Underskudd for Norwegian

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 8,9 milliarder kroner, ned 7 prosent.

Underskuddet endte på 2 milliarder kroner. Ser man på hele året, endte fjoråret med et underskudd før skatt på 2,5 milliarder kroner.

Det har vært et turbulent år for flyselskapet som lenge har vært i en situasjon der de har vært hardt presset med tanke på lønnsomheten, som også har ført til at de har måtte fylle på med egenkapital.

Utfordringer

Det gjorde ikke den finansielle situasjonen noe bedre for Norwegians at flåten med Boeing 737- Max fly ble satt på bakken i mars, som følge av to flyulykker med tilsvarende fly.

De har også slitt med motorproblemer på langdistanseflyene, Dreamliner.

Når flyene står på bakken må Norwegian leie inn fly, og dette har vært veldig kostbart for flyselskapet. Problemene med 737 Max flyene har gjort at Norwegian fikk redusert overskuddet med en milliard i fjor, på grunn av økte kostnader og så klart tapte inntekter.

I slutten av januar meldte flyprodusenten Boeing, som står bak disse 737-Max flyene at de tidligst er tilbake i vanlig drift til sommeren. Det betyr at Norwegians fly kan bli stående på bakken midt i høysesongen, og de vil bli tvunget til å leie inn fly.

En annen utfordring har vært at kredittkortselskapene har holdt tilbake penger fra kunder som har kjøpt flyreiser med kredittkort. Med det så har ikke Norwegian fått pengene før litt før avreise. Hovedgrunnen til det er at kredittkortselskapene har fryktet å stå økonomisk ansvarlig dersom Norwegian går konkurs, og ikke kan gjennomføre flyreisene som er betalt.

I November i fjor måtte flyselskapet hente penger for tredje gang. Selskapets betalingsevne var da hardt presset. De fikk til sammen inn 2, 5 milliarder kroner i gjeld og egenkapital, for å komme seg gjennom vinteren.

Vinteren er lavsesong for flyselskapene, og dermed også en tøffere periode.