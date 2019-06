Professor mener flyger ikke kan tvinges til å operere

Professor i Allmennmedisin ved Universitetet i Bergen Edvin Schei mener at flygeren som har gallestein ikke kan tvinges til å legge seg på operasjonsbordet.

– Jeg kan ikke se for meg noe annet enn at selvbestemmelsen her vil bli lagt til grunn, og så vil flygeren få støtte i alle rettsinstanser, sier Schei til NRK.

Widerøe-flygeren avviste tidligere forsikringsselskapets krav om å operere bort gallestein, og har ikke jobbet på snart fire år. I mai ga Oslo tingrett flygeren medhold i at Protector forsikring ikke kan pålegge han operasjon.

Dermed ble forsikringsselskapet dømt til å betale ut forsikringssummen på over fem millioner kroner.

– Når kirurgene går gjennom huden og skal klippe i pulsårer, er det alltid en fare der det kan skje en alvorlig hendelse. Dessuten kan flygere, som andre folk, ha angstlidelser og flere psykologiske grunner til at de ikke orker tanken på å legge seg på et operasjonsbord, forteller Schei.

Mener dommen er feil

Skadedirektør Fredrik Messel i Protector forsikring mener derimot at dommen i Oslo tingrett er feil, og anken er levert lagmannsretten.

– Vi leser dommen slik at den ikke sier noe om at det er særlige grunner til at flygeren kan nekte å la seg operere, sier Messel.

Han mener operasjonen er et enkelt inngrep.

– Inngrepet har veldig liten risiko, og vi mener vi bør kunne stille krav om at han gjennomfører det.

Rører ved integriteten

Flygerens advokat Espen Rekkedal mener at en påleggelse om å la seg operere rører sterkt ved den personlige integriteten.

– Dette er klart innenfor det en person skal bestemme selv, sier han.

Rekkedal mener dette er et dårlig forsøk fra selskapet på å gjøre seg til et offer i saken.

– Man må ha med seg at forsikringsselskapet har fått premiepenger på forskudd, og så skal de nesten innta en offerrolle der de skal være lei seg for at de må betale ut av og til. Da kan man stille seg spørsmål om hva vi trenger Protector forsikring til, sier han.

Tosidig sak

Schei forstår likevel forsikringsselskapet.

– Det er fullt mulig å forstå hvordan forsikringsselskapet tenker. De ser vel for seg gallesteinsoperasjon gjennom et kikkhull som en liten ting, sier Schei.

Han er ikke bestemt på hvem som har hans sympati i saken.

– Flygeren har min sympati dersom han har en personlig grunn til å være redd. Forsikringsselskapet har min sympati hvis vi har med en flyger å gjøre som kynisk er ute etter fem millioner kroner ved å utnytte et smutthull i en kontrakt, avslutter Schei.