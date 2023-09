NRKs prognose: Ap vippet av tronen – Høyre landets største parti

Høyre var største parti i valget i 1924, men siden har Ap alltid vært størst – fram til i år. Det viser NRKs egen prognose for valget.

– Det som er sikkert, er at for første gang på 99 år, så er Høyre landets største parti, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim til NRK.

– Ja, nå er jeg blid. Det er en forløsning når det begynner å komme resultater, og når vi ser at det går såpass bra, er vi selvfølgelig veldig fornøyde, sier han.

GLEDE: Høyre-leder Erna Solberg ser på de første valgprognosene sammen med Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen, sin venninne Marianne Røiseland, stabssjef Jenny Clemet von Tetzschner og datteren Ingrid S. Finnes. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre / NTB Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen / Høyre / NTB

Prognosen tyder på at Høyre har tapt noe i innspurten av valgkampen, men det er knyttet usikkerhet til nøyaktig hvor mye Høyre kan ha falt.

Høyre får støtte fra 25,0 prosent av velgerne, ifølge NRKs prognose. Det er en fremgang på knapt 5 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

– Det ser jo ut som Høyre gjør et kjempebra valg. Men, det er veldig spennende i de store byene, sa Høyre-leder Erna Solberg på Instagram da de første prognosene var ute.

Oppslutning i hele landet Type valg Kommunevalg Fylkestingsvalg Alle valgresultatene

Brenna: – Ikke godt nok

Arbeiderpartiet får i år støtte fra 21,3 prosent av velgerne, ifølge prognosen. Dermed faller partiet 3,5 prosentpoeng fra valget for fire år siden.

Flere steder ser Ap nå ut til å miste makten. I Sarpsborg kan høstens valg gjøre slutt på 110 år med Ap-styre. Også i Lillestrøm kan det gå mot skifte fra rødt til blått.

– Det vi i hvert fall er veldig fornøyde med, er at vi har løftet oss voldsomt gjennom valgkampen, hvis vi tenker tilbake på en del målinger vi hadde tidligere i år. Det tyder på voldsomt god mobilisering fra medlemmer over hele landet, sier Ap-nestleder Tonje Brenna.

– Så er det ikke godt nok, når vi får resultater som dette. Vårt mål er å være Norges største parti. Det kommer vi til å bli ved neste valg hvis vi ikke får det til denne gangen.

– Har skandalesakene påvirket Arbeiderpartiet negativt?

– Saker som ikke handler om politikk, er negativt i en valgkamp. Så opplever jeg likevel at folk vi treffer ute på gater og torg er opptatt av de lokale sakene.

TV2s prognose klokken 21 viste at Høyre har en oppslutning på 26,8 prosent nasjonalt, mens Arbeiderpartiet ligger på 22,8 prosent.

Ap går altså ned 2,0 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg, mens Høyre øker med 6,7 prosentpoeng, ifølge kanalens prognose.

De foreløpige resultatene er et klart signal til Ap, mener tidligere Ap-nestleder Trond Giske, som nå leder Aps største lokallag Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

– Det må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at vi må vinne ny tillit hos befolkningen, sier han til Dagens Næringsliv.

– Når velgerne gir oss et sånt resultat, er det vi som må forandre oss. Vi får ikke byttet ut folket.

Jubel på Høyres valgvake i Bergen, hvor byrådslederkandidat Christine Meyer var. Du trenger javascript for å se video. Jubel på Høyres valgvake i Bergen, hvor byrådslederkandidat Christine Meyer var.

Høyrevind i storbyer

I flere av de største byene er det svært jevnt, men Høyre har uansett gjort et godt valg, viser NRKs prognoser.

Det ligger an til et knapt rødgrønt flertall i Trondheim , ifølge NRKs prognose. Samtidig er Høyre, med knapt 30 prosent av stemmene, Trondheims største parti.

