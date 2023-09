Dette betyr tala klokka 21 i kveld

Det mest dramatiske tidspunktet på valkvelden er presis klokka 21. Då har NRK og andre norske mediehus for første gong lov til å formidle tal frå valet.

I førre lokalval gav tala laussleppt stemning og vantru jubel hos bompengepartiet FNB. På valvakene til fleire andre parti: stive, nervøse smil.

Som veljar har du nok litt meir kontroll på nervane, og frå klokka 21 kan du verkeleg fråtse i tal og resultat på NRKs valresultatsider.

Ei utrekning av sluttresultat

Det du først får presentert på nrk.no, TV og radio klokka 21 er ein landsprognose for samla oppslutning om partia i kommunevalet.

Ein prognose er ei utrekning av forventa sluttresultat i valet.

Men landsresultatet i seg sjølv avgjer ingenting i eit lokalval.

Mange vil gå raskt vidare til å sjekke sin kommune eller i sitt fylke. Det er oppslutninga der som avgjer kven som har den politiske makta i dei neste fire åra. Kva for nokre parti gjer det best, og kven kan samarbeide slik at dei har meir enn halvparten av stemmene i kommunestyret eller fylkestinget?

NRKs prognosar

Prognosane du får frå NRK i kveld er først og fremst basert på dei mange førehandsstemmene som har kome inn.

Nesten 1,3 millionar nordmenn har førehandsstemt.

Det er soleklar rekord for eit lokalval, men ikkje fullt like mange som då nordmenn hadde munnbind og heldt avstand i stortingsvalet under pandemien for to år sidan.

4,3 millionar nordmenn har stemmerett, så det er fortsatt mange stemmer som skal kome inn.

KØ: Først stemme. Så telje. Her veljarar framfor rådhuset i Tromsø. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Prognosen gjer bruk av dei opptalte førehandsstemmene, og brukar i tillegg stemmer som er avgitt på sjølve valdagane søndag og måndag og som er blitt talte opp før klokka 21.

NRK gjer så ei utrekning basert på mønsteret i dei røystene som er opptalte. Tala blir køyrde gjennom ein modell som tek omsyn til historikk og forhold mellom førehandsstemmer og valdagsstemmer.

PROGNOSAR: Professor Jørgen Bølstad. Foto: Amund Aasbrenn / UiO

Prognosen er laga av NRK i nært samarbeid med professor Jørgen Bølstad som er statsvitar og statistikar ved Universitetet i Oslo.

Poenget med ein prognose er å gje det mest mogleg presise bildet av det endelege valresultatet.

Men 100 prosent presis blir heller aldri ein prognose, også prognosetala vil justere seg gjennom kvelden etter kvart som det kjem inn fleire stemmer.

Tala er mest usikre tidleg på kvelden, og så blir dei sikrare og sikrare etterkvart, forklarer Bølstad.

– Modellen vår gir eigentleg eit spenn av moglege utfall for eit parti, men vi presenterer det mest sannsynlege oppslutningsnivået for partiet.

Tidlegare har Valdirektoratet sjølv laga ein prognose for forventa sluttresultat. Dette har dei slutta med frå i år av.

Ulike tal i media

Truleg vil NRK og TV 2 ha eigne prognosar i kveld, mens dei fleste andre media viser korleis det opptalte resultatet er akkurat no.

Dermed kan det vere at ein finn tre ulike nasjonale oppslutningstal for eit parti tidleg på kvelden.

Når ein viser tala slik dei er opptalte akkurat no, vil det vere nokre skeivheiter. I tidlegare val har til dømes Senterpartiet lege for lågt i slike tal tidleg på kvelden, medan MDG har hatt for gode tal.

Prognosar jamnar ut dette og ligg nærmare det riktige resultatet dersom modellen er god. NRKs mål er altså å gje eit riktigare tal av oppslutninga om enkeltparti. Og om resultatet i store kommunar.

I tillegg til prognosen for landsresultatet, siktar NRK på å presentere ein prognose for valutfallet i dei rundt 20 største kommunane.

Raude og blåe blokker

I nokre av NRKs grafiske visningar i kveld vil du sjå partia sortert i ei raud og ei blå side. Mange av dei store kommunane har dei siste åra vore styrt av ein ordførar eller byrådsleiar frå Arbeidarpartiet i samarbeid med parti som dei har blitt einige med. Den store spenninga i dei store kommunane i årets val er om desse klarer å bevare makta eller om Høgre og deira samarbeidsparti på den andre sida av politikken klarer å ta over makta.

I dei fire største byane Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og den største i nord, Tromsø, viser vi difor fram raude og blåe sider av politikken for å vise fram dei ulike laga som står mot kvarandre.

Dette er ei forenkling.

Mange valresultat vil ikkje gje ein klar siger til ei raud eller ei blå side. Det er fleire parti som er opne for å snakke med begge sider i mange kommunar. Etter eit val blir det forhandlingar om makta.

Når det gjeld dei store byane, må ein forvente at særleg resultatet i Bergen nesten uansett vil vere uavklart.

Følg din kommune

I fylka og dei aller fleste av landets 357 kommunar (oppløysinga av Ålesund og Haram gjer at det blir ein ekstra frå årsskiftet) vil det ikkje vere laga prognosar på NRKs sider.

For desse følgjer du resultatet av oppteljinga slik det til ei kvar tid ligg an på nrk.no. I mange kommunar blir det rapportert inn stemmer frå kvart vallokale når dei er ferdige, og opptalt-prosenten kryp sakte oppover. Medan nokre kommunar rapporterer alt inn når det er ferdig slik at det plutseleg kjem eit sluttresultat.

Inga valdagsmåling frå NRK

Valdagsmålingar var meir vanlege for nokre år sidan.

I ei slik måling kontaktar meiningsmålings-institutta veljarar som har avgitt stemme og spør kva dei stemte. Ei valdagsmåling kan vere meir presis enn meiningsmålingar i forkant av valet fordi folk faktisk har avgitt stemme. Men ei slik måling er dyr, den krev mange folk i arbeid som jobbar raskt, og det heile er utfordrande å gjennomføre.

NRK har ikkje hatt valdagsmåling sidan 2009. Vi har det heller ikkje i år, men det er mogleg det vil bli presentert slike målingar frå andre media. Slike målingar kan gje andre interessante opplysningar, for eksempel om kva veljarane har vore opptekne av.

Ei stund over midnatt er mykje avgjort i mange kommunar.

Så dansar nokre politikarar lukkelege heim i natta med konfetti på skuldra.

Mens andre kastar partivimpelen skuffa i søppelbøtta og tenker at det berre er fire år til neste forsøk.