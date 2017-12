NJ om funn i metoo-undersøkelse: – Det er et høyt tall

I høstens bølge av rapporter om seksuell trakassering, har flere av sakene vært fra mediebransjen.

For å undersøke omfanget av problemet har medieorganisasjonene sendt ut en spørreundersøkelse til alle sine medlemmer.

Resultatene lagt fram fredag formiddag viser at 11 prosent av kvinnene i mediebransjen mellom 18 og 30 år, sier at de i løpet av de siste seks månedene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep på jobb, eller av kolleger i andre sammenhenger.

– 178 personer har svart at de er seksuellt trakassert bare de siste seks månedene. Det er et veldig høyt tall synes vi, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk journalistlag i starten av pressekonferansen der tallene skal legges fram.

Hun påpeker at det ikke er snakk om hendelser langt tilbake i tid, men de siste seks månedene.

Leder for journalistenes fagforening, Norsk journalistlag, Hege Iren Franzten under et debattmøte om seksuell trakassering tidligere i år. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– 178 personer er et stort tall når man ser på tidsaspektet. Dette skjer i redaksjonene nå, det siste halve året. Det er grunn til å ta dette på alvor i redaksjonene, sier Frantzen.

83,71 prosent av disse 178 utsatte personene er kvinner. Snittalderen på de utsatte er 36 år, ifølge rapporten fra undersøkelsen.

– Må gjøre noe med det

På et spørsmål om hvilken atferd personene er utsatt for, sier tilsammen 33,8 prosent av alle kvinnene som har svart i undersøkelsen, at de er utsatt for enten uønska kommentarer med seksuelt innhold eller uønska kommentarer om kropp, klesdrakt eller livsstil.

Under pressekonferansen kommer det spørsmål om hvorfor undersøkelsen fokuserer på hendelser kun de siste seks måneder, og ikke lengre tilbake i tid.

Til det svarer bransjeorganisasjonene at det har vært viktig for dem å «se på et nå-bilde».

– Vi vet nå nok om problemene i egen bransje til at vi vet at vi må gjøre noe med det, sier Arne Jensen, leder i Norsk redaktørforening.

Fem bransjeorganisasjoner står bak

Det er de midlertidig ansatte som opplever mest seksuell trakassering, viser undersøkelsen. 7,5 prosent av de midlertidig ansatte sier de har blitt seksuelt trakassert.

– Det er et høyt tall for en sårbar gruppe, sier Frantzen i en pressemelding på NJ.no.

Det viser seg også at personer som har vært ansatt mellom 1-4 år har blitt mer utsatt for seksuell trakassering siste 6 måneder, enn personer med kortere eller lengre ansiennitet.

Foto: Tom Nilssen / NRK

51 prosent av de som svarte på undersøkelsen var kvinner og 49 prosent var menn.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke har turt å snakke om dette tidligere. Det er bra at noen spør, slik svarte noen av de som svarte i undersøkelsen. Tusen takk til alle som har svart, sier Reidun Nybø i Norsk redaktørforening før resultatene ble lagt fram.

14 % av de som har svart oppgir at de kjenner til andre i sin omgangskrets som har vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep.

NJ-leder Hege Iren Frantzen har uttalt til bransjeavisa Journalisten at hun er fornøyd med antall svar på undersøkelsen.