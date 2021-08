Valg 2021: Nå går startskuddet for årets stortingsvalg – dette lurer du på

Årets stortings- og sametingsvalg nærmer seg. Med det følger spørsmål om forhåndsstemming, sperregrenser og valgregler.

Vi har funnet ut hva folk lurer på. Her har du svarene:

Når er valget?

Årets stortingsvalg er mandag, 13. september 2021.

I mange kommuner regnes også 12. september som en valgdag.

Når kan jeg forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 10. august til 10. september.

På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert i.

Hvordan stemme i Norge?

Før valget har du fått en valgkort i postkassen eller digitalt. Der står det blant annet informasjon om ditt valglokale.

Dersom du vil forhåndsstemme gjør du det ved forhåndsstemmelokalene.

Kommunene skal legge til rette for at de som sitter i karantene og i isolasjon skal få stemt.

Oslo tilbyr blant annet muligheten til å stemme fra bilen på drive-in.

Hvor mange stemmer ved valg i Norge?

Sist stortingsvalg var i 2017.

Da var valgdeltagelsen på 78,2 prosent.

Det vil si at over 2,9 millioner av Norges befolkning stemte ved sist stortingsvalg.

Hva er gyldig legitimasjon til valget?

Det kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Poenget er at man skal vise at man er den man utgir seg for å være.

Hvem bør jeg stemme på?

Det er jo det store spørsmålet man stiller seg selv før et valg.

En måte å finne ut hvilket parti du er mest enig med, er å bruke en valgomat.

Du kan ta NRKs valgomat for årets stortingsvalg her:

Ønsker du å lese mer om de ulike partiene kan du også sjekke ut NRKs partiguide:

Kan jeg stemme fra utlandet?

Ja, men kun ved forhåndsstemming.

Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens den på Svalbard og Jan Mayen er 10. september.

Her finner du oversikt over hvor du kan stemme i utlandet.

Kan jeg stemme i en annen kommune?

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune frem til 10. september.

På valgdagen må du stemme i kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Hva er sperregrense?

Et parti må få minst 4 prosent oppslutning på landsbasis for å få utjevningsmandater. Det er dette som er sperregrensa.

Partier over sperregrensa får mange flere representanter inn på Stortinget enn dem under.

Det er 169 stortingsrepresentanter totalt. 150 av disse er valgt direkte fra hvert sitt fylke, mens 19 er såkalte utjevningsmandater.

Utjevningsmandatene deles ut på bakgrunn av hvor mange stemmer partiene får på landsbasis. På denne måten blir fordelingen mer rettferdig.

Hva slags valg har vi i Norge?

I Norge avholdes valg annethvert år. Det veksler mellom nasjonale og lokale valg.

Sist det var valg i Norge var i 2019. Da var det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Da valgte vi politikere til kommunene og fylkene våre.

Valget i år er et stortings- og sametingsvalg.

Politikerne i Norge velges for fire år om gangen.