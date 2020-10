Forvirret? Dette er de nye koronatiltakene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag informerte regjeringen som de nyeste koronatiltakene. Etter at smitten har økt i Norge, strammer regjeringen inn for å hindre et større utbrudd.

NRK forklarer Hva er de nye koronatiltakene for hele landet? for svar Sammenkomster hjemme hos deg Du kan ikke invitere flere enn fem gjester hjem til deg på besøk. Hvis du inviterer en annen familie kan det være flere. Unntak for de yngste Barn som går på barneskole eller i barnehage kan ha flere enn fem venner på besøk. Derfor kan de yngste fortsatt invitere til bursdag eller halloweenfest. Møt færre folk Alle bør forsøke å møte færre folk i løpet av en uke. Fra 200 til 50 Det kan ikke komme flere enn 50 personer på private arrangementer, i leide eller lånte lokaler. Før kunne 200 samles. Fastmonterte seter utendørs Før kunne 600 personer samles utendørs på et arrangement uten faste sitteplasser. Nå må alle gjeste ha en fast plass i et fastmontert sete. Er koronatiltakene forvirrende? Ja Ja 44% Nei Nei 56% 320 stemmer Forrige kort Neste kort

Nye nasjonale regler

Hvis du vil invitere familien eller venner på besøk kan du ikke invitere flere enn fem personer. Men hvis du inviterer en familie som bor sammen kan det være flere enn fem.

Denne regelen har et unntak for de yngste. Barn som går i barnehage eller på barneskolen kan ha bursdag eller halloweenfest med flere enn fem.

Regjeringen ønsker at alle forsøker å møte færre folk i sosiale sammenhenger i løpet av en uke.

På private arrangementer kan det ikke komme flere enn 50 personer. Det er da en forutsetning at smittevernreglene ivaretas, blant annet må det holdes minst en meters avstand mellom gjestene. Før kunne 200 personer samles. Utendørs kan 600 samles, men alle må ha en fast plass og setet på være fastmontert.

Karanteneregler for arbeidstakere

Det kom også nye regler for arbeidstakene fra utlandet. De som kommer fra land som EU kaller røde, får ikke lenger unntak fra karanteneplikt i ti dager.

Arbeidstakere som ikke kommer fra røde land kan få fritak fra karantene, men de må ta en koronatest hver tredje dag. I tillegg må de bo alene de ti første dagene i Norge.

EU definerer land som røde når det er mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 prosent av befolkningen tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000.

Lokale tiltak

Det finnes også noen tiltak som kommuner kan innføre, hvis det plutselig blir mye koronasmitte lokalt.

Kommunen kan be om at du ikke møter flere enn ti personer i sosiale sammenhenger, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter, uka.

Fotballtrening, korøvelse, gudstjenester og andre organiserte aktiviterer regnes ikke som sosiale sammenhenger. Da kan flere møtes, så lenge smittevernregler som avstand følges.

Munnbind kan bli påbudt på kollektivtransport, og innendørs på offentlige steder der det er vanskelig å holde avstand.

Også på restauranter og utesteder kan det bli påbudt med munnbind når du ikke sitter ved bordet. Det kan også bli forbudt å slippe inn flere etter klokken 22:00.

Kommuner kan forby at flere enn 20 personer møtes på private arrangementer innendørs.

Det kan innføres påbud om hjemmekontor for dem som kan det, og studenter bør få digital undervisning hvis det er mulig.

Oslo har innført disse tiltakene.