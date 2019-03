Røde Kors opplyste i går at økonomimedarbeider i internasjonal avdeling, Karoline Aadland (28), er savnet etter søndagens flystyrt.



Det var 157 personer om bord i flyet fra Ethiopian Airlines som styrtet kort tid etter avgang fra Addis Abeba i Etiopia.

I dag var venner og kolleger samlet til en minnestund ved Røde Kors-kontoret i Oslo.

– Karoline hadde nettopp fylt 28 år, og var på vei til Kenya og Burundi. Hun var på vei til å gjøre det hun elsket, nemlig å hjelpe andre, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.

Aadland hadde bare jobbet i Røde Kors i ett år da ulykken skjedde, men hadde allerede satt dype spor hos kollegaene, som er sterkt preget av nyheten.

– Hun har har gitt dypt inntrykk på veldig mange av oss. Alle som har møtt henne her på kontoret eller lest om henne i etterkant av ulykken, vet at hun var en helt unik person som ble revet fra oss.

Både Apeland og Aadland har begget jobbet i UNICEF. Aepland sier under minnestunden at han godt husket Aalands første dager i Røde Kors.

– Hun kom løpende inn i kantina og satte seg. Hun sa hun skulle hilse fra mange av våre felles kollegaer på UNICEF, som hun også hadde jobbet for. Det var aldri noen tvil om at hun hørte hjemme i vår familie, sier Apeland.

– Irriterende positiv

Marte Kristin Fremstedal var av de som jobbet tett med Aadland i Røde Kors og minnes Karoline som en solstråle.

– Karoline strålte alltid opp og hadde alltid et stort smil om munnen. Hun var nesten irriterende positiv. Hun var alltid engasjert og inkluderende. Hun var kjempedyktig og kreativ. Karoline elsket jobben sin og gjorde den utrolig samvittightsfull, sier hun.

– Karoline var full av kjærlighet og omtanke, og det er slik vi vil huske henne.

Bernt G. Apeland signerer kondolanseprotokollen i Røde Kors-huset Foto: Julie Vissgren

Passasjerene var fra over 30 ulike land, blant annet Kenya, Canada, Kina og USA. Det er også bekreftet at norske Karoline Aadland, som var på jobb for Røde Kors i Norge, omkom.



Det er ikke klart hva årsaken til ulykken er. Det var pent og klart vær i området søndag.