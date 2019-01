Mener mobilforbud gjør elevene en bjørnetjeneste

Stig Johannessen, som er leder for forbundet, tror at mobilforbud ikke vil gagne barn og unges utvikling i tiden vi lever i.

– Den digitale strategien til Kunnskapsdepartementet går på at vi skal hjelpe barn og unge med å utvikle seg i takt med det som finnes av digitale hjelpemidler, sier han.

VIL IKKE HA FORBUD: – Skolen er viktig for barn og unge. Digitale ferdigheter er en av disiplinene i fagfornyelsen. Da må vi tenke hvordan vi skal gjøre det rent praktisk. Jeg tror ikke forbud er veien å gå, sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen. Foto: Skolelederforbundet

I læreplanen for grunnskolen er digital kompetanse én av fem grunnleggende ferdigheter som alle barn skal lære, sammen med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Johannessen mener som Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet at det er best om den enkelte skole klarer å lage gode mobilordninger.

Han er ikke enig med Høyre som anbefaler mobilforbud i klasserommene, eller med leksehjelp-gründer Arshad Jamil, som ønsker et nasjonalt mobilforbud i skolen.

– Spørsmålet er om man gjør elevene en bjørnetjeneste ved å forby mobiltelefoner på skolen, sier han.

Nøkkelfunn i NRKs rektorundersøkelse Ekspandér faktaboks Fire av fem har forbud : 80 prosent av rektorene i undersøkelsen har helt eller delvis forbud mot mobiltelefon på sin skole.

: 80 prosent av rektorene i undersøkelsen har helt eller delvis forbud mot mobiltelefon på sin skole. Mobilhotell: På 74 prosent av skolene med forbud får elevene ha med telefon til skolen, men den må ligge i mobilhotell eller i sekken hele dagen.

På 74 prosent av skolene med forbud får elevene ha med telefon til skolen, men den må ligge i mobilhotell eller i sekken hele dagen. Positive endringer: Nær 70 prosent av rektorene som har forbud, mener de ser positive endringer med tanke på mobbing. 80 prosent mener det har hatt en positiv effekt på læringsvilkårene på skolen.

Nær 70 prosent av rektorene som har forbud, mener de ser positive endringer med tanke på mobbing. 80 prosent mener det har hatt en positiv effekt på læringsvilkårene på skolen. Uenige om nasjonalt forbud: Rektorene er uenige om det bør innføres nasjonalt forbud, men de fleste er imot eller ønsker andre løsninger.

Rektorene er uenige om det bør innføres nasjonalt forbud, men de fleste er imot eller ønsker andre løsninger. Får bruke mobilen, hvis relevant: Fire av fem rektorer svarer at elevene får lov til å ta frem mobiltelefonen dersom det er relevant.

Fire av fem rektorer svarer at elevene får lov til å ta frem mobiltelefonen dersom det er relevant. Foreldrene har ansvaret, sammen med skolen: 99,9 prosent av rektorene i undersøkelsen svarer at foreldrene har ansvar for at barna lærer seg mobilvett. Samtidig svarer 92,6 prosent at skolen også har et ansvar.

– PC og iPad er ikke nok

Men i en kartlegging NRK har gjort blant over 1000 norske rektorer, kommer det frem at fire av fem skoler i Norge allerede har helt eller delvis mobilforbud.

Flere rektorene i undersøkelsen skriver at elevene får sin digitale kompetanse gjennom å bruke iPader og PC i skoletiden.

Elevene har tilgang til digitale verktøy som iPad og PC i undervisningen og har derfor ikke behov for å benytte mobilen som verktøy til å fremme digital kompetanse. Rektor

Johannessen mener at det ikke er nok.

– Det er vanskelig å si at digital kompetanse bare handler om iPad og PC. Det handler om de verktøyene som finnes og som utvikles. Holdninger og brukskompetanse er viktigere, enn akkurat hva slags maskin det er, sier han.

– Forstyrrer

I NRKs rektorundersøkelse svarer 99,9 prosent av rektorene at de mener foreldre har ansvar for at elevene lærer seg mobilvett. 92,6 prosent mener at også at skolen har et ansvar.

MOBILHOTELL: Hver morgen sjekker elevene på mange norske skoler mobiltelefonene sine inn på mobilhotellet i klasserommet. Der blir telefonen helt til skoledagen er slutt. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Godt over 80 prosent av rektorene i undersøkelsen svarer også at de sikrer at elevene får gode mobilrutiner som en del av undervisningen, og gjennom foreldremøter.

Samtidig mener rektorene i større grad at mobiltelefonen forstyrrer læring, enn at den har en naturlig plass i skolehverdagen. Og over 70 prosent av rektorene mener at mobiltelefonene gjør det vanskeligere for elevene å konsentrere seg.

– Lærerne må ha god nok kompetanse

For at barna skal bli trygge mobilbrukere, krever det at lærerne har nok kompetanse, slik at de kan være gode veiledere for elevene, mener Johannessen.

– Man må sørge for at personalet har kompetanse i pedagogisk bruk av IKT. Mange har opparbeidet seg en slik kompetanse, men vi ledere har helt klart et ansvar for å sørge for at dette arbeidet blir satt høyt på dagsorden på hver enkelt skole, sier han.

– Politikere må også se betydningen av at man bidrar med ressurser til dette, slik at kompetansen kan heves, fortsetter Johannessen.