Profetens Ummah-medlem tapte i retten: Får ikke komme tilbake til Norge

I oktober 2016 ble den svenske statsborgeren utvist og transportert til Sverige fordi myndighetene frykter at han kan utføre terror i Norge eller inspirere andre til å gjøre det.

Shaluni, som var et sentralt medlem i den ekstreme islamistgruppa Profetens Ummah, har saksøkt staten for å få vedtaket omgjort. I 2017 ble staten frifunnet i Oslo tingrett. Nå har også Borgarting lagmannsrett kommet til samme konklusjon.

Lagmannsretten skriver at vedtaket om utvisning er gyldig, og at anken forkastes. «Konkret er det fare for at han kan begå, bidra eller medvirke til terrorhandlinger i Norge», heter det i dommen. Shalunis advokat har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Shaluni har bodd i Norge siden 2007. Han oppsøkte selv daværende talsmann i Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain, i 2014 og har siden vært en del av kjernen i gruppa.

Da saken gikk for åpen rett 3. og 4. januar, pekte advokat hos regjeringsadvokaten, Jørgen Vangsnes, på flere årsaker til at staten regner Shaluni som farlig:

sentral i Profetens Ummah

kontakt med Arfan Bhatti

støtte til IS i sosiale medier

Vangnes viste til flere episoder som han mente viste nær kontakt mellom Shaluni og Bhatti. I 2016 ble de to bortvist fra en adresse. Samme år ba Shaluni Bhatti om å passe bilen hans da han ble pågrepet av politiet.

Demonstrasjon: I 2012 protesterte Arfan Bhatti utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo. Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Arfan Bhatti har gjennom en årrekke vært Norges mest kjente islamist. Han er blant annet dømt for medvirkning til skudd mot synagogen i Oslo i 2006.

– Vi kjenner hverandre og pleide å omgås. Han var en hyggelig fyr. Veldig sosial og snill, forklarte Shaluni i retten.

Tidligere seksjonsleder i PST, Jørn Presterudstuen, mener denne kontakten viste at Shaluni var «dypt inne i miljøet».

– Det viser at han tillit hos dem som har gått lengst i å uttrykke ekstreme holdninger. Du er ikke i ytterkant, men en sentral del av miljøet, som vi har vært bekymret for i flere år, sa Presterudstuen da han vitnet.

– Skyter ofte med luftvåpen

Retten fikk også se en rekke bilder av en bevæpnet Shaluni, blant annet et bilde der han holder pekefingeren mot himmelen. I islam betyr tegnet at det bare finnes én gud, og tegnet er flittig brukt av IS-medlemmer og tilhengere.

– Det er tatt i Sverige da jeg besøkte min familie og jeg hadde meg med luftvåpen. Det er ikke noe alvorlig. Det skjer ofte at jeg går rundt og skyter med luftvåpen.

På spørsmål fra sin advokat Lars Christian Sunde om hvorfor bildene ble tatt, svarte Shaluni:

– Jeg vet ikke. Bare for moro skyld.

FAMILIETUR: Dette bildet ble tatt da Adnan Shaluni var på tur med familien i Sverige. Foto: POLITIET

PST mener også at Shaluni hyllet en terroraksjon, da han postet et bilde på Facebook med IS-flagget vaiende fra Eiffeltårnet etter terroren i november 2015.

I retten forklarte Shaluni at «ironi og sinne» lå bak statusoppdateringen og avviste at han støttet terror i Europa.

Advokat: Lars Christian Sunde er Shalunis advokat. Dette bildet er fra en annen rettssak. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Hvis man tenker på hva som skjer med muslimer hver eneste dag. Muslimske sivile blir drept. Hvorfor skal det bli så stort når noe skjer i vesten? Hva med alle andre muslimer?

Shaluni ble også konfrontert med en dialog mellom Ubaydullah Hussain og Shaluni om at de skulle spise popkorn til filmen når de skal se en IS-video som viser en jordansk pilot som blir brent levende i et bur.

– Det var kompisprat, men etter å ha sett videoen og fått mer kunnskap og bakgrunnen til hvorfor han ble brent så mener jeg at han fikk som fortjent, sa Shaluni og viste til at piloten skal ha bombet sivile mål.

Han ble spurt om det var forskjell på det IS og Shaluni selv sto for.

– Ja. De har ingen problemer med å utføre angrep mot sivile i vesten, og der er jeg absolutt ikke enige med dem.

Han avviste også at han var talsmann i Profetens Ummah etter at den tidligere talsmannen, Ubaydullah Hussain, ble varetektsfengslet i desember 2016, men at han kun videreformidlet de medlemmene hadde kommet frem til i fellesskap.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg var en del av kjernen, men jeg hadde ikke en spesifikk rolle, sa Shaluni.

Staten viste til at Shaluni ble sitert i mediene flere ganger, blant annet i NRK der han sa at «vårt optimale ønske er martyrdøden».

– Martyrdøden er den beste døden man kan få og høyeste plass i paradiset. En martyrdød kan være en ulykke, for eksempel et bilkrasj man dør av, eller hvis man får kreft og dør av sykdommen. Så det er ikke bare å dø i krig.

Mener dere ulykker her (i NRK-artikkelen, journ.anm.)?

– Som sagt så kopierte jeg det bare og sendte det videre. Jeg kan bare si hva martyrdøden er for meg.

Forsker: – Lav risiko for terror

Advokat hos regjeringsadvokaten, Jørgen Vangsnes, ba i retten om at anken skulle forkastet.

– Departementet har vurdert vedkommende slik at hans tilstedeværelse i Norge bidrar til et forhøyet risikobilde. Det er fordi man har vurdert det slik at han vil kunne begå eller bidra til terrorhandlinger her i riket, sier Vangsnes til NRK.

Shalunis advokat, Lars Christian Sunde, ønsket ikke å bli intervjuet under rettssaken, men viste til Shalunis egen forklaring.

Forsker Lars Gule var sakkyndig. Han mener sannsynligheten for at noen i Profetens Ummah skal utføre terror i Norge er lav.