Navarsete: – Det var starten på slutten som partileder

– Min største medietabbe var da jeg var ganske harnisk mot sykehusdemonstranter på Eid for åpen mikrofon og skjerm. Det var starten på slutten for meg som partileder, sier tidligere Senterpartileder, Liv Signe Navarsete.

Var opprørt

Da hun i 2011 var på vei til et lukket medlemsmøte i Sogn og Fjordane Senterparti i Eid, møtte hun flere lokalsykehusforkjempere. Aksjonistene var klare til kamp etter at fødetilbudet ved Nordfjord sykehus var vedtatt nedlagt av regjeringen.

– Du vet ikke hva du snakker om, du vet ikke hva du snakker om, sa en tydelig opprørt Navarsete da hun møtte aksjonistene våren 2011.

– Det er jeg som har vært i forhandlinger i lange dager og lange netter, og i flere timer lange telefonmøter.

Beklaget utskjellingen

Dagen etter beklaget Navarsete for at hun ble oppfattet som sint. Selv opplevde hun ikke dette før hun så bildene på TV-skjermen.

Det er jeg som har vært i forhandlinger i lange dager og lange netter, og i flere timer lange telefonmøter. Liv Signe Navarsete

– Jeg kunne like gjerne ha grått, fordi jeg ble veldig såret da det ble sagt at Senterpartiet ville bygge ned distriks-Norge. Det følte jeg ikke vi gjorde, men uansett var det ikke en måte å svare folk på, sier Navarsete.

– Hvor sint er du til vanlig?

– Jeg er nok helt alminnelig tror jeg, men jeg kan nok ha et temperament. Om du spør de jeg omgås med til vanlig tror ikke jeg er bedre eller verre enn folk flest.

Liv Signe Navarsete var partileder for Senterpartiet fra 2008 til 2014. Foto: Silje Guddal / NRK

– Temperamentet kan ødelegge

Da hun ble valgt som partileder i 2008, spådde NRKs kommentator, Magnus Takvam, at temperamentet ville bli en utfordring for Navarsete.

– Temperamentet vil nok bli ei utfordring, sa Magnus Takvam den gang, samtidig som han roste Navarsete sitt engasjement og politiske egenskaper.

Tøff fortid

På privaten har også Navarsete hatt harde tider. Som 33-åring ble Navarsete enke da ektemannen brått døde på grunn av hjerteinfarkt.

– Det var forferdelig. Det var min største skrekk som slo til. Jeg hadde av og til tenkt da barna mine var yngre, hva som ville skje om noe hendte med oss, sier Navarsete.

Da mannen døde brått satt hun igjen med to små jenter og et fjøs med flere dyr. Selv om hun ikke hadde problemer med å stelle i fjøset, var hun heller ikke bonde. Dessuten kunne hun ikke erstatte jentenes far.

– Det føltes som man sto i løse luften. Man finner ikke helt fotfeste, sier hun.

I slagordkonkurransen valgte Liv Signe Navarsete slagordet «Senterpartiet – da e Norge da!». Hun fant inspirasjonen hos forfatter og samfunnsdebattant, Elin Ørjaseter. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Fant hverdagen

For Navarsete var det viktig å ta tak i hverdagen. Derfor valgte hun å bruke arbeidet som medisin. Samtidig så hun hvilken påvirkning det hadde på døtrene da hun selv fungerte normalt.

– Når man er i en krise i livet er det noe med å holde fast på hverdagen. Jeg tror det er veldig viktig å stå opp og fungere, sier Navarsete.

Livet som hun levde vil alltid være et savn, men samtidig er hun takknemlig for å ha funnet kjærligheten på ny. I 2008 giftet hun seg med partikollega Lars Petter Nesse i den norske sjømannskirken i London.

– Jeg føler meg heldig, fordi livet ikke bare er solskinnsdager. Det kan gjelde det private eller jobben. Livet har oppturer og nedturer for de fleste. Det handler om å gjøre det beste ut av årene, sier hun.

Liv Signe Navarsete ro på hjemstedet i Lærdal. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Politiske portretter

Liv Signe Navarsete er en av 25 stortingskandidater i serien Politisk portrett som NRK intervjuer denne sommeren. Alle kandidatene stiller med et bidrag til en uhøytidelig slagordkonkurranse. Navarsete har valgt «Senterpartiet – da e Norge da!».