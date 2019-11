Mistet Nav-støtte selv om de sa fra: – Kan dreie seg om milliardbeløp

Mens Nav nå prioriterer å komme til bunns i sakene hvor folk kan være feildømt, er det foreløpig ingen oversikt over hvor mange som har sagt fra om utenlandsopphold og gått glipp av støtte.

Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid mener dette gjør trygdeskandalen enda større.

Advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid. Foto: Kambiz Zakaria / NRK

– Jeg tror det kan være såpass mange at det kan dreie seg om milliardbeløp til sammen. Nav bør komme til bunns i dette, men det vil være vanskelig. Jeg tror ikke de har systemer til å finne ut av det innen rimelig tid, sier Lægreid.

Mistet over 10.000 i sykepenger

Christin Horseng mistet en uke med sykepenger etter ferie i Portugal i 2016.

– De fleste har ikke en fjerdedel av inntekten sin å bare legge bort, i hvert fall har aldri jeg hatt det, sier hun.

Christin Horseng. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Dette er penger hun kunne hatt krav på dersom Nav hadde tolket EØS-reglene riktig den gang.

Før Horseng reiste til EU-landet Portugal, kontaktet hun Nav for å spørre om hun fikk beholde sykepengene på turen.

– De sa at det kunne jeg ikke uten å søke, og at saksbehandlingstiden på en sånn søknad var såpass lang at jeg ikke ville rekke det før jeg skulle dra, sier Horseng.

Hun dro likevel, og sier legen mente det ville være godt for henne. Hun har en sykdom som blir bedre av bevegelse, og forteller at hun gikk 7-8 kilometer hver dag på turen.

Da hun kom hjem, ga hun beskjed om at hun hadde vært i Portugal i sju dager. Nav trakk 10-12.000 kroner av sykepengene hennes.

– Du merker jo det, sier hun.

Seksjonssjef Magne Fladby leder oppryddingsarbeidet i Nav. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Har ikke oversikt

Horseng er ikke alene i å ha sagt fra at hun har vært i utlandet, for så å miste støtte.

NRK har snakket med flere trygdeadvokater som mener det kan være snakk om flere tusen saker.

Nav har ikke oversikt per nå, men seksjonssjef Magne Fladby, som har som ansvar for å rydde opp, sier de skal gjøre alt de kan for å finne dem det gjelder.

– Vi har begynt planleggingen av hvordan vi skal klare å gjenfinne disse sakene i våre systemer. Men det er vanskelig å gjenfinne dem. Det er visse kjennetegn vi ser etter i våre søk, men vi oppfordrer de som mener å være berørt av denne beklagelige feilen til å ta kontakt med oss, sier Fladby.

Horseng har nå sagt fra til Nav, men har liten tro på å få tilbake pengene.

– Jeg tror de har så mye å gjøre, og så håper jeg nesten for min del at det er noen andre som blir prioritert enn meg. Jeg klarer meg greit, og det er en stund siden, sier hun.