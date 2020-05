Norwegian landet kriseplanen: – Må vurdere å gi dem direkte støtte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Lånegarantien fra staten er ikke nødvendigvis nok for å få flyselskapet Norwegian helt over kneika. Jeg tenker at norske myndigheter ikke bare kan gi lån til disse selskapene, de må vurdere å gi dem direkte støtte og, slik at dette går bra, sier professor ved Norges Handelshøgskole i Bergen, Frode Steen til NRK.

Norwegian innfridde mandag egenkapitalkravet for å få 2,7 milliarder i krisehjelp fra staten. Det gjorde de da aksjonærene og kreditorene ga grønt lys til å gjøre gjeld om til aksjer.

Steen mener at Norwegian fremdeles kan gå konkurs, og lånet fra staten være tapt, dersom krisen varer lenge.

KONTANTSTØTTE: Selv om Norwegian nå får milliarder i lån fra staten, så kan det bli nødvendig med direkte støtte for å få Norwegian gjennom koronakrisen, mener NHH-professor Frode Steen. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Norwegian brenner nemlig 100 til 300 millioner kroner i måneden på faste utgifter, selv om flyene står på bakken og store deler av arbeidsstokken er permittert. Mens en rekke bedrifter får hjelp fra staten til å dekke faste kostnader under koronaepidemien, faller flyselskapene utenfor ordningen.

– Dette er som andre selskap som er tatt ut av business, de er bare mye større. Det betyr at da må man sørge for at de får litt hjelp i en periode hvor de har faste kostnader som løper, og at de ikke dekke over driften, sier Steen.

Sier nei

På spørsmål fra NRK om det er planer om å gi luftfarten kontantstøtte nå, er svaret fra samferdselsminister Knut Aril Hareide (KrF) nei. Det er ingen planer om nye ordninger for luftfarten nå, er hans budskap.

– Vi har lagt mange ordninger på bordet så langt, og så følger vi naturlig nok utviklingen. Men jeg har ikke nye virkemidler å komme med i dag.

Hareide trekker frem at de har kommet med en lånegaranti til flyselskapene, de har redusert avgiftene til luftfarten kraftig og betaler for at flyselskapene skal ha et tilbud på enkelte ruter. Han legger tiltakene det er viktigg å bevare konkurransen i norsk luftfart, og at de ikke kan komme med ulike tiltak til ulike flyselskap.

Fagforeningen Parat Luftfart trekker frem kontantstøtte som en løsning for å hjelpe bransjen gjennom krisen.

– Vi håper å hjelpe luftfarten gjennom denne krisen. Vi har en aktiv og god dialog, både med bransjen og de enkelte flyselskapene, sier Hareide.

– Masse kostnader og ingen inntekter

Krisen i Norwegian har vært ekstra akutt på grunn av lite penger i kassen og høye lån, men de er ikke det eneste flyselskapet som sliter. Korona gjør at folk verden har kuttet nesten alle flyreiser, etter anbefalinger og pålegg fra myndighetene.

– Alle flyselskap i verden har en konkurstrussel nå i den forstand av at hvis dette vedvarer, så er det rett og slett mange penger som skal betales, du har masse kostnader og ingen inntekter, sier Steen.

Norwegian har de siste ukene hatt syv av nesten 160 fly i drift. På flyene som har gått, har det dessuten ofte vært få passasjerer. På flyvningene Norwegian har kontrakt med staten å betjene, sto nesten ni av ti seter i snitt tomme i perioden 25. mars til 7. april, viser Norwegians rapportering til Samferdselsdepartementet:

«Nye Norwegian»

Norwegian slet allerede før koronakrisen med lav lønnsomhet. For å skape et flygedyktig selskap, planlegger de å gjøre flere endringer. Planen for «nye Norwegian» er 40 prosent lavere kapasitet enn i dag, og 110 til 120 fly.

De største kuttene kommer på langdistanseflyginger, hvor de planlegger å halvere flyflåten.

FORNØYD: Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, har brukt de siste ukene på å få kreditorer og aksjonærer med på redningsplanen som gjør at de får friske penger inn i kassen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Samtidig som vi strekker armene i været og jubler, så ligger det mye hardt arbeid foran oss. Det er nå vi skal ta det fra strategi til gjennomføring, og det er en stor jobb, sa konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, da det ble klart at de fikk kriseplanen gjennom siste hinder blant aksjonærene.