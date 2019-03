Søndagens nye flystyrt har igjen vakt spørsmål om sikkerheten rundt av Boeings populære 737 MAX-fly.

Flyet som styrtet søndag og kostet 157 mennesker livet, er en av de mest moderne, en 737 MAX 8-maskin, og ble levert i november i fjor.

Det er samme type fly, fra selskapet Lion Air, som styrtet i oktober da 189 mennesker omkom.

Den amerikanske professoren i luftfartssikkerhet, William Waldock, er en av dem som mener at det vil vekkes mistanke rundt sikkerheten på flytypen fordi det samme type flyet krasjet på samme måte, med nesen først, og som etterlot vraket i småbiter.

– Etterforskere har ikke stor tro på tilfeldigheter, sier han.

– For tidlig å trekke paralleller

Han får støtte fra Alan Diehl, tidligere etterforsker for National Transport Safety Board (NTSB). Diehl mener at likhetene, blant annet at mannskapet på begge flyene raskt etter avgang merket at noe var feil, «klart tyder på et potensielt kontrollproblem» med det etiopiske ruteflyet.

Samtidig påpeker han at årsaken til styrten kan være så mange, for eksempel motorproblemer, pilotfeil, vektbelastning, sabotasje eller kollisjon med fugler.

Grunnleggeren av Aviation Safety Network (ASN), som fører statistikk over verdens flyulykker, mener det er for tidlig å trekke paralleller til flystyrten i Indonesia.

– Jeg håper folk vil vente på det første resultatet av etterforskningen i stedet for å trekke forhastede konklusjoner basert på de få faktaene vi vet nå, sier Harro Rante.

Letemannskap fra Røde Kors i Etiopia jobber på stedet etter flystyrten. Foto: MICHAEL TEWELDE / AFP

Setter flyene på bakken

Ethiopian Airlines har sagt at det ikke ble funnet noen feil under vedlikeholdssjekken før avgang søndag.

Nå melder flyselskapet på Twitter at de setter alle MAX 8-fly på bakken.

– Selv om vi ikke kjenner til årsaken til ulykken, har vi valgt å sette den enkelte flytypen på bakken som et sikkerhetstiltak, skriver selskapet.

Tiltaket gjelder fra i går, søndag, og varer på ubestemt tid.

Også det norske flyselskapet Norwegian flyr med typen 737 MAX 8-fly. Flygesjef i Norwegian Thomas Hesthammer sier at disse går som normalt.

Norwegian er i tett dialog med Boeing og forholder seg til deres anbefalinger.

Også Kina har bedt flyselskaper som flyr innenlands om å midlertidig sette alle Boeing 737 MAX på bakken, ifølge avisen Caijing.

Alle de 149 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet i styrten søndag.

Flystyrten i Etiopia er den andre på få månader med flytypen

Norsk kvinne døde

Passasjerene var fra over 30 ulike land, blant annet Kenya, Canada, Kina og USA. Det er også bekreftet at norske Karoline Aadland, som var på jobb for Røde Kors i Norge, omkom.

Det er ikke klart hva årsaken til ulykken er. Det var pent og klart vær i området søndag.

Ethiopian Airlines er Afrikas største flyselskap med et godt renomme for sikkerhet, trass i en ulykke i Middelhavet utenfor kysten av Libanon i 2010 der 90 personer omkom.

Selskapet er fullverdig medlem av flyalliansen Star Alliance, sammen med SAS. Det har 29 Boeing 737-fly, de fleste av 800-typen.

Flyet som styrtet søndag er den mest moderne versjonen, nemlig 737–8 MAX, og ble levert i november i fjor.

Ethiopian Airlines har flere flygninger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi og flyr også daglig fra Oslo og andre nordiske hovedsteder til Addis Abeba, der det er videreforbindelse til Nairobi og en rekke andre destinasjoner i Afrika.