, ifølge NRKs prognose. Samtidig er Høyre, med knapt 30 prosent av stemmene, Trondheims største parti. NRKs prognose tyder også på at Høyre tar makten i hovedstaden , med 30 mandater til høyresiden. Tross 29 mandater til venstresiden ligger Oslo Ap an til å gjøre sitt dårligste valg siden før andre verdenskrig, med 17,8 prosent av stemmene i byen.

, med 30 mandater til høyresiden. Tross 29 mandater til venstresiden ligger Oslo Ap an til å gjøre sitt dårligste valg siden før andre verdenskrig, med 17,8 prosent av stemmene i byen. I Norges nest største by har ingen av blokkene nok stemmer til å danne flertall i bystyret. I Bergen ligger Høyre an til å bli det langt største partiet med 25,8 prosent av stemmene. Ap får 17,5 prosent oppslutning også her.

JUBEL: Høyre er med klar margin landets største parti, viser NRKs prognose. Foto: NRK

Frp fram – Sp tilbake

Ifølge NRKs prognose er Fremskrittspartiet med vel 11 prosents støtte fra velgerne landets tredje største parti. Det er en solid fremgang siden 2019-valget.

– Vi har fått uttelling på en veldig tydelig politikk: Lavere eiendomsskatt, bedre eldreomsorg, mer valgfrihet, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

Senterpartiet får støtte fra 8,7 prosent av velgerne. Det er en kraftig tilbakegang fra 2019, men da gjorde partiet sitt beste kommunevalg noen gang med 14,4 prosents oppslutning.

– Nå ser jeg at prognosene spriker, men NRKs prognose gir absolutt grunn til optimisme. Så skal vi huske at dette ikke er et nasjonalt valg, sier nestleder i Senterpartiet, Anne Beate Tvinnereim.

SP-NESTLEDER: Anne Beate Tvinnereim. Foto: Lise Åserud / NTB

For fire år siden gjorde Sp et supervalg i Nord-Norge. Denne gangen er det tyngre.

– Vi er spente på hvordan det skal gå i Nord-Norge også. Det er foreløpig prognoser, og opptellingen pågår. Senterpartister er veldig glade i å stemme på valgdagen, så vi håper dette skal gå bra, også i Nord-Norge, svarer Tvinnereim.

SV-fremgang

SV får støtte fra 6,9 prosent av velgerne, en liten fremgang sammenlignet med 2019. SV-leder Kirsti Bergstø talte til partifellene rundt klokken 22.15. Mye er fortsatt uklart, var hennes budskap.

– Men det er noen ting vi vet. Vi vet at vi jevnt over går opp. Vi gjør gode valg, bedre enn sist. Vi ligger an til å gjøre vårt beste lokalvalg på 20 år, sier Bergstø.

– Så ser vi også at partiene rundt oss går tilbake. Det er jo veldig leit og bekymringsfullt. Men det viser at når høyrevinden blåser som verst, så står vi sterkt. Vi står faktisk bergstøtt.

NRKs prognose viser at Venstre klarer sperregrensen med god margin og får omkring 5 prosent av stemmene.

Men Rødt, KrF og MDG ligger alle og vaker rundt den symboltunge grensen ved 21.30-tiden.

Les også: Dette betyr tala klokka 21 i kveld

Sperregrensen betyr isolert sett ingenting i et kommunevalg, men er svært avgjørende i stortingsvalg. Neste stortingsvalg er om to år.

Til tross for kraftig tilbakegang var Ap størst også i kommune- og fylkestingsvalget for fire år siden. Da fikk partiet støtte fra 24,8 prosent av velgerne. 20,1 prosent stemte på Høyre i 2019.

Dagens valg er et kommune- og fylkestingsvalg. Det betyr at det i dagene og kanskje ukene etter valget blir forhandlinger om hvem som skal få ordførermakt og de mektigste posisjonene i landets 356 kommuner.

Hele 27,8 prosent av de med stemmerett i Norge, har forhåndsstemt i år. Det er ny rekord.