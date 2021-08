Ny måling: Rødt under sperregrensen – MDG vokser

Hetebølgene blir sterkere, regnskyllene mer intense, og orkanene kraftigere. Det meldte FNs klimapanel i rapporten som ble lagt frem forrige uke.

Vel en uke senere får MDG 6,7 prosent på det nyeste partibarometeret Norstat har gjennomført for NRK og Aftenposten.

I en tilsvarende måling i juni, landet partiet så vidt over sperregrensen, med 4,2 prosent.

Denne typen måling gjennomfører NRK vanligvis månedlig. Hver gang blir om lag 1000 personer spurt hva de ville stemt dersom det var valg i dag.

NRKs supermålinger spør derimot et langt større antall mennesker (rundt 12.000) om det samme. I supermålingen for august fikk MDG en oppslutning på 4,3 prosent.

Men i den nyeste «vanlige» målingen ligger partiet altså betydelig høyere – med god klaring til sperregrensen på 4 prosent.

Partibarometer august 2021 Periode 10/8–13/8. 948 intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,1 pp. Parti Endring −2,7 R 3,2 % −2,7 +0,3 SV 7,6 % +0,3 −2,4 AP 22,1 % −2,4 +0,1 SP 17,1 % +0,1 +2,5 MDG 6,7 % +2,5 −0,1 KRF 2,9 % −0,1 +1,0 V 4,1 % +1,0 +0,7 H 21,9 % +0,7 −2,1 FRP 8,6 % −2,1 +2,8 Andre 5,8 % +2,8 Kilde: Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med den regulære stortingsvalgmålingen for juni (ikke supermålingen for august). 948 intervjuer er gjennomført, hvorav 747 har oppgitt partipreferanse.

Får de det samme resultatet på valgkvelden, vil partiet få betydelig større innflytelse på Stortinget enn de har i dag. Hele tolv MDG-ere ville da fått plass på Løvebakken, mot en i dag.

Partileder i MDG Une Bastholm tror FN-rapporten har bidratt til å åpne debatten om klimakrisen i valgkampen:

– Med den rapporten, og sommeren vi har hatt med ekstremvær i Europa, er det umulig å ikke snakke om klimakrisen, sier Bastholm.

Hun mener at de andre partiene heller vil diskutere andre temaer, og tror velgerne setter pris på at MDG holder klimaet som sin hovedsak.

Disse tre partiene kniver om rødgrønne stemmer frem mot valget. I NRKs ferske måling drar MDG fra Rødt. Fra venstre: Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (R) og Une Bastholm (MDG). Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Velgerne vet at Miljøpartiet de grønne er det eneste partiet som setter klima og naturkrisen aller, aller først. Selv om vi også har politikk på alle områder.

Som eneste parti har MDG stilt et ultimatum til Norges neste regjering om å stanse letingen etter olje og gass.

– Vi har et hovedkrav til Norges neste regjering, som er det samme som FNs generalsekretær sa på mandag i forrige uke: at Norge må slutte å lete etter mer olje og gass.

Mener Venstre har gitt opp

Under partilederdebatten i Arendal mandag kveld reagerte Venstres partileder Guri Melby på MDGs forhandlingstaktikk.

Hun kritiserte Bastholm for å stille seg på sidelinjen i eventuelle regjeringsforhandlinger ved å stille ultimatum.

Hvem har den beste klimapolitikken? Det ble duell mellom Venstres Guri Melby og MDG-leder Une Bastholm under mandagens partilederdebatt. Stans i oljeletingen var noe av de debatterte. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Melby mener det er bedre med et klimaparti i regjering, som Venstre vil være på borgerlig side, enn et MGD som risikerer å ikke få gjennomslag for sitt hovedkrav og dermed havner utenfor en rødgrønn regjering. Hva svarer du til det?

– Det viser at Venstre har gitt opp å gjøre noe med oljeletingen allerede før valget. Det er akkurat det samme som FNs generalsekretær ber Norge om. Du kan ikke kalle deg miljøparti og sitte i en regjering som åpner nye oljefelt for leting, sier Bastholm, og legger til:

– Jeg tror Melby tar for lett på den enorme muligheten vi har til å få en stans i ny oljeleting hvis bare SV og Venstre hadde gjort det samme som MDG: Satt dette som et tydelig krav. Da hadde ikke de store partiene klart å få flertall på Stortinget uten å slutte å lete etter mer.

Venstreleder Guri Melby mener derimot MDG risikerer å gi spillerom for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan finne flertall for videre oljeleting dersom de stiller seg utenfor en regjering.

– Vi og Mdg er enige om at Norge må stanse norsk oljeleting. Verden har allerede funnet mer fossile ressurser enn det er rom for å forbrenne, dersom vi skal stanse den globale oppvarmingen på 1,5 grader. Det må en norsk regjering ta innover seg og den kampen skal Venstre ta i regjering.

Rødt tilbake

For et av de andre partiene som utfordrer balansen på rødgrønn side, er bildet ikke like blidt.

Rødt lå på nærmere 5 prosent på NRKs supermåling i forrige uke. På Norstats partimåling i juni fikk partiet 5,9 prosent. Men i denne målingen er partiets oppslutning nær halvert siden da. Nå ligger de under sperregrensen, med 3,2 prosent.

Partileder Bjørnar Moxnes advarer nå velgerne om å ta Rødts posisjon for gitt.

– Snittet av målingene viser heldigvis at vi ligger bedre an enn denne enkeltmålinga, men dette er likevel en klar marsjordre til alle som ønsker et rekordstort Rødt på Stortinget. Det kommer på ingen måte av seg selv.

For Rødt dreier valgkampen seg om å nå det krevende 4-tallet: På den siste målingen for NRK ligger partiet under sperregrensen på 4 prosent. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Han understreker at det er svært viktig å få partiet over sperregrensen.

– Forskjellen på om Rødt får 3.9 og 4 prosent er enorm for muligheten til å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Svake enkeltmålinger som dette må vi bruke som motivasjon til ekstra innsats, og jeg er sikker på at vi har femtallet innen rekkevidde hvis vi står på helt fram til valgdagen.

Jevnere blant de største

Blant de tre største partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet jevner konkurransen seg litt ut i denne nye målingen.

Arbeiderpartiet får 22,1 prosent, og endringen fra forrige måling er innenfor feilmarginen. Både Senterpartiet på rundt 17 prosent og Høyre på rundt 22 prosent ligger nokså stabilt.

Fortsatt er Arbeiderpartiet Norges største partiet, viser den ferske målingen Norstat har gjennomført på vegne av NRK. Men valget kan bli jevnt, tror Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran mener målingen viser at kampen om makten på ingen måte er avgjort ennå:

– Denne målingen viser bildet vi ser. Målingene varierer. Det kan bli et veldig jevnt valg. For oss handler det om å mobilisere, og snakke om de sakene som er viktige for vanlige folk, sier han.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 8,6 prosent. Det er 2,1 prosentpoeng lavere enn junimålingen, men endringen er mindre enn feilmarginen.

Partileder Sylvi Listhaug mener Frp er garantisten får å hindre rødgrønn dreining fremover.

– Dette valget er et retningsvalg, sier hun, og legger til:

– Nå skal vi bare brette opp ermene og stå på hele veien inn.