Nye karanteneregler på Ullevål sykehus

Søndag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet at 19 personer i Norge nå er bekreftet smittet av koronaviruset.

12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Seks tilfeller er i Bergen og ett i Tromsø.

Ullevål sykehus har fått kritikk etter at en lege som meldte fra om symptomer fikk beskjed om å komme på jobb på tirsdag.

Symptomene ble ikke vurdert som alvorlige nok til at vedkommende skulle holde testes og holde seg hjemme.

Dette var sannsynligvis kilden til at fem ansatte på sykehuset nå er smittet.

Nye karanteneregler

I tillegg til de fem ansatte som er smittet på Ullevål sykehus, venter 23 ansatte på testresultater. Ingen pasienter er bekreftet smittet.

Søndag kveld innfører sykehuset nye karanteneregler. Det gjelder både ansatte og pasienter.

– Alle som har vært i smitteområder skal holdes i karantene i 14 dager fra den dagen de er kommet hjem. Hvis de får symptomer, skal de testes, sier Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør Oslo universitetssykehus.

Han sier det er gjort i samråd med Folkehelseinstituttet.

– De nye reglene vil berøre 150 til 160 av våre ansatte per nå, sier Bjørnbeth.

90 personer fra øyeavdelingen er i karantene.

– Dette er en betydelig utfordring for videre drift, sier Bjørnbeth.

Sykehuset har bedt om bistand fra andre sykehus.

Ullevål beklaget

Øyelegen som ble registrert som første smittede ved Ullevål sykehus mener at det var en klar feilvurdering at sykehuset ikke testet for koronasmitte da legen selv spurte om dette etter å ha feriert i Italia og hadde svake symptomer.

Medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren, innrømmet lørdag at det var en «uheldig beslutning» å ikke teste legen da vedkommende tok kontakt.

– Vi har rutiner som vi følger i slike tilfeller. Men vi beklager veldig hvis legens opplevelse var at vedkommende måtte insistere på å bli testet. Sånn skal det ikke være, sa hun til Aftenposten.

BEKREFTER ØKNING: Områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

FHI: Ikke stor spredning

Folkehelseinstituttet mener de har god oversikt over smittespredningen i landet så langt.

– Alle er knyttet til smittekjeder som vi har kontroll på, sier områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Han sier alle de smittede kan kobles til noen som er blitt smittet i utlandet.

Alle er hjemmeisolert og følges opp av lokalt helsevesen. Ingen er altså alvorlig syke.

En analyse fra Verdens helseorganisasjon viser at koronaviruset smitter nesten dobbelt så raskt som vanlig influensa, men at de fleste kun får milde eller moderate plager.

FHI vurderer fremdeles ikke smittespredningen i samfunnet som stor.

– Vi skiller mellom der vi kjenner hele smittekjeden og smittespredning hvor vi ikke kjenner forbindelsen. Når vi kjenner smittekjeden, er det fortsatt muligheter for at vi kan få kontroll og stanse smittespredningen, sier områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

I tillegg til de 19 som er smittet i Norge, er en norsk student smittet i Italia.

Det første smittetilfellet i Norge ble bekreftet sist onsdag.

Lærer i Oslo smittet

ULLEVÅL SYKEHUS: Journalister på vei inn til pressekonferanse på Ullevål sykehus får beskjed om å vaske hendene. Foto: Olav Døvik / NRK

En lærer på Etterstad videregående skole i Oslo er smittet med koronaviruset, skriver VG.

– Vi har hatt en lærer som har vært på vinterferie i Nord-Italia. Han har testet positivt, sier rektor Elin Stavrum.

Skolen har vært i kontakt med helsemyndighetene i Oslo. Det er ingenting som tilsier at smitten har spredd seg. Det er skole som vanlig mandag.

Se også: Tester folk for koronasmitte i bilene deres

Flere smittet i Norge

NRK vet at tilfellene ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus ikke er det første der noen som ikke har vært i utlandet har blitt smittet av koronaviruset.

En person som ønsker å være anonym testet tidlig denne uka positivt, etter å ha vært i kontakt med en annen person som hadde vært i Italia.

NRK kjenner til at en rekke venner av denne personen i Norge nå sitter i hjemmekarantene, selv om ingen av dem har testet positivt for smitte. Personen sier til NRK at vedkommende har det bra og føler seg frisk.

– Vi kjenner til flere personer som er smittet uten å ha vært i utlandet. Men de har blitt smittet av personer som har vært i utlandet. Og vi har en god oversikt over hvilken kontakt de har hatt med disse personene, sier Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

– Så dette gjelder også andre utenfor Ullevål sykehus?

– Ja.

Oslo utvider testing

Fra i morgen kommer Oslo til å desentralisere testingen.

– Alle bydeler skal ha eget smitteteam, og alle skal tilby testing i form av oppsøkende testvirksomhet. Dette håper vi er på plass så fort som mulig, mandag eller tirsdag, sier Tore Steen, smittevernoverlege i Oslo.