Norwegian: – Noen tusen passasjerer berørt de nærmeste dagene

Ti fly måtte snu i luften da Norwegian i dag valgte å følge europeiske luftfartsmyndigheters anbefaling om å sette alle Boeing 737 MAX 8 på bakken.

Flyselskapet jobber tirsdag kveld med å flytte passasjerer til andre fly.

– Vi gjør det vi kan for ivareta kundene som blir berørt av forstyrrelsene i trafikken, og jobber med å omdisponere flyflåten. Vi slår sammen flyginger, og booker om passasjerer til andre flyginger slik at konsekvensene blir så små som mulig for de reisende, sier kommunikasjonssjef i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen til NRK.

Norge stenger luftrommet

Bakgrunnen for at flyene settes på bakken er to ulykker på kort tid med samme flytype.

Alle de 157 menneskene om bord i flyet mistet livet da et fly fra Ethiopian Airlines styrtet i Etiopia søndag. Den norske Røde Kors-medarbeideren Karoline Aadland (28) var om bord i flyet.

I oktober styrtet et indonesisk fly av samme type fra Lion Air over Java-sjøen. Alle de 189 om bord mistet livet.

Storbritannia, Tyskland og Australia er blant landene som besluttet å forby flytypen i sine luftrom. Tirsdag klokken 18.06 valgte Norge å gjøre det samme.

Rammer flere tusen

Norwegians kommunikasjonssjef kan ikke tirsdag ettermiddag si hvor mange flyturer som blir kansellert, men mange passasjerer rammes.

– Vi snakker nok om noen tusen de nærmeste dagene, men de nøyaktige tallene sitter vi ikke på nå, sier Sandaker-Nielsen.

Ramma av flykaoset? Dette kan du krevje

SETTER FLY PÅ BAKKEN: Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sier noen tusen passasjerer blir berørt de nærmeste dagene. Foto: Margret Helland / NRK

Alle berørte passasjerer skal få informasjon på sms fra Norwegian. I tillegg legges det ut informasjon på selskapets hjemmesider. Norwegian oppfordrer også passasjerene å følge med på sosiale medier, og kontakte Norwegian på chatt-tjenesten om de lurer på noe.

– Klarer dere å få alle passasjerene dit de skal?

– Det er selvfølgelig målet vårt. Vi jobber på spreng nå med å få oversikt over fly, mannskap, passasjerer, hvor de skal og når. Og vi gjør det vi kan for å begrense omfanget av forsinkelser, eventuelt kanselleringer. Men vi klarer nok å slå en del flyginger sammen, og få passasjerer over på neste flygning. Spesielt på ruter der det er flere avganger per dag, sier kommunikasjonssjefen.

Han påpeker at det er en liten del av Norwegian-flåten som nå settes på bakken. Den nye flytypen Boeing 737 MAX 8 utgjør rundt 10 prosent av Norwegians fly.

Til disse destinasjonene har Norwegian sine Boeing 737 MAX-8 fly flydd hyppigst til siden 5. mars Ekspandér faktaboks Helsinki 92

Oslo 79

Stockholm 53

Gran Canaria 28

Dublin 16

Copenhagen 16

Dubai 14

New York 11

London 9

Rovaniemi 8

Providence 8

Oulu 8

Edinburgh 8 KILDER: AFTENPOSTEN/FLIGHTRADAR24

– Utenfor vår kontroll

– Norwegians ansvar for passasjerene er at de skal bli så lite berørt av dette som overhodet mulig. Det jobber vi med en plan for, sier Sandaker-Nielsen.

– Hvilke rettigheter har passasjerene?

– Dette er en situasjon som har oppstått som er helt utenfor vår kontroll. Så det vi kan tilby nå er å booke om til andre avganger. Passasjerene kan få pengene tilbake om flygningen blir kansellert, svarer Sandaker-Nielsen.

Ethiopian Airlines satte alle flyene av typen Boeing 737 MAX 8 på bakken etter flystyrten søndag. Kinesiske myndigheter ba mandag alle flyselskaper som flyr innenlands om å gjøre det samme.

– Hvorfor ventet Norwegian såpass lenge med denne avgjørelsen?

– Vi ventet ikke lenge. Vi forholder oss til europeiske luftfartsmyndigheter. De har hele tiden sagt at det ikke har vært noen grunn til å sette flyene på bakken. Når det nå kom en anbefaling i dag, så fulgte vi den anbefalingen, og vi har nå parkert våre Boeing 737 Max 8 inntil videre, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian-aksjen falt kraftig tirsdag, men tok seg opp mot børsslutt og endte ned 2,9 prosent.

På Wall Street falt Boeing-aksjen nesten 6,5 prosent da børsen stengte i Oslo. En time før stengetid i New York er den ned 5,6 prosent, skriver NTB.