Kjent islamist møtte ikke i retten – skal være i utlandet

Saken oppdateres.

I dag skulle rettssaken mot islamisten ha startet i Oslo tingrett. Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for å ha truet stortingspolitikeren Abid Raja (V). Øvre strafferamme i saken er ti års fengsel.

Nå er imidlertid saken utsatt. Årsaken er at påtalemyndigheten ikke vet hvor Mohammad er.

– Tok ut penger i Marokko

Statsadvokat Fredrik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet sier til NRK at de tror Mohyeldeen Mohammad er i utlandet og at han tok ut penger i Marokko for noen dager siden.

Retten mener det ikke er aktuelt å fremme saken mot Mohammad uten at tiltalte er til stede.

Aktor vil be om pågripelse

NRK har forsøkt å få kontakt med Mohammad, men han har ikke svart på våre henvendelser.

Det møtte to forsvarere for Mohammad i retten mandag morgen; hans tidligere oppnevnte forsvarer Solveig Høgtun og Brynjar Meling.

ØNSKET AV MOHAMMAD: Tiltalte Mohyeldeen Mohammad har ønsket Brynjar Meling som forsvarer. Meling møtte i tingretten, men ikke Mohammad. Foto: Olav Døvik / NRK

Mohammad sendte en e-post til tingretten søndag der han ber om at Meling blir hans forsvarer.

Aktor vil nå be om at Mohyeldeen Mohammad blir pågrepet. Meling hevder på sin side at hans klient ikke har blitt riktig innkalt.

Hevder fraværet er gyldig

Brynjar Meling sier Mohammad mener han ikke er riktig innkalt.

– Mohyeldeen Mohammad ble i går, slik han forklarer det, gjort kjent med at det var en sak som skulle starte i dag. Han mener han ikke har fått forkynt tiltalen mot seg, og han ble gjennom media gjort kjent med at det var oppnevnt en av de faste forsvarerne for ham. Han ønsker å benytte en forsvarer som han har valgt selv, og derfor ba han om at jeg skulle bli oppnevnt, sier Meling til NRK.

Meling sier han ikke vet hvor Mohammad befinner seg, og at klienten hevder han har gyldig fravær siden han ikke er lovlig innkalt.

Statsadvokat Fredrik G. Ranke mener Mohammad forsøker å unndra seg straffeforfølgelse.

– Han har fått stevning i posten og på e-post. Og han har overfor en offentlig instans gitt uttrykk for at han skal være i en straffesak fra 22. til 26. oktober. Så han er åpenbart gjort kjent med tiltalen. Om han er lovlig stevnet eller ikke, får retten vurdere. Vi mener det er åpenbart at han forsøker å unndra seg straffeforfølgelse, og at det er derfor han ikke møter, sier Ranke til NRK.

I RETTEN: Fra venstre: Bistandsadvokat Marianne Darre-Næss, politiadvokat Thomas Blom fra PST og aktor Fredrik G. Ranke. Foto: Olav Døvik / NRK

Politiet har kjørt rundt og lett

Statsadvokaten sier at Mohammed skal ha fortalt til Nav at han skulle i rettssaken i Oslo tingrett.

– Politiet har kjørt rundt og lett etter ham, og i den forbindelse har man snakket med offentlige organer som har kontakt med tiltalte og da har det framkommet at han var vel kjent med at han skulle være i retten nå, sier Ranke.

Statsadvokat: – Politiet har kjørt rundt og lett etter ham Du trenger javascript for å se video.

Forsvarer Brynjar Meling sier han ikke er kjent med hvilken informasjon aktor har mottatt fra Nav eller hvilken informasjon klienten hans eventuelt har gitt til Nav.

Hatmeldinger

Høsten 2016 avslørte NRK at Mohyeldeen Mohammad hadde sendt en rekke hatmeldinger til Raja. Islamisten ba om at Allah skulle gi Raja «uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden». Bakgrunnen for meldingene var at Raja hadde uttalt seg negativt om de heldekkende plaggene burka og nikab.

MOTTOK TRUSLER: Venstre-politiker Abid Raja. Foto: Siv Sandvik / NRK

– En ussel og feig ekstremist. Om han virkelig har reist ut av landet, så kan han like gjerne forbli borte – jeg og vi i Norge lever godt med om han aldri returnerer, sier Raja til NRK.

– Jeg skulle egentlig vært i London med utenrikskomiteen i dag og i morgen men måtte avlyse min deltakelse på grunn av rettsaken. Dette påvirker min arbeidshverdag som politiker. Jeg hadde sett frem til å bli ferdig med saken, og at han ekstremisten fikk sin straff som fortjent, uttaler Raja.

SMS: Et utdrag av SMS-ene Abid Raja fikk tilsendt i september 2016. (Hvis du leser saken på pc, kan du klikke på bildet for å forstørre) Foto: Privat

Etter at hatmeldingene ble sendt, sa Mohammad til Morgenbladet at han hatet Norge og ønsket å dra.

– Jeg ønsker å emigrere snarest. Jeg kan ikke fordra den søppel-oppførselen og arrogansen som myndighetene viser. De sier jeg er en trussel. La meg reise! Jeg har gjentatte ganger forsøkt, men myndighetene hindrer meg, jeg blir pågrepet på ordre fra Norge, og sendt tilbake. Dersom dere lar meg reise, skal jeg med glede reise og kaste statsborgerskapet i søpla, sa Mohammad til Morgenbladet.

Sentral islamist i Norge

Mohammad har vært en av de mest sentrale skikkelsene i islamistmiljøet i Norge. I 2010 advarte han mot «et 11. september på norsk jord», under en appell mot Mohammed-karikaturene. I 2012 reiste Mohammad til borgerkrigen Syria, som en av de første fra det norske islamistmiljøet.