Raja høylytt i retten: – Dommer, dette er en oppfordring til å gå løs på meg

Mohammad ble tirsdag pågrepet og varetektsfengslet for å sikre at han faktisk er til stede i sin egen rettssak. Saken skulle ha gått i oktober, men ble utsatt fordi Mohammad var i utlandet, etter alt å dømme i Marokko.

I kjennelsen om fengsling kommer det blant annet frem at PSTs søk på Mohammads mobiltelefon viser at islamisten søkte etter fremgangsmåten for å søke asyl i Trinidad og Qatar da det tidligere i år ble kjent at tiltalen mot ham var klar.

Onsdag tok Abid Raja en pause fra statsbudsjettsforhandlinger for å vitne i trusselsaken mot den profilerte islamisten. Raja fortalte at han var på reise høsten i Canada høsten 2016 da han mottok tre meldinger fra et nummer han ikke kjente. Deler av meldingene la han ut på Twitter.

Raja sier i dag at han ikke hadde våget å offentliggjøre meldingene, dersom han visste at Mohammad sto bak.

Raja sier han ble så redd da han skjønte at Mohammad var avsenderen, at han sa fra til kona og ba henne ta sine forholdsregler.

– Jeg tror det var NRK, men etter hvert flere medier, som sa at nummeret tilhørte tiltalte. Da det ble klart at det kom fra det etablerte ekstremistiske miljøet, var det egnet til å vekke en høyere grad av redsel.

– Da har man kommet inn i søkelyset til et persongalleri man ikke ønsker. Det gjorde jeg også kona oppmerksom på, og sa hun skulle passe litt ekstra på, sier Raja.

– Har vært på alerten i to år

Raja, som beskriver seg selv som en «moderat, moderne muslim», anslår selv at han er på «topp 5 eller topp 10» blant personer norske islamister ønsker å ramme.

Raja sier han i tiden etter meldingene fra Mohammad har levd med ulike sikkerhetstiltak.

– Jeg kvier meg for å uttale meg om min familie og sikringstiltak, eller hvordan jeg innretter meg på hjemmebane. Men den daglige måten å være på er endret, sier Raja.

Venstre-politikeren ønsker ikke å gå i detalj om hva han har diskutert med PST, men nevner blant annet bruk av voldsalarm, endring av reisemønster og at han unngår kjøpesentre, enkelte offentlige plasser og enkelte steder i Oslo.

– Jeg vil ikke fremstå som paranoid, men jeg har vært på alerten i to år. Jeg skulle helst vært denne saken foruten. Om jeg kunne slettet denne saken, og ikke hatt denne frykten, så hadde jeg gjort det. Det hadde vært det beste. Men det går ikke, sier Raja.

Stortingspolitikeren sier det er hardt å erkjenne at han har latt seg påvirke av meldingene fra Mohammad.

– Jeg har også tenkt gjennom om jeg virkelig skal fortsette som politiker. Hvorfor jeg skal ta kampen mot disse folkene? Jeg har tenkt at det ikke er verdt det, at jeg kunne ha levd et stille liv som forretningsadvokat, sier Raja i retten.

Mohyeldeen Mohammad i Syria sammen med avdøde Bastian Vasquez i Syria. Foto: Facebook

– En oppfordring til å gjøre noe mot meg

Mohammad er tiltalt etter straffelovens paragraf 115, som gjelder trusler mot stortingsmedlemmer. Paragrafen har en strafferamme på fengsel i inntil 10 år.

Bakgrunnen er at Mohammad sendte flere SMS-er til Venstre-politiker Abid Raja 24. september 2015. Mohammad skrev blant annet at Raja var en «hund» som måtte «brenne i Jahannam» (islamsk motstykke til helvete, journ.anm.). Bakgrunnen var at Raja hadde uttalt seg kritisk om nikab og hijab.

Etter at Raja hadde uttalt seg om SMS-ene i mediene, la Mohammad ut en Youtube-video der han omtaler Raja på en svært nedsettende måte. Raja forteller at videoen gjorde langt sterkere inntrykk enn SMS-ene.

– Den videoen er en regelrett trussel. Det er ingen andre måte å tolke det på. Mohammad sier at muslimer må bli sinte og reagere, at man ikke trenger en fatwa, og at sånne som meg må straffes, sier Raja.

– Jeg er ikke i tvil om at han ønsket at noen skulle gripe til våpen og gjøre noe.

Med min bakgrunn som tospråklig, så forstår jeg godt det som ligger bak. For nordmenn er en han en klovn, men for oss som er fra et muslimsk miljø er ikke dette klovneri. Det er en islamist fra et etablert miljø, som forteller flere titusen mennesker at de skal bli sinte, sier Raja, som blir engasjert.

– Dommer, det er ingen tvil om at det er en trussel. Det er en oppfordring til å gå løs på meg.

27. september 2015 holdt Mohammad en åtte minutter lang videotale på Youtube, med tittelen «Sannheten – Svar til Abid Raja & co. av Mohyeldeen Mohammad». I videoen spilles det av det påtalemyndigheten beskriver som «en ISIL-inspirert hymne» i bakgrunnen. Foto: Skjermdump / YouTube

Vil ikke kommentere unnskyldning

I sin forklaring tirsdag sa Mohammad at han ikke har ment å true Raja, men erkjente samtidig at han var ute etter å «irettesette» Venstre-politikeren.

Mohammad sa også at det var «hverdagskost å be noen dra til helvete». Etter at Raja var ferdig med sin forklaring i retten onsdag, ba Mohammad om å få ordet. Her gjentok han at videoen og SMS-ene ikke var ment som trusler.

– Jeg er selv familiefar, og har levd med trusler i flere år. Jeg unner ingen å leve med trusler, vil beklage det, dersom han oppfattet det slik, sa Mohammad.

– Jeg regnet det som en del av ytringsfriheten, og han har selv gitt meg merkelapper som skadedyr tidligere. Jeg trodde han ville akseptere at jeg svarte med samme mynt tilbake, sier den profilerte islamisten.

Raja sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere Mohammads beklagelse i retten.

– Legitimering av voldelige angrep

Før Raja vitnet seniorforsker Thomas Hegghammer ved Senter for ekstremismeforskning. Hegghammer kjenner Raja gjennom Venstre. Han var kalt inn som vitne fordi han sendte en melding til Raja høsten 2106, der han spurte om Raja var kjent med «de mulige implikasjonene» av Mohammads uttalelser.

– Hva er de mulige implikasjonene? ville statsadvokat Frederik G. Ranke vite.

– I ytterste konsekvens er det en fare det at andre, radikaliserte sympatisører i Profetens Ummah-miljøet, eller andre, skulle se på videoen som en legitimering av et voldelig angrep, eller drapsforsøk, sier Hegghammer.

– Mediene skjønte ikke alvoret

Hegghammer, som har forsket mye på radikal islam, mener Rajas innledende reaksjon på meldingene i norske medier tydet på at verken Raja eller mediene hadde skjønt alvorlighetsgraden av Mohammads uttalelser.

Hegghammer sier Mohammads erfaring fra stridsområder i Syria i 2012 og 2013, gjør ham til en av personene med høyest autoritet i det islamistiske miljøet i Norge.

Forskeren viste også til at 32-åringen i YouTube-videoen bruker et arabisk ord som ofte settes i sammenheng med dødsstraff innen islamsk sharia-lovgivning.

Thomas Hegghammer er en av de fremste spesialistene på voldelig islamisme i Norge. Foto: Svein Olsson / NRK

– Det er noe mer enn bare å si til noen at de kan «dra til helvete», som det har blitt fremstilt som. Her kringkastes det, og man sørger for at hvem som helst kan se det. Det er en eskalering i situasjonen, for å nå flest mulig, sier Hegghammer.

På spørsmål fra statsadvokat Ranke om uttalelsene kan tolkes som en direkte trussel, svarte Hegghammer slik:

– Det er en ikke en trussel i betydning av «jeg skal drepe deg». Det er noe i retning av «det er greit å drepe deg», innenfor vår religion.

I sin utspørring av Hegghammer lurte Mohammads forsvarer Brynjar Meling på hvor mange faktiske voldelige angrep islamister har gjennomført i Norge de siste årene.

Hegghammer sier det har vært flere «plott og intensjoner», men av faktiske aksjoner kunne han da bare vise til saken der en 17 år gammel russisk statsborger ble dømt til 9 måneder i fengsel for å ha blitt pågrepet med en hjemmelaget, bombelignende gjenstand på Grønland.