Nav krev at kvinner opererer bort livmor

Nær to tusen kvinner har samla seg i ein aksjon på Facebook, etter at kravet om operasjon – som fører til sterilitet – går til kvinner heilt nede i 20-åra.

– Det er faktisk kastrering! seier Elin Aase, ho er ei av kvinnene bak ei Facebookgruppe for endometriose-pasientar med over 1800 kvinner medlemer.

Elin Aase er ei av kvinnene bak ei Facebookgruppe for endometriose-pasientar. Ho reagerer på at kvinner blir pålagt operasjonar som gjer at dei ikkje kan få barn seinare. Foto: Privat

– Dersom du for eksempel er 25 år, og får ei slik beskjed, rasar livet ditt på mange måtar saman. Då forsvinn moglegheita til å få familie, om du ikkje har barn frå før.

Elin Aase lir sjølv av endometriose – som er vev på avvegar i kvinna sitt underliv. Det kan gi store smerter, så ille at mange ikkje klarer å delta i arbeidslivet. Ho fortel om ei av kvinnene ho er i kontakt med

– Ho må gjennomføre dette for at ho framleis skal få stønad frå Nav. Saksbehandlaren sa at ho kunne få forlenga stønad dersom ho fjerna livmor, eggstokkar og eggleiarar. Det er heilt horribelt. Det at ho må gjere dette. Ho er 28 år.

– Ufatteleg

Dette ser ikkje til å vera unikt. NRK har fått tilgang til vedtak i Nav:

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre».

Hysterektomi betyr fjerning av livmor.

Nav-vedtaket set ein støkk i nestleiaren i helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe frå Senterpartiet.

– Det er heilt ufatteleg at Nav kan setje slike krav til ein økonomisk stønad, at dei kan krevje at ein skal fjerne eit organ, og særleg når det kan føre til at kvinner blir sterile i ung alder. Det er veldig overraskande, og kan ikkje forstå at Nav kan setje slike krav.

Men i Nav svarer ytingsdirektør Kjersti Monland slik:

Ytingsdirektør i Nav, Kjersti Monland, seier dei har heimel i lovverket til å krevje den behandlinga som er naudsynt for at brukarar skal kunne kome tilbake i arbeid. Foto: Eivind Skifjeld / NAV

– Vi kjenner ikkje enkeltsaker, og er ikkje fritekne frå teieplikta i enkeltsaker som gjer at eg kan kommentere på det. Men vi kan krevje den medisinske vurderinga som gjer at arbeidsevna blir betra eller halde ved lag. Det er grunnlaget. Og i nokre tilfelle kan vi krevje operasjonar fordi lovverket ikkje skil mellom ulike diagnosar. Vi er avhengige av å vurdere om det er mogleg å kome tilbake til arbeid og skaffe seg eiga inntekt.

Nav har med andre ord heimel for å krevje behandlingar som kan betre situasjonen, også kirurgi. Dersom brukaren opplever behandlingen som særlig byrdefull, skal dette være med i den konkrete vurderinga.

Leiaren for rådet for legeetikk i Legeforeningen, Svein Aarseth, seier han er forbausa over at Nav krev ei slik behandling.

– Ein slik operasjon har store konsekvensar, og det er ingen garanti for at kvinner kjem tilbake i arbeid etter ein slik operasjon.

Han seier at legar kan gi råd om kva behandlingar ein pasient bør velje for å bli betre, men det er pasienten sjølv som skal ha det siste ordet.

Varslar gjennomgang

NRK fortalde for ei veke sidan historia om flygaren i Widerøes som sleit med gallestein. Forsikringsselskapet kravde at han let seg operera for å koma seg i arbeid. Men han nekta, og fekk utbetalt forsikringspengar. I Nav er det slik at om du nektar operasjon, risikerer du avslag på søknad om arbeidsavklaringspengar eller uføretrygd.

Det reagerer Kjersti Toppe sterkt på:

Nestleiaren i helse og sosialkomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp), meiner Nav tolkar lovverket for strengt når dei krev at kvinner skal la seg operere for å kunne få økonomisk stønad. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

– Då tek ein ikkje omsyn til at det også er knytt ein risiko til operasjonar. Ingen kan tvingast til å ta ei behandling. Det skjer når Nav tolkar dagens regelverk på denne måten. Då må vi få ei evaluering av heile lova og forskriftene på dette punktet. Eg meiner konsekvensane er uakseptable for pasientane.

Om ikkje lenge skal også Elin Aase søkja om uføretrygd. Dersom Nav krev om operasjon, varslar ho rettssak.

– Eg meiner vi burde fått ein dom på dette frå domstolane i Noreg som Nav har å rette seg etter etterpå. Kvifor skal vi som kvinner godta å bli kastrert for å sikre oss sjølve ei økonomisk framtid?