Pilot nekta å la seg operera – tilkjent fem millionar

Spørsmålet om forsikringsselskap kan kreva at ein kunde underlegg seg operasjon for å bli frisk og koma i arbeid igjen er no anka til lagmannsretten.

Oslo tingrett ga i mai ein Widerøe-flygar medhald i at Protector forsikring ikkje kan påleggja han operasjon for å bli kvitt gallestein, og dømte forsikringsselskapet til å betale ut forsikringssummen på over fem millionar kroner.

Vann fram i to instansar

Mannen har vore ute av arbeid i snart fire år, og han har no vunne fram i både finansklagenemnda og i tingretten.

Men skadedirektør Fredrik Messel i Protector forsikring meiner domen i Oslo tingrett er feil, og anken er levert lagmannsretten.

– Vi les domen slik at den ikkje seier noko om at det er særlege grunnar til at flygaren kan nekta å la seg operera.

– Liten risiko

Han meiner operasjonen er eit enkelt inngrep.

– Inngrepet har veldig liten risiko, og vi meiner vi bør kunna stille krav om at han gjennomfører det.

Spørsmålet om piloten kan påleggjast operasjonsplikt er altså avvist to gonger. Det står heller ikkje noko i forsikringsavtalen om operasjonsplikt. I forsikringsavtalelova går det fram at «Selskapet kan gi den forsikrede pålegg om tiltak som åpenbart vil begrense omfanget av selskapets ansvar, og skal dekke kostnadene ved disse tiltak».

Men det står også at «... den forsikrede plikter ikke å følge et pålegg som gjør et urimelig inngrep i friheten til å råde over sin person.»

Gallesteinsjukdom Ekspandér faktaboks Torgeir T. Søvik er overlege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssjukehus, Ullevål. Han gir, på generelt grunnlag, denne orienteringa om gallesteinproblem: Gallesteinsjukdom er relativt vanleg og treng ikkje gi plager. Forekomsten av gallesteinsjukdom aukar med alderen og er vanlegare hos kvinner enn hos menn. Tilstanden blir vanlegvis påvist ved ultralydundersøking av galleblæra.

Smerteanfall som følgje av gallestein blir i første omgang behandla med smertestillande. Behandling av gallesteinsjukdom som gir gjentatte symptomer eller andre komplikasjonar inneber ein operasjon der galleblæra blir fjerna.

Inngrepet, såkalla kolecystektomi, blir gjort i narkose og er ein av dei vanlegaste operasjonene som blir foretatt på gastrokirurgiske avdelingar. Galleblæra blir vanlegvis fjerna via kikkholteknikk og som dagkirurgi slik at pasienten reiser heim same dag som operasjonen er utført. I enkelte tilfelle blir det utført ein operasjon der bukhola blir opna.

Fjerning av galleblæra ved kikkholoperasjon er forbunde med lav risiko for komplikasjonar. Det kan likevel i sjeldne tilfelle skje alvorlege komplikasjonar som skade på blodkar og gallevegar. Dette kan medføra behov for ny operasjon og føra til komplikasjonar seinare for pasienten.

Faktorar som kan auka risikoen for komplikasjonar i samband med kirurgi er t.d. tidlegare episodar med galleblærebetennelse eller operasjonar i magen, i tillegg til pasientfaktorar som høg alder eller tilleggssjukdomar.

Pasientar som ikkje har plager frå gallestein blir ikkje tilrådd kirurgi. Avgjerda om operasjon blir tatt i samråd med pasienten, og enkelte pasientar ønskjer ikkje operasjon sjølv om dei har hatt symptomgivande gallesteinsjukdom.

Av og til tilrår ikkje kirurgen at det skal utførast operasjon sjølv om pasienten har hatt plager, t.d. hos enkelte eldre og alvorleg sjuke pasientar.

Pasientar som har hatt symptom frå gallestein kan få gjentatte plager med smerteanfall. I tillegg kan gallesteinsjukdom kompliserast av til dømes galleblærebetennelse eller bukspyttkjertelbetennelse som følgje av at gallesteinar flyttar seg frå galleblæra til gallevegane.

Må bestemme sjølv

Flygaren sin advokat Espen Rekkedal seier det rører sterkt ved den personlege integriteten dersom ein person blir pålagt å la seg operera.

– Dette er klart innafor det ein person skal bestemme sjøl, seier han.

Fredrik Messel meiner konsekvensane av ei utbetaling er store.

– Det er eit tankekors for oss at vi her kan risikera å betale ut over fem millionar kroner til ein person som har nekta å la seg operera. Dagen etter at han har mottatt pengane kan han la seg operera og flyge igjen fjorten dagar etterpå, utan noko framtidig tap.

Kan gå til Høgsterett

Advokat Rekkedal meiner dette er eit dårleg forsøk frå selskapet på å gjera seg til eit offer i saka.

– Ein må ha med seg at forsikringsselskapet har fått premiepengar på forskot, og så skal dei nesten innta ein offerrolle der dei skal vera lei seg for at dei må betala ut av og til. Då kan ein stille seg spørsmål om kva vi treng Protector forsikring til.

Protector varslar på si side at denne saka kan hamne i Høgsterett for endeleg avklaring.