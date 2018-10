Nav stopper utbetalinger til Mohyeldeen Mohammad

Saken blir oppdatert.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad er etterlyst internasjonalt. Årsaken er at han ikke møtte i Oslo tingrett i går, der han er tiltalt for trusler mot stortingspolitikeren Abid Raja (V). Påtalemyndigheten mener Mohammad er i Marokko.

Islamisten får økonomisk stønad fra Nav. Nå varsler påtalemyndigheten at Mohammad ikke vil få pengestøtte hvis han ber om det nå.

– PST har gjort Nav oppmerksom på pågripelsesbeslutningen og etterlysningen. Nå har Nav bekreftet at de vil stanse utbetalinger til Mohyeldeen Mohammad dersom han søker om utbetaling for november, sier statsadvokat Frederik B. Ranke til NRK.

Statsadvokat Frederik G. Ranke forteller at Mohyeldeen Mohammad mister Nav-stønad. Foto: Olav Døvik / NRK

– Jeg mener det er helt riktig at Nav stanser utbetalingene. Det er rett og rimelig. Skattebetalerne bør ikke finansiere Mohyeldeen Mohammads unndragelse fra en straffesak, sier Ranke.

NRK har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra Nav, Mohyeldeen Mohammad selv eller Mohammads forsvarer, advokat Brynjar Meling.

– PST har ikke en kommentar til dette, annet enn at vi kan bekrefte at pengeutbetalingene vil bli stoppet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til NRK.

NRK kjenner ikke til hvilken type stønad Mohammad har motatt fra Nav.

Straffesak utsatt

Den internasjonale etterlysningen av Mohammad ble effektuert sent i går eller i dag tidlig, opplyser statsadvokat Ranke.

I retten i går kom det frem at Mohammad for kort tid siden tok ut kontanter i Marokko. Norge har ikke utleveringsavtale med landet. Ranke mener Mohammed bevisst valgte å reise til et slikt land.

Skjermbilde fra en video Mohyeldeen Mohammad selv la ut på Youtube for å forklare hvorfor han hadde sendt truende meldinger til blant andre stortingsrepresentant Abid Raja. Disse truslene er han nå tiltalt for. Foto: Skjermdump Youtube

– Vi har materiale som viser at han har søkt på land som ikke har utleveringsavtale med Norge på internett, og at de søkene ble gjort da tiltalespørsmålet ble omtalt i norske medier. Det er artikler som vi også kan føre bevis for at han har sett gjennom sin internetthistorikk, sa Ranke til NRK i går.

Hatmeldinger

Høsten 2016 fortalte NRK at Mohyeldeen Mohammad hadde sendt en rekke hatmeldinger til Raja. Islamisten ba om at Allah skulle gi Abid Raja «uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden». Bakgrunnen for meldingene var at Raja hadde uttalt seg negativt om de heldekkende plaggene burka og nikab.

Mohammed er tiltalt for å ha truet stortingsrepresentanten. Øvre strafferamme i saken er ti års fengsel.

I går hevdet Mohammad selv, via sin forsvarer, at fraværet fra rettssaken var gyldig.

– Han mener han ikke har fått forkynt tiltalen mot seg, sa advokat Brynjar Meling til NRK.