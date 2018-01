Stjernekokk Paul Bocuse er død

Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb bekrefter dødsfallet.

«Paul Bocuse er død, kokkekunsten er i sorg. Monsieur Paul var Frankrike. Enkelhet og sjenerøsitet. Perfeksjonisme og livskunst. Kokkekunstens pave har forlatt oss,» skriver Collomb på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron har uttrykt sin sorg.

«Paul Bocuse er ikke mer. Kokkene gråter på sine kjøkken, i Élyséepalasset og i hele Frankrike. Fransk gastronomi skal fortsette å gjøre ham stolt,» skriver Macron på Twitter.

Mesterkokk og læremester

Det uoffisielle verdensmesterskapet i matlaging, Bocuse d'Or, er oppkalt etter Paul Bocuse. Han startet mesterskapet, som arrangeres annethvert år i Lyon, i 1987.

Bocuse har vunnet mange priser, har oppnådd maksimalt antall Michelin-stjerner og er utropt til århundrets kokk.

Han har også vært læremester for kokker som siden er blitt noen av verdens fremste.

Bocuse led av Parkinsons sykdom de siste årene av sitt liv.

Eyvind Hellstrøm: – Bocuse var større en statsledere og guder

Eyvind Hellstrøm, som selv har deltatt i Bocuse d'Or og i mange år vært en del av Bocuse d'Or-juryen, sier gastronomien er i sorg i dag.

– Paul Bocuse var Frankrike. Større enn presidenter, statsleder og guder. Han var som Eiffeltårnet, alltid glitrende, alltid synlig fra alle verdenshjørner, sier Hellstrøm.

Hellstrøm ble utnevnt til ridder i den franske Æreslegionen i 2007, og da var det Paul Bocuse som overrakte ordenen.

– Gastronomien sørger i dag, sier Hellstrøm.

OVERRAKTE ORDEN: Da Eyvind Hellstrøm ble utnevnt til ridder i den franske Æreslegionen, Frankrikes høyeste orden, i 2007, var det Paul Bocuse som sto for overrekkelsen. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Bent Stiansen: – Han er alle kokkers far

Bent Stiansen var den første norske kokken som vant Bocuse d'Or i 1993 og har kjent Paul Bocuse siden den gang.

– Jeg vil gå så langt som å si at han er alle kokkers far. Det blir et stort savn etter ham, sier Stiansen til NRK.

HYLLER MESTEREN: Bent Stiansen vant Bocuse d'Or i 1993 og ble avbildet med Paul Bocuse før konkurransen. – Neste Bocuse d'Or blir en flott hyllest i kjærlighet til mannen som ofret livet sitt for kokkekunsten. Foto: LAURENT REBOURS / Ap

– Han har fremsnakket kokkefaget vårt og trukket det frem fra mørke kjøkken i kjellere og inn i presidentpalasser. Han har vært mer berømt i Frankrike enn de franske presidentene til sammen.

Stiansen vektlegger hvordan Bocuse har rettet oppmerksomhet mot lokale råvarer og lokal matkultur.

– Den gode smaken og de flotte produktene, kombinert med stoltheten av den regionen du kommer fra, er det viktigste som står igjen etter Paul Bocuse.

Han tror neste Bocuse d'Or, den første uten mesteren selv, blir en flott hyllest til Bocuse.

– Det blir en flott konkurranse i hans navn, og til hans minne. Det er stor kjærlighet til en person som har ofret hele livet sitt for mat og kokkekunsten. Vi skal hylle ham i dyp respekt, sier Stiansen.

Arne Brimi: – Har betydd så mye for så mange

Paul Bocuse har besøkt Norge flere ganger. Arne Brimi mottar meldingen om at Bocuse er død med stor sorg.

– Bocuse har betydd så mye for så mange, sier han til NRK.

– Han er blitt et symbol for et helt fag og et helt yrke. Det er veldig trist at han nå er gått bort og en æra er over, men jeg håper arven etter ham blir godt ivaretatt. Der jeg sikker på at den blir gjennom Bocuse d'Or.

Brimi forteller at Bocuse har vært til stor inspirasjon for kokker verden over.

– Den friheten som han gjennom sitt arbeid ga kokkeyrket i hele verden, er fenomenal, der kokken kunne få lov til å være seg selv og utøve faget med sin personlighet, sier Brimi.

– Han var en enorm inspirator for alle som var rundt ham. Og han var veldig opptatt av å dele og få opp interessen rundt råvarer, matkulturer, håndverket og rundt personligheter. Han så ikke på seg selv som den som hele tiden skulle være best, men som den som kunne være en inspirasjon for å gjøre et fag likeverdig i hele verden.