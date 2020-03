Forbyr hytteturer i andre kommuner

– Så til en nyhet som ikke alle vil synes er god. Dette er en beslutning jeg hadde håpet vi kunne slippe å ta, men vi kommer ril å forby opphold på hytter utenfor egen hjemmekommune, sier Bent Høie.

Tidligere har helseministeren bedt folk unngå alle fritidsreiser og ikke dra på hytta under korona-krisen. Store hyttekommuner har også advart, fordi hyttefolk risikerer å stå uten hjelp.

Nå blir hytteturer og opphold på hytta utenfor egen kommune helt forbudt.

Det er likevel noen få unntak: Blant annet kan friske familiemedlemmer som har en person i husstanden smittet, oppholde seg i karantene på hytta.

Trer i kraft straks

Forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 Forskriften gjelder for alle som oppholder seg i Norge, og gjelder også Svalbard og Jan Mayen. Forskriften trer i kraft straks, bortsett fra forbudet mot å ta vare på fritidseiendom i en annen kommune, som trer i kraft når Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Reglene vil gjelde fram til 1. april, med mulighet for forlenging.

Friske familiemedlemmer kan være i karantene på hytta

Høie presiserer at han er glad og takknemlig for alle de som har fulgt oppfordringen om å reise hjem fra fjellet.

– Dessverre er det ikke alle som har gjort det. Små hyttekommuner melder om at det fortsatt er mange mennesker i kommunen som ikke er innbyggere, men hyttefolk, sier Høie.

Nå må de aller fleste hjem, med noen få unntak som kan bidra til å begrense smittespredningen.

FORBYS: Helseminister Bent Høie forbyr nå hytteturer til andre kommuner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ett av dem vil være at i en familie hvor en er smittet i husstanden, der kan de friske familiemedlemmene som må være i karantene, oppholde seg på hytta. Den som er smittet må holde seg hjemme.

– Dette vil forhindre at friske familiemedlemmer smittes gjennom bruk av samme bad og kjøkken, sier Høie.

Unntaket er spesifisert i loven og det er derfor ikke nødvendig å søke om lov.

Har ikke kapasitet

Høie sier han har blitt kontaktet av flere fylkesmenn – hele syv av ti fylkesmenn – som har ønsket å innføre denne forskriften

HAFJELL: Bare i Øyer er det over 3300 hytter. Lokalbefolkningen teller rundt 5000. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg hører om flere som sier de vil på hytta fordi de ikke blir utsatt for smitte når de er der på samme måten som hjemme. Det forstår jeg godt. Vårt ønske om å få hyttefolk hjem handler ikke om det, det handler om hensynet til de små kommunene som har mange fritidseiendommer. De har ikke kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk, sier Høie.

Tidligere i uka advarte også statsminister Erna Solberg folk om å dra på hytta og advarte med heimvernet.

– Hvis det blir nødvendig vil sivilforsvaret bistå med å få hyttefolk hjem, sa en tydelig statsminister da.

15.000 kroner eller fengsel

Når loven nå er innført vil det å oppholde seg på en hytte utenfor kommunen man er bosatt i, straffes enten med en solid bot eller et opphold i langt mindre naturskjønne omgivelser.

«For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager», skriver Riksadvokaten i et rundskriv til landets politidistrikter.

Om det er eier av hytta eller den som faktisk bruker hytta som må betale boten, vil bli avgjort etter en skjønnsmessig vurdering.

– Helt nødvendig

Beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol kommune sier at dette er noe de har ventet på. I Hol kommune ligger blant annet det populære hytteområdet Geilo.

– Det var helt nødvendig. Vi har bare ventet på det nå, sier Bille-Larsen.

NEDRINGT: Espen Bille-Larsen har i flere dager blitt nedringt av hytteeiere. Nå må de aller fleste reise hjem. Foto: Caroline Bækkelund Hauge

– Hvordan tror du de som fortsatt oppholder seg på hyttene vil reagere på det? Tror du flere vil pakke og dra raskt?

– Nå er det ikke veldig mange igjen på hyttene oppe hos oss. Men spøkelset den siste tida har vært inngangen mot påsken. Det er det vi har vært redde for. Vi har brukt mye energi på å få folk ned fra hyttene, det kan vi nå legge bak oss. For nå er situasjonen der vi har ønsket, sier han.

Fått opp flere forbudsskilt

Ordføreren i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, sier at kommunen i den siste tiden har fått opp flere skilt om at det er forbudt å oppholde seg på hyttene i området nå.

– Vi har fått opp sju skilt i innfallsportene til kommunen, og 15 skilt i hytteområda, sier Haug.

– Skilta kom opp i dag. Så i det Regjeringa gikk ut med vedtak om forbud, så er skiltene allerede på plass her.

Ordfører Roald Aga Haug i Ullensvang er selv i karantene og har innført strenge karanteneregler for egen kommune. Nå har kommunen også fått opp skilt som gjør det klart at hytteeiere fra en annen kommune ikke har lov til å oppholde seg på hyttene i området. Foto: Tale Hauso / NRK

Ordføreren ønsker først og fremst at hytteeierne i området skal ha skryt.

– Først og fremst skal hytteeierne ha skryt, de fleste reiste fra hytta da vi oppfordret til det. Men vi ser at vedtaket vi tok og skiltene gir grei informasjon og er avklarende for folk – at det er forbudt å bruke hyttene for personer fra andre kommuner enn Ullensvang kommune.