt på strøm i vinter.

For kommunene antas merinntekten å komme på 6 milliarder kroner i månedene desember, januar, februar og mars.

Totalt altså 24 milliarder kroner ekstra til det offentlige.

– Dette er inntekter både gjennom skatter, avgifter og utbytte fra selskapene som føres tilbake tilfellesskapet, sier Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien.

STRØMMILLIARDER: Energi Norge-sjef Knut Kroepelien sier statens strøminntekter blir vesentlig høyere enn normalt i vinter. Foto: Lise Åserud / NTB

Kan bli enda høyere

Energi Norge-sjefen understreker at det er stor usikkerhet omkring hva som blir den faktiske strømprisen i vinter.

– De økte inntektene vil også kunne gå opp i et spenn mot 25 milliarder kroner utover et normalår. Men vi tror det middels scenariet er ganske riktig å legge seg på, altså 18 milliarder mer enn et normalår, sier Kroepelien til NRK om statens inntekter.

LES OGSÅ: Slik slår regjeringa sin nye straumpakke ut for folk flest

I scenariet legges en strømpris på 140 øre per kilowattime til grunn.

I tillegg kommer anslag for proveny – altså inntekter til strømselskapene – og en «utbytteforventning som er noe over det som er vanlig», ifølge Kroepelien.

ISKULDE: Mange må skru ned varmen for å ha råd til å betale strømregningen i vinter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Krever svar

Allerede 13. desember i fjor skrev KrFs finanspolitiker Kjell Ingolf Ropstad et brev til Olje- og energidepartementet med spørsmål om strøminntektene.

«Hva er økningen i statens inntekter anslått til som følge av de høye strømprisene for femmånedersperioden november til mars?» skriver Ropstad i brevet – som fremdeles er ubesvart.

– Jeg ønsker å vite hva staten og det offentlige får av ekstra inntekter på grunn av de enormt høye strømprisene vi ser, sier Ropstad til NRK.

– Jeg tror det er mange titalls milliarder, og vi har spurt flere ganger, sier han.

INNTEKTER: KrF-topp Kjell Ingolf Ropstad tror staten tjener flere titalls milliarder kroner på høye strømpriser i vinter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For selv om regjeringen har kommet med strømtiltak verdt 13–14 milliarder kroner denne vinteren, er inntektene langt høyere.

Ifølge Finansdepartementet fikk staten samlet inn rundt 27,6 milliarder kroner gjennom grunnrenteskatt og utbytte fra Statkraft for 2021. Det er mer enn dobbelt så mye som vanlig.

NRK har vært i kontakt med regjeringen denne uken, men foreløpig ikke fått svar på når et anslag for strøminntektene kan foreligge.

Styrket pakke

En omfattende strømpakke fra regjeringen ble nettopp vedtatt i Stortinget, men sist helg så regjeringen seg uansett nødt til å styrke støtteordningen.

I den vedtatte pakken var det slik at når prisen i løpet av en måned når et nivå på over 70 øre per kilowattime i snitt, vil staten betale 55 prosent av prisen over dette nivået.

Nå skal staten på 80 prosent av prisen over 70 øre per kWh.

LES OGSÅ: Vil ha makspris på normalt strømforbruk

Ropstad mener ikke nødvendigvis staten skal dele ut overskuddet krone for krone, men at det er relevant å vite hvor store inntektene er for å kunne argumentere for å gi mer ut.

Også skyhøye priser på olje og gass har sørget for solide inntekter til den norske statskassen. I september alene tjente Norge 79 milliarder kroner på olje og gass.