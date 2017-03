Teken i fartskontroll – mista lappen i seks månader

30. september i fjor var Navarsete litt for tung på gassen under ein køyretur i Bremanger. I ei 60-sone vart ho målt til 87 kilometer i timen.

Det resulterte i ei bot på 8000 kroner, og den tidlegare samferdsleministeren måtte klare seg utan førarkort i seks månader.

NRK Sogn og Fjordane har vore i kontakt med Liv Signe Navarsete, som ikkje ynskjer å kommentere saka.

Det er ikkje første gong det har gått fort unna for den tidlegare samferdsleministeren frå Senterpartiet. I 2008 fekk Navarsete stor mediemerksemd etter at sjåføren hennar køyrde i 110 kilometer i timen i ei 80- sone i samband med ei tunnelopning i Lærdal. Det som gjorde saka ekstra pikant den gong var at ho i talen sin ved tunnelopninga nettopp snakka om kor viktig det er å halde fartsgrensene.

I 2014 fekk Navarsete ei bot på 6000 kroner etter ei trafikkuhell i heimkommunen Lærdal i 2013. Den gong slo påtalemakta fast at Navarsete ikkje hadde vore merksam nok då bilen framfor ho stogga. Ho rakk dermed ikkje å bremse tidsnok og trefte bilen framfor seg. Navarsete vart sjukmeld etter uhellet.