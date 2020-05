Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag melder Norwegian i en børsmelding at eierne i tre av fire obligasjonslån har godtatt flyselskapets forslag. Det betyr at flyselskapet mangler støtte til krisplanen i ett av lånene.

Norwegian kjemper for å overleve, og et viktig steg på veien for å gjennomføre flyselskapets kriseplan har vært å få med obligasjonseierne med på et forslag om å gjøre gjeld om til egenkapital, eller aksjer i flyselskapet.

Skjebnemøte torsdag ettermiddag ble utsatt etter at Norwegian kom med et «siste tilbud» til obligasjonseierne med tidsfrist torsdag kveld klokken 23.

Først fredag ettermiddag kom børsmeldingen fra flyselskapet. Mens tre grupper med obligasjonseiere godtok forslaget, var det ett av lånene som ikke fikk tilstrekkelig støtte.

Det trengtes to tredjedeler flertall i hvert av lånene, men i det ene lånet fikk forslaget kun en oppslutning på 62 prosent.

– Selskapet fortsetter imidlertid en konstruktiv dialog med obligasjonseiere for å vurdere om det nødvendige flertallet for godkjenning av forslaget kan oppnås, skriver Norwegian i meldingen.

Fortsetter forhandlingene

Norwegian skriver i børsmeldingen at den ekstraordinære generalforsamligen vil bli gjennomført som planlagt mandag 4. mai 2020.

Samtidig vil det innkalles til et nytt obligasjonseiermøte mandag 18. mai.

– Vår dialog med obligasjonseierne fortsetter med det klare målet om å komme til en løsning. Dessverre klarte vi ikke å komme til enighet innen fristen. Diskusjonen fortsetter imidlertid gjennom helgen for å finne en løsning, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Kriseplanen til flyselskapet innebærer å gjøre om en stor del av gjelden til egenkapital for å kvalifisere til 2,7 milliarder i statlig kriselån.

For å få til det er de avhengig av støtte fra kreditorene, leasingselskaper og obligasjonseiere.

Torsdag var fristen for obligasjonseierne til å si ja til Norwegians forslag om å gjøre gjeld om til egenkapital. Så er flyselskapet avhengig av at aksjonærene gir tommel opp for planen på den ekstraordinære generalforsamlingen som er satt til mandag 4. mai.

Løser opp innlåsingskrav

Obligasjonseierne var opprinnelig torsdag innkalt til møte kl. 16 for å stemme over Norwegians kriseforslag.

I en børsmelding torsdag ettermiddag skrev Norwegian at de har besluttet å endre forslaget til obligasjonseierne, og utsatte fristen til sent torsdag kveld.

Det nye tilbudet som obligasjonseierne måtte ta stilling til, innebar blant annet at obligasjonseierne får en delvis fortrinnsrett på emisjonen som skal gjennomføres i etterkant av gjeldskonverteringen, skriver E24.

Flyselskapet løser opp innlåsingskrav som sier hvor lenge kreditorene må sitte på aksjene de får i konverteringen.

Obligasjonseierne i det konvertible lånet gis mulighet til å konvertere resten av lånet umiddelbart etter hovedkonverteringen

Norwegian vil skjerme inntekter fra salg av såkalte sloter på Gatwick slik at de sikres obligasjonseierne i NAS07 og NAS08, som har pant i disse slotene.

– Det er bare én plan

Tirsdag meldte selskapet at det endret sitt opprinnelige forslag etter forhandlinger med obligasjonseierne. Selskapet ønsket nå å omgjøre 50 prosent av lånene til aksjer, mens det opprinnelige forslaget var at 60 prosent av lånene skulle konverteres.

I tillegg skal 80 prosent av et såkalt konvertibel obligasjonslån, verdt 150 millioner dollar, omgjøres, ned fra det opprinnelige forslaget på 85 prosent.

Leasingselskaper blir eiere?

Men torsdagens møte er bare ett skritt på veien. Neste steg er å inngå en avtale med 24 leasingselskaper som leier ut fly til Norwegian. Målet er å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet.

Denne avtalen må være på plass innen søndag, og vil i så fall bety at leasingselskapene vil eie til sammen 53 prosent av selskapet. Det største av disse er AerCap, og de kan bli nødt til å godta forslaget, selv om de ikke egentlig ønsker det, ifølge den amerikanske analytikeren Helane Becker i investeringsbanken Cowen Inc.

– I vanlige tider ville ikke disse vilkårene vært akseptable for AerCap, og de ville ikke vært gode nok for noen av de andre leasingselskapene, skriver Becker i en e-post til E24.

Kriseplan

Norwegian kjemper om å overleve de neste månedene. Mandag la flyselskapet fram detaljerte planer for å berge Norwegian.

Kriseplanen innebærer å gjøre om en stor del av gjelden til egenkapital for å kvalifisere til 2,7 milliarder i statlig kriselån.

For å få til det er de avhengig av støtte fra kreditorene, leasingselskaper og obligasjonseiere.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian sa mandag til NRK at forhandlingene vil vare helt frem til generalforsamlingen.

– Man vet ingenting før man står på generalforsamlingen. Men dette er en kombinasjon av kreditorer, leasingselskaper og obligasjonseiere og at de ønsker å konvertere gjeld til egenkapital. Det vi har tro på er at det kan være cirka 1,2 milliarder dollar ved en slik konvertering.

Vil hente 400 millioner

I utgangspunktet må forslaget om gjeldskonvertering få 2/3-deler flertall under generalforsamlingen, men en ny hastelov gjør at halvparten kan holde.

I dag er det få store eiere i selskapet, som gjør forhandlingene med aksjonærene utfordrende.

Lykkes planen til Norwegian, vil dagens aksjonærer sitte igjen med marginale 5,2 prosent av selskapet – før emisjonen, ifølge Norwegians egne beregninger.

I kriseplanen ønsker Norwegian også å hente inn 400 millioner kroner i friske penger gjennom en emisjon. Hvor mye de nye aksjene vil tegnes for, vil Norwegian varsle i forbindelse med generalforsamlingen 4. mai.