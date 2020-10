Mener regjeringen har gått for langt med nye koronatiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«I private hjem, hager eller hytter bør en ikke ha flere enn fem gjester i tillegg til medlemmer av husstanden».

Regjeringen ba fagfolkene om råd, men verken FHI eller Helsedirektoratet foreslo dette tiltaket for hele landet.

Folkehelseinstituttet ville ha en grense på ti personer, og Helsedirektoratet en grense på fem i kommuner med mye smitte.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener tiltaket er uforståelig. Leder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken vil endre smittevernloven.

NRK forklarer Hva er de nye koronatiltakene for hele landet? for svar Hvor mange kan jeg invitere hjem? Du kan ikke invitere flere enn fem gjester hjem til deg på besøk. Hvis de du inviterer er en annen familie, som er flere enn fem, er det greit. Hva med de yngste? Barn som går på barneskole eller i barnehage kan ha flere enn fem venner på besøk hvis de som er på besøk er i samme klasse/kohort. Derfor kan de yngste fortsatt invitere til bursdag eller halloweenfest. Hvor mange kan man møte i løpet av en uke? Alle bør forsøke å møte færre folk i løpet av en uke. Det er anbefalt at man ikke har flere enn ti nærkontakter i uka. De man møter på jobb/skole teller ikke. Hvor mange kan samles? Det kan ikke komme flere enn 50 personer på private arrangementer, i leide eller lånte lokaler. Før kunne 200 samles. Smittevernregler og avstand på en meter må holdes. Hva med utendørs arrangementer? Før kunne 600 personer samles utendørs på et arrangement uten faste sitteplasser. Nå må alle gjeste ha en fast plass på et fastmontert sete. Dette er de nye koronatiltakene Forrige kort Neste kort

– Regjeringen forlanger for mye

Helsepolitisk talsperson i Sp Kjersti Toppe kaller regelen om en grense på fem gjester i hjemmet uforståelig. Hun mener regjeringen strekker folks tillit for langt og at de forlanger for mye av befolkningen

– Dette er et nasjonalt tiltak som kun er et politisk vedtak. Da forstår jeg ikke hva regjeringen vet bedre enn våre faglige myndigheter, sier Kjersti Toppe under Politisk kvarter onsdag.

Helsepolitisk talsperson i Sp Kjersti Toppe mener regjeringen har gått for langt med for inngripende tiltak. Foto: Ole Berg-Rusten

Toppe oppfordrer regjeringen til å legge fram saker til Stortinget for å få beslutningene forankret i den folkevalgte forsamlingen.

– Når vi opplever den største nedstengingen av landet etter andre verdenskrig, uten at Stortinget må involveres, sier det seg selv at fullmaktene er for vide, sier Toppe.

Lysbakken vil endre loven

Leder i SV Audun Lysbakken mener også at regjeringen har gått for langt. Han vil endre smittevernloven slik at Stortinget involveres i diskusjonene om nye koronatiltak.

– Maktmonopolet regjeringen har fått er blitt et problem. Det går fort og det er uenigheter. Jeg mener at det er et problem at de mest inngripende tiltakene ikke er forankret i et flertall på Stortinget, sier Lysbakken under Politisk kvarter onsdag.

Leder i SV Audun Lysbakken vil endre smittevernloven slik at Stortinget må involveres i diskusjoner om koronatiltak. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forslag som er svært inngripende for folk vil han skal sendes til Stortinget for behandling. Da mener han folk og næringer blir hørt, samtidig som handlekraften bevares.

– Jeg tror åpenhet og at alle de folkevalgte er involvert er viktig for å holde entusiasmen for tiltakene oppe blant befolkningen, sier Lysbakken.

Balanse mellom to ulike råd

Helseminister Bent Høie forteller at det hastet med å få plass tiltak raskt og at hver eneste dag teller, fordi smitten nå øker kraftig.

Reglen om fem gjester sier han er en balanse mellom to ulike råd som skal hindre at smitten sprer seg i sårbare kommuner.

– Når det er veldig stor risiko for smitte i private sammenhenger er det bedre at dette gjelder hele landet. Vi vet ikke når smitten kommer til kommuner uten smitte, sier Høie.

En eventuell endring av smittevernloven mener Høie bør diskuteres etter krisen.