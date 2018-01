Stjernekokk får lov til å kvitte seg med Michelin-stjernene

Sebastian Bras overtok restauranten fra faren for rundt ti år siden. Restauranten sør i Frankrike har hatt tre stjerner – det maksimale antallet stjerner – i den prestisjetunge Michelin-guiden i 18 år.

Kokken ba i fjor om å få slippe å bli nevnt i neste Michelin-guide. Grunnen var at presset var for høyt og han var utslitt.

– Det blir gjennomført uanmeldte kontroller to eller tre ganger årlig, og du vet aldri når det skjer. Hver eneste rett vi serverer, kan være akkurat den som blir bedømt. Det betyr at en av de 500 rettene som blir servert fra kjøkkenet vårt hver dag, potensielt kan bli gjenstand for kontroll, sa Bras til AFP.

Nå blir ønsket oppfylt

Kokkeverdenen ble sjokkert da Bras pent ba om å få slippe de ettertraktede stjernene. Men nå er det bestemt, Sebastian Bras restaurant blir første restaurant som frivillig melder seg ut av guiden.

Ifølge Claire Dorland, som er talsperson for Michelin-guiden, har mange restauranter droppet ut av konkurransen før, men det har oftest vært fordi kokkene pensjonerer seg, eller at konseptet har endret seg.

Bras ytret første gang sitt ønske om å få melde ut Le Suquet av Michelin-guiden i oktober i fjor.

Kort tid etter gjorde også Andre Chiang, sjefkokk for «Restaurant Andre» i Singapore, det klart at han ville legge ned restauranten sin for å satse på en restaurant uten Michelin-stjerner, ifølge CNN.

– Det er vanskelig for oss å ha en restaurant med i guiden som ikke ønsker å være med, sier Dorland til AFP.

BBC skriver at Bras har akseptert at å levere stjernene tilbake, kan bety at han mister statusen og blir mindre kjent. Han vil heller starte et nytt kapittel – uten Michelin-presset.

Maaemo i Oslo har i dag tre Michelin-stjerner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Michelin-stjerner i Norge

Gastronomibibelen Michelin-guiden ble først utgitt på 1900-tallet. Mange av restaurantene som har vært med har fått kjendisstatus i matverdenen. Hittil er det fem restauranter I Norge som har en eller flere Michelin-stjerner.

Maaemo topper listen med tre stjerner, noe de har hatt siden 2016. En av gründerne bak restauranten, Pontus Dahlström fortalte i fjor at han holdt på å gå til grunne samtidig som restauranten nådde den tredje Michelin-stjernen.

Pontus Dahlström ble overarbeidet som restaurantsjef, nå har han valgt et litt roligere liv. Foto: Petter Sommer / NRK

– Jeg lå rett ut i sengen med «tics» på begge øynene. Jeg klarte ikke å se, jeg kom meg ikke opp av senga på tre uker, jeg bare rulla meg over til sida når jeg skulle tisse. Et forsøk på å spasere bort til postkassa ga meg en puls på 190, sa han til NRK.

Dahlström solgte aksjene sine i Maaemo og startet opp lavterskelbistroen Kolonialen på Bislett i Oslo.