– Jeg skal ta prøver fra nesen din. Dypt i nesen og etterpå i halsen, forklarer lege Farhan Anwar den unge pasienten i bilen. Vinduet på bilen er rullet ned og legen står på utsiden og bøyer seg inn for å ta prøvene.

– Vi tar halsen først for den er minst nifs, sier Anwar.

Testes for koronavirus i bilen Du trenger javascript for å se video.

Asker og Bærum legevakt vil ikke ha potensielt koronasmittede inn på legevakta. Sykepleier Gunn Elisabeth Næss mener det er en fordel at legen i stedet kommer ut.

– De som ringer legevakta får en vurdering på telefonen. Hvis de skal testes, får de beskjed om å kjøre egen bil til baksiden her. Det virker som de fleste synes det er en grei ordning, sier Næss.

I underkant av 100 personer er testet per søndag morgen på Asker og Bærum legevakt.

Må skifte mellom hver prøve

Smittevern står i høysetet når testene tas. Alle på jobb er utstyrt med gul smittefrakk, hansker og munnbind. Anwar som tar selve testen har i tillegg beskyttelsesbriller og hette. Mellom hver bil han har lent seg inn i må han inn og skifte ut alt.

SMITTEVERNUTSTYR: Mellom hver test må legen skifte ut både smittefrakk, hansker, briller og munnbind. Foto: Anders Fehn / NRK

– Hva med dem som ikke har bil?

– Det har ikke vært noe problem foreløpig. En har kommet syklende og en annen på beina. Hvis det er helt umulig å komme med egen bil, vil vi vurdere å sende en legebil, sier Gunn Elisabeth Næss.

Nok utstyr

Selv om legevakten i Asker og Bærum har godt med smittevernutstyr så langt, er de klare på at det fort kan endre seg.

– Foreløpig går det bra, sier Næss. Men vi begynner å bli tomme for de forsterkede munnbindene, så sykepleierne bruker en enklere variant, forteller hun.

– Jeg er ikke bekymra nå, men vi vet ikke så mye om viruset enda. Om det vil spre seg veldig rundt og alle trenger mer utstyr, sier Næss.

VIKTIGE PRØVER: Sykepleier Gunn Elisabeth Næss på Asker og Bærum legevakt håndterer en prøve som skal sendes videre til Ullevål sykehus for testing. Foto: Anders Fehn / NRK

Feberpatruljer i Oslo

Oslo legevakt har valgt en annen løsning enn testing i privatbilder. De har egne feberpatruljer med sjåfør og lege som reiser hjem til de som skal testes.

For å styrke kapasiteten skal bydelene også opprette egne feberpatruljer de nærmeste dagene, ifølge Cecilie Dahl som er pressekontakt for helsebyråden. Bydelene er også bedt om å finne lokaler som kan brukes som feberpoliklinikker hvis det blir behov for det.