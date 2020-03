Folk omgår hytteforbud – må stenge hotell

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at forbudet mot å være på hytter utenfor egne hjemkommuner ble utvidet til å gjelde til over påske, har mange prøvd å finne kreative løsninger.

Folk har både søkt om å endre bostedsadresse til hyttene sine, og parkert bobilen sin utenfor hytta.

Nå har flere også valgt å bestille seg hotellrom på Scandic Hafjell i Øyer kommune for å kunne tilbringe høytiden i fjellet uten å bryte loven. Det gjør at Kommuneoverlege Anders Brabrand nå har pålagt hotellet å stenge.

– Det er et stort hotell med over 100 rom. Hvis det blir fylt opp i påsken vil det bli svært vanskelig å følge alle regler, som for eksempel å holde to meters avstand, sier han.

Det var avisa Gudbrandsdølen Dagningen som torsdag morgen skrev at hytteeiere hadde booket seg inn på hotellet i påsken, og bare timer etter tok Brabrand avgjørelsen om å stenge.

FELLES DUGNAD: Kommuneoverlege i Øyer kommune, Anders Brabrand, mener at folk nå må venne seg til tiltakene i stedet for å finne måter å unngå dem. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Stengt til etter påske

Brabrand forteller at pålegget om stenging i utgangspunktet vil vare til 13. april, som er like lenge som hytteforbudet gjelder per i dag.

– Dette er ikke hotellet sin skyld. De har ikke gjort noe galt, sier Brabrand.

– Men når folk hele tiden leter etter smutthull for å omgå påleggene, så må vi gå til dette skrittet med å stenge hotellet, legger han til.

Han understreker samtidig at de aller fleste følger reglene og holder seg borte fra hytta. Likevel er det noen få som prøver å finne måter å tilbringe påsken på hytta.

– De har jo da bestilt seg et hotellrom for å sove der om natten, og tilbringe dagene på hytta, sier han.

TOMME HYTTER: I Øyer kommune bor det ifølge SSB 5100 mennesker. Samtidig finnes det over 3300 hytter. Nå står samtlige av dem tomme. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Leit, men nødvendig

Kommunikasjonssjef i Scandic Norge, Lars Vestad, sier de har stor respekt for vedtaket, og at de har forståelse for kommuneoverlegen sine vurderinger.

– Det er jo selvfølgelig leit, men nå er vi inne i en periode hvor det er viktig at alle bidrar for at vi raskest mulig kan komme tilbake til hverdagen igjen, sier han.

– Når det gjelder økonomiske konsekvenser så er det noe jeg ikke kan gå inn på.

TOMME BAKKER: Hafjell alpinsenter er helt tomt for folk. De holder stengt resten av sesongen for å hindre spredning av koronaviruset. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Vi må venne oss til tiltakene

Brabrand beskriver det hele som veldig «umusikalsk».

– Dette kan for mange kanskje ikke virke så alvorlig, men når man ser at de i Spania må bruke en ishall for å oppbevare døde mennesker fordi de ikke har plass i likhusene så skjønner man alvoret, sier han.

Grunnen til at hytteeiere ikke får lov til å reise på hyttene sine er fordi hyttekommunene ikke har helsefaglig kapasitet til å ta vare på flere enn de som er bosatt i kommunen.

Brabrand er også kommuneoverlege i Fronskommunene, Gausdal og Ringebu i tillegg til Øyer. Nå vil han finne ut om flere av dem har åpne overnattingssteder som blir brukt for å omgå hytteforbudet.