– Vi vet fra det som er beskrevet internasjonalt at korona smitter lettere enn for eksempel vanlig influensa, sier overlege Oona Dunlop ved akuttmedisinsk avdeling og CBRNE-senteret på Ullevål universitetssykehus.

Koronaviruset er mye mer smittsomt enn influensa, sier overlege Oona Dunlop ved Ullevål universitetssykehus. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Søndag bekreftet Oslo universitetssykehus at ytterligere to ansatte med tilknytning til øyeavdelinga på Ullevål sykehus har fått påvist koronasmitte.

Dermed er fem ansatte ved sykehuset registrert smittet med Covid-19-viruset i løpet av få dager.

– Ved influensa så smitter én syk person 1,4 personer i snitt, mens her så smitter de antagelig et sted mellom 2 og 3 personer i snitt. Så det betyr at det er mye mer smittsomt enn influensa, sier Dunlop.

Få smittede barn registrert

I en rapport fra Verdens helseorganisasjon har en gruppe på 25 internasjonale eksperter analysert data fra koronautbruddet i Kina. Tallene viser at:

Rundt 80 prosent av pasientene som ble testet i et laboratorium hadde milde til moderate plager. Personene som hadde høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom var personer over 60 år, og de som hadde andre kroniske sykdommer som f.eks. diabetes eller hjertesykdom.

Kun 2,4 prosent av alle innrapporterte smittetilfeller var personer under 18 år. Ifølge forskerne antyder det at barn i liten grad rammes av viruset. Ingen under ti år har så langt blitt diagnostisert med koronavirus i Kina.

Ingen barn har testet positivt i Wuhan i Kina i perioden november 2019 til de to første ukene av januar i år.

Samtidig understreker forskerne at det er for tidlig å konkludere om hvilken rolle barn spiller i smitteoverføring, om de er mindre mottakelige og hvor utbredt smitten er blant barn.

Noen har ingen symptomer

Analyse av over 5500 koronasmittede viser at symptomene på korona kan variere helt fra ingen symptomer til alvorlig lungebetennelse og død.

Smittede utvikler vanligvis symptomer fem til seks dager etter at de er smittet.

De fleste som blir smittet av Covid-19-viruset får milde symptomer og kommer seg raskt.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) vokste epidemien kraftig i Kina og fikk et klimaks i slutten av januar.

I februar har antallet nye smittede avtatt i Kina, men smitten øker fortsatt utenfor Kina. Globalt regner man med at over 87.000 er smittet.

SPRER SEG: 17 personer over hele Norge var ved søndag formiddag registrert med koronasmitte. Fem av disse er tilknytta øyeavdelinga ved Ullevål sykehus. Foto: Ørn E. Borgen

– Uheldig beslutning

I Norge er det til nå bekreftet at 17 personer har fått påvist covid-19-viruset. Ingen skal være alvorlig syke. I tillegg er mange satt i karantene rundt om i landet.

Smittetilfellene ved Ullevål sykehus er første gang noen har blitt smittet av viruset i Norge.

Øyelegen som ble registrert som første smittede ved sykehuset mener at det var en klar feilvurdering at sykehuset ikke testet for koronasmitte da legen selv spurte om dette etter å ha feriert i Italia og hadde svake symptomer.

Medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren, innrømmet lørdag at det var en «uheldig beslutning» å ikke teste legen da vedkommende tok kontakt.

– Vi har rutiner som vi følger i slike tilfeller. Men vi beklager veldig hvis legens opplevelse var at vedkommende måtte insistere på å bli testet. Sånn skal det ikke være, sa hun til Aftenposten.