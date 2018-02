– Jeg ble rådet til ikke å utdanne meg til en ussel kokk, husker kjendiskokken fra sine ungdomsskoledager.

Under Bocuse d’Or Europa i Stavanger i 2008 ble Geir Skeie europeisk mester og året etter vant han Bocuse d’Or for 2009. Under NM i kokkekunst i 2003 ble han kåret til Årets kokk og i 2004 var han lagleder for lærlinglaget som vant Norgescupen.

Den prisbelønte kokken mener noe må gjøres for å få flere til å velge kokkeyrket.

– Det er ikke så bra at skolebarn ikke får lage mat på skolen lenger. Jeg husker en lærer på ungdomsskolen som sa «du kan jo ikke bli en ussel kokk, du må finne deg et skikkelig yrke», forteller Skeie.

Han er eier og gründer av restaurantkjeden Brygga 11 og driver sjømatkonseptet Pink Fish. Selv har han 70 prosent kokker fra utlandet i sine restauranter.

– Vi mangler gode norske kokker, sier han.

Norske lærlinger uteblir

– Rekrutteringen til kokkeyrket i Norge er ikke god nok. Jeg håper det snur med flere Michelin-stjerner, sier sjefredaktør Anya Seeberg Liaaen i Matmagasinet NORD.

BEKYMRET FOR REKRUTTERINGEN: Anya Seeberg Liaaen er sjefredaktør i Matmagasinet NORD og er bekymret for rekrutteringen av kokkelærlinger og kokker til norske restauranter.

– Et eksempel fra i fjor høst er at den nye restauranten Brasserie Ouest i Oslo valgte å hente kokker fra resten av verden, da de ikke fant kokker av kaliberet de ønsket i Norge. De norske lærlingene uteblir fra flere yrker, og det mangler lærlingeplasser, sier Seeberg Liaaen.

Hun tror kokkeyrket må få en høyere status i Norge for å bli et attraktivt valg for unge.

– Sånn som situasjonen er nå så er det ikke kult nok å gå på skole å lære om mat. Jeg ønsker meg også flere jenter i kokkeyrket, sier Seeberg Liaaen.

Muligheter

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier norske kokker har kjempemuligheter til å skape en spennende arbeidsplass.

– Det viser alle de norske medaljene i Bocuse d'Or, og nye gourmet-spisesteder drevet av unge kokker som åpnes i stort tempo.

Men ungdom må motiveres til å satse på yrkesfag som kokk, understreker hun.

SPENNENDE ARBEIDSPLASS: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, mener norske kokker har en kjempemulighet til å skape en spennende arbeidsplass. Foto: Petter Strøm / NRK

Mangler 850 kokker

I mange år har det vært underskudd på norske kokker. De siste tilgjengelige tallene fra NAVs bedriftsundersøkelse for 2017 viser en manko på 850 kokker og 450 servitører.

Mange restauranteiere kontakter rekrutteringsselskaper i utlandet for å finne gode kokker til norske restauranter.

– I dag er det et fritt europeisk arbeidsmarked og mange europeiske kokker inviteres hit. Vi trenger flere norske som kjenner våre råvarer og mattradisjoner, og tør utvikle dem til verdensklasse. Norske spisesteder er en vekstbransje, sier Kristin Krohn Devold